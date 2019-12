Paloma Comuñas muestra 'La otra orilla' de los refugiados en Grecia en la galería La Aurora

"Nunca antes me había costado tanto hacer un encuadre y apretar el disparador de mi cámara. No solo por la amenaza policial, sino por el gran shock que me producía tantísima injusticia", señaló Comuñas Esta muestra está organizada por la Asociación de Amigos de Ritsona con el objetivo de recaudar fondos para el campo de refugiados de Moria en la isla griega de Lesbos