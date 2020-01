Nina, vocalista de Morgan: "El inglés es mi idioma musical"

Morgan, la banda madrileña que se encuentra en el fin de su segunda gira, actuará el sábado 11 de enero en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia. La banda, compuesta por Nina de Juan, Paco López, Ekain Elorza, David Schulthess y Alejandro Ovejero , con tan solo dos discos en el mercado North (2016) y Air (2018) se encuentran entre los grupos más aclamados del panorama musical de nuestros días. A pesar de la complejidad de triunfar cantando en lengua inglesa dentro del Pop-Rock alternativo de hoy, la calidad musical de sus composiciones, la profesionalidad con la que lo ponen en escena en cada uno de sus directos, y los mil y un matices de su voz, justifican sobradamente la aclamación masiva de los amantes de la música.

Entrevistamos a Carolina de Juan (Nina), vocalista de Morgan; ella es tantas cosas como el alma sea capaz de asimilar: la Asturiana de Zinc, la del lamento interminable, ese que detiene el tiempo y hace reflexionar sobre la propia existencia de uno mismo. Una de las voces más significativas, especiales y bien trabajadas de nuestro país: desgarradora, sensible, auténtica, virtuosa. Pura. Suya. Y mañana, nuestra.

¿Quién podrías decir que es Nina de Juan a día de hoy?

Pues la cantante de Morgan, eso te diría (risas).

¿Y qué es Morgan pues?

Somos una banda de Madrid, compuesta por cinco miembros, y que nos encontramos terminando nuestra segunda gira, que ha sido muy bonita, por suerte, y que nos va a dar mucha pena que termine. Hemos presentado dos discos y lo cierto es que estamos muy contentos de haber creado dos vidas tan bonitas.

Desde 2012 que comenzó vuestra andanza serán muchos los hechos acontecidos…, pero, ¿no crees que 2019 ha sido vuestro año?

Yo creo que todos, desde el 2012, han sido nuestros años. No hay ninguno de ellos al que no pueda estar agradecida. Todo lo que nos ha pasado ha sido importante: hemos ido creciendo y, por suerte, todo se ha ido desarrollando. Hemos intentado hacerlo lo mejor posible, y eso, tanto desde el primer día como cuando llegue el momento en el que terminemos la gira, creo que ha sido importante para nosotros.

¿Podrías decirnos cuando surge ese punto de inflexión, que seguro se produjo, en el que empezasteis a sentir que formabais parte del panorama musical y que la gente os seguía?

Sí, aquellas primeras veces en las que comenzaron a venir a los conciertos gentes que para nosotros eran desconocidas. Hasta ese momento lo normal era que vinieran a vernos nuestros amigos y nuestros familiares. Así que ahí fue cuando empezamos a sorprendernos especialmente y a pensar que era una maravilla el hecho de que nuestras canciones pudieran haber dado ese paso.

¿Cómo llevas lo de componer en una lengua “que no es la tuya”?

Pues bien, porque es lo que me sale mayoritariamente. Yo estoy contenta, intento respetar la lengua todo lo que puedo y creo que lo conseguimos. Para mí, en cierto modo, es sencillo, pues es la lengua de la música que he escuchado siempre; el inglés podemos decir que es mi idioma musical. Escucho todo lo que te puedas imaginar: de Guns N´Roses a Taylor Sweet. No tengo ningún tipo de filtro (risas). Cuando era pequeña, en casa siempre había mucha música sureña como los Eagles. Posteriormente, de la mano de mi hermana llegaron grupos como Aerosmith, Cristina Aguilera, las Spice Girls... (más risas, pero es cierto).

Y en castellano, ¿no te suenan bien tus composiciones?

Sí. Lo que ocurría al principio cuando cantaba en castellano es que me costaba un poco, me sentía rara. También tiene que ver con lo que te contaba antes, la costumbre de escuchar música en inglés. Más tarde me acostumbré y ahora me siento igual de guay que cantando en inglés.

Sargento de Hierro y Volver son dos temas en castellano que tienen una acogida sobresaliente entre vuestros seguidores… ¿Os planteáis un tercer disco en castellano?

No nos hemos planteado un sí o un no sobre esta cuestión. Los temas van saliendo y nunca hemos intercedido ni previsto nada en cuanto a composición. Vamos hacia delante con lo que siempre va saliendo. Por supuesto, estamos agradecidos y entendemos que es lógica la conexión que se produce con Sargento de Hierro y con Volver, que se produce de forma instantánea, pero nunca hemos hecho canciones en base a lo que pasaba después con ellas. Cuando nos sentamos a componer nunca nos decimos si ahora tenemos que sacar un tema de una manera o de otra. Nos gusta mucho esa manera de trabajar y no creo que vaya cambiar.

Tienes una voz muy particular, agradable, incansable… En ocasiones da la sensación incluso de que te vas a romper, no sé si llegas a “sufrir” durante algún momento en los conciertos o si tienes toda la técnica controlada.

No… Simplemente una intenta estar lo más fuerte posible. Intento cuidar la voz y no hacer locuras tampoco. Pero sufrir lo que es sufrir, pues lo hago cuando cojo frío o cuando estoy congestionada, como todo el mundo, no pasa nada muy distinto. Pero bueno, la cosa es no hacer locuras, aunque cuando estás en trance, como yo le llamo, pues tampoco eres muy consciente, pero tanto como sufrir para nada.

¿Cómo llevas lo de ser la Asturiana de Zinc?

Con mucha alegría y con mucho agradecimiento. Ha sido una experiencia preciosa y que a mí me ha enriquecido mucho tanto musicalmente como personalmente. He podido vivir experiencias que no contaba con ellas y, sencillamente, debo decir que fue increíble. Todavía lo llevo con mucho agradecimiento y me seguirá durando hasta dentro de mucho tiempo.

Has colaborado como hemos leído entre líneas con Quique González, con L.A.M.O.D.A, con Coque Malla… De todas las colaboraciones que has hecho, ¿hay alguna más especial que otra para ti?

Hombre, desde luego lo de trabajar con Quique ha sido maravilloso. Ha sido una experiencia larga, bonita y que para mí ha sido un regalo caído del cielo. Las colaboraciones de forma general molan, porque te enseñan muchas cosas: el hecho de ver cómo otros compañeros viven la música y cómo la trabajan. Así que todas y cada una de ellas han sido importantes para mí.

Y al hilo… ¿con qué artista o banda nacional, que no hayas hecho ya, te gustaría colaborar?

Con un montón, aunque te diría que me gustaría cantar con Aurora, de Aurora & The Betrayers. Subirme al escenario con ella, aunque creo que me quedaría petrificada mirándola, porque es increíble esa mujer. Con todas las amigas que contamos: con Carmen Boza también, por ejemplo, que es maravillosa. Y de bandas pues no sabría decirte. Es que hemos colaborado con tanta gente guay, que pedir más sería abusar.

Fin de gira, el sábado día 11 actuáis en Murcia… ¿Qué encontrarán las gentes en estos conciertos?

Para los conciertos de fin de gira hemos preparado como un viaje entre el primer y el segundo disco. Pero sobre todo, intentaremos decir y transmitir algo bonito y que todos nos quedemos con ganas de volver a vernos. Eso estamos intentado conseguir en estos últimos conciertos, que lo cierto es que están siendo muy muy emocionantes, encontrando muy buena respuesta y recibiendo mucho cariño y mucho calorcito.

Oye, ¿y conocéis algo de Murcia?

Yo conozco a los Nunatak (risas). Y además he estado colaborando con ellos, los cuales están presentando ahora su disco y veo que les va muy guay. Además, me gusta mucho el trabajo que han hecho y les deseo todo lo bueno que les pueda pasar.

Y de lo que es la Región, pues bueno… Yo tengo familia cerca, y recuerdo algo en Yecla, pero era muy pequeña, así que no he podido conocer más hasta que no aterrizamos para tocar.

Y ya fuera de contexto… Ahora que por fin tenemos gobierno, ¿cómo se vive el tema político en vuestro sector? ¿Qué reivindicarías?

Por encima de todo, lo que a nosotros nos gustaría es que se fomentara más la propia importancia de la cultura; creemos que en estos aspectos nunca será suficiente. En este país tenemos mucha suerte, pues contamos con muchos y muy buenos artistas de todos los ámbitos, y hay que reivindicarlo. Se le debe dar la importancia que merece desde el principio, no puede ser que el deseo o la vocación de pintar o de cantar desde pequeños sea una mera cuestión extraescolar, tiene que tener la importancia que merece.

Y sobre todo, que hay que cuidar el planeta, que solo tenemos uno.