Ólafur Arnalds y Luisa Sobral protagonizan la segunda jornada del festival La Mar de Músicas de Cartagena

Mañana sábado 20 de julio La Mar de Músicas se abre a los exquisitos sonidos creados por el gran compositor islandés Ólafur Arnalds, considerado un pionero del neoclásico donde la electrónica y la clásica se dan la mano. La noche continuará con mambo y chachachá y es que se subirán al escenario del Auditorio Parque Torres los cubanos de la Orquesta Akokán. La noche acabará en el Castillo Árabe con la gran revelación musical de Portugal, Conan Osíris. Antes, en el CIM, aquellos que se hayan hecho ya con una entrada, puesto que están agotadas, disfrutarán de las preciosas melodías de Luísa Sobral y en la plaza del Ayuntamiento, la revisión de los sonidos tradicionales de Lorena Álvarez.

Islandia da al mundo músicos con un talento extraordinario. Ólafur Arnalds es uno de los más relevantes de los que han traspasado las fronteras de la isla para llegar al gran público, moviéndose con naturalidad entre las bandas sonoras, la música clásica, el pop y la electrónica, dominando por igual cuerdas, pianos y sintetizadores. Su sonido es nuevo y clásico a la vez, emotivo y delicado. El islandés ya está consagrado como uno de los nombres imprescindibles de la música más nueva. Vuelve a La Mar de Músicas para para presentar su cuarto álbum en solitario, ‘re:member’, un viaje sonoro sobre los diferentes estados de ánimo y sentimientos, todo ello a través de brillantes paisajes sonoros, donde a cada escucha, aflora una nueva sensación y esa magia se hace todavía más espectacular en directo. Árnalds lleva una década trabajando sin cesar y participando en todo tipo de proyectos, en solitario o junto a otros músicos. Ha sido compañero de gira de Sígur Ros, ha colaborado Nils Frahm (con el que ha grabado varios discos a medias) y ha compuesto piezas para el cine ("Los Juegos del Hambre", "Gimme Shelter"), la televisión (la serie "Broadchurch") y la danza (la pieza "Dyad 1909"). Creador único de atmósferas y de paisajes llenos de belleza melancólica, Ólafur Arnalds dará uno de esos conciertos que se vislumbran difíciles de olvidar.

Tras Ólafur, la Orquesta Akokan. Se dice que con ellos ha renacido la música afrocaribeña. En pleno siglo XXI, su música suena auténtica, original y deja huella, sin apartarse de la raíz, respetando el origen. Su primer disco es una maravilla enviado por los Yorubas. Grabado en el Estudio Ciento Uno (Areito Studio 101) dentro del complejo de grabación EGREM en el centro de La Habana, Cuba, la zona cero de la música cubana; estudio anfitrión de casi todos los músicos cubanos notables durante casi 75 años, le da una identidad que trae a la mente la cubanía más pura. El vocalista cubano José "Pepito" Gómez, considerado por algunos críticos como la mejor voz de la música cubana, junto al productor Jacob Plasse y el arreglista Mike Eckroth se unieron en un tributo muy honesto a las big bands cincuenteras del siglo XX, grabando uno de los discos del año 2018 según la prensa especializada, con el más refinado sabor del mambo, pero también a la rumba, la guaracha, el chachachá y el jazz latino. Disco que nos hace viajar a través de la música al fabuloso club nocturno Tropicana, en los años cincuenta.

Al otro lado del Oeste, a las orillas del mar lisboeta todos hablan de él. De Tiago Miranda, aunque todos le conocen como Conan Osiris, se cuenta que ha trabajado en un sex shop y que ha pasado su vida de estudiante por Castelo Branco, y que su padre murió cuando él era un niño. De su nombre vienen los ecos de los héroes de los dibujos animados y de la mitología egipcia. A su música también llegan ecos del hip hop, del fado, la electrónica, la música gitana, los sonidos árabes y las imágenes evocadoras de Bollywood. Su último disco ha sido considerado como el mejor disco de 2018 en Portugal por la prensa especializada. Es compositor, productor y autor de un estilo musical que, según él mismo, se llama "música normal". "La música normal es cualquier música que pueda ser absorbida por un ser vivo. Música normal es una canción que da para lo que la persona quiere: reír, llorar, bailar, viajar, bañarse ..." Aunque para muchos es un auténtico desconocido, en Lisboa era una pequeña estrella de la escena underground de la capital portuguesa, hasta que hace unos días fuera elegido como representante de Portugal en Eurovisión. Su música es la fantástica imagen de la mezcla cultural de Portugal. Viene a La Mar de Músicas a presentar su ‘Adoro Bolos’ su tercer disco. Sus letras a veces no tienen sentido. Tiene temas dedicados a la celulitis, aunque sus temas más serios son de una dulce belleza sobrecogedora. Escribe, graba, produce, masteriza y mezcla sus propios temas Es Conan Osiris hijo de la globalización y la tecnología y nieto de las redes. Conan Osiris es la música del mundo. Aunque ya es muy extraño ver en los centros comerciales las estanterías que seleccionan los estilos de los discos y los artistas, no lo intentes. No es fácil cuadrar su obra en un género. Está en todos.

Actuaba Luisa Sobral en 2011 en el Cartagena Jazz Festival. Era su primera actuación en nuestro país. Vino a presentar su primer trabajo ‘The Cherry on my Cake’. Un disco que la definía, que era resultado de todas las experiencias que acumulaba hasta el momento. Enamorada del jazz y de artistas como Billie Holiday, Ella Fitzerald y Chet Baker, ‘The Cherry on my Cake’ era el disco de una cantante que soñaba con vivir en París, que había disfrutado del ambiente de locura de Nueva York, donde vivió unos años tras licenciarse en Berklee, y que mostraba su amor por Lisboa. Vino seis años después, 2017, de nuevo a Cartagena, a presentar su cuarto álbum ‘Luisa’, grabado bajo la tutela del reputado productor californiano Joe Henry y donde volvió a demostrar que es una de las más importantes compositoras e intérpretes de la nueva generación de músicos portugueses. Para los amantes de las canciones, Luisa Sobral ya ocupaba un espacio importante, pero el gran público la conoció tras componer para su hermano Salvador Sobral la canción triunfadora de Eurovisión 2017 ‘Amar pelo dois’. Viene a La Mar de Músicas a presentar su quinto álbum “Rosa”, que ha contado en la producción con Raül Refree, donde la belleza de las composiciones es realzada por el despojo de los arreglos y por la complicidad creativa entre Luísa y Refree. Quienes todavía no la conozcan, deberían arreglarlo. No saben lo que se están perdiendo.

Para tener algo nuevo que decir, hay que crecer; y crecer significa dejar pasar el tiempo. Desde ese lugar nos llega el nuevo trabajo de Lorena Álvarez que verá la luz este verano. Bajo el nombre de Colección de Canciones Sencillas, el proyecto será el más intimista de la artista hasta la fecha. Armada de la fuerza vital de todo lo que le rodea, Lorena Álvarez ha extraído su poesía de las experiencias vividas y ha usado esta poesía como eje central de su nuevo disco, buscando las palabras mágicas que no sólo dicen lo que parece que están diciendo, sino que llaman a la puerta de otra historia que está escondida pero que todos conocemos bien: la que tenemos guardada bajo llave en el corazón. Con sus trabajos Lorena ha conseguido traspasar los límites habituales de la música tradicional y situarla en un nuevo contexto en el que la contemporaneidad y la tradición pueden ir de la mano sin complejos. A lo largo de su carrera, la asturiana ha colaborado y acompañado a artistas de la talla de Josephine Foster, Soleá Morente o Alonso Carmona (Napoleón Solo), demostrando su polivalencia sobre los escenarios y un extenso imaginario creativo que nunca desconecta de su propia autenticidad.