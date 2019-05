Paul Pen, escritor: “Son muy interesantes los personajes que caen en la tentación”

`Un matrimonio perfecto´ (Plaza & Janés) es la nueva novela de Paul Pen (Madrid, 1979). En ella ahonda en los temas que le han granjeado decenas de miles de lectores en Alemania, Italia, Rusia o Reino Unido: un escenario reducido, una familia enfrentada a un peligro mortal, suspense y mucha turbiedad moral. Con `El brillo de las luciérnagas´ vendió más de 100.000 copias en Estados Unidos. Actualmente trabaja en una serie para Netflix. En `Un matrimonio perfecto´, Paul Pen lleva al límite a Frank y Grace, personajes que podrían ser cualquiera de nosotros, y recupera el perverso sabor de películas como `Atracción fatal´.

¿Cómo empieza todo?

Lo primero fue la autocaravana. Hacía ya tiempo que sabía que iba a escribir una novela que transcurriera en una. Mis novelas suceden en hogares. Centro mi acción en familias. Es lo que tienen en común mis últimos tres libros: En todos hay una familia y una casa. Una caravana, al fin y al cabo, es una casa que se mueve. Así que, al terminar `La casa entre los cactus´, me dije: “Es el momento”.

Es un `thriller´, pero son el drama y las disyuntivas morales de los personajes lo que realmente mueve la historia antes que la propia acción.

Es verdad que en mis novelas hay `thriller´, misterio, suspense… Utilizo muchos recursos de esos géneros, pero para mí lo importante es el drama humano, familiar, de mis personajes. Más allá de persecuciones y crímenes, los enfrento a situaciones morales muy dramáticas. Eso para mí es lo más importante. No quiero quedarme en el mero giro, la pura trama. Quiero conectar con mis personajes, y que el lector conecte también.

Hay un continuo juego sobre la culpa, el castigo, lo que es justo o no, lo que los personajes merecen o no… hasta el desenlace final.

Intento que mis personajes no sean enteramente buenos ni malos. Propongo una situación compleja. Lo habitual en la ficción es el desenlace con castigo para el malo y premio para el bueno. Yo prefiero moverme en una zona gris en la que ni yo mismo sé a veces qué debería suceder, en especial cuando llevo a mis personajes al límite. Intento entenderlos a todos, incluso a los malvados, porque creo que cualquier persona, en un momento dado, puede hacer lo equivocado, por diferentes motivaciones. En el caso de `Un matrimonio perfecto´, al escribir el desenlace, aunque tenía una idea clara de lo que iba a pasar, dudé. Me dije: “Aquí pueden suceder varias cosas”. Al final prevaleció lo más lógico, sin justicia poética.

¿De dónde te viene el gusto por explorar los secretos familiares, lo que esconden las vidas corrientes?

Me resulta inmediato y primario: La familia es nuestro primer entorno social. El hogar es lo más humano que existe. Me atraen las historias pequeñas, que puedo concentrar en escenarios muy limitados. Te presento un universo pequeñito donde todo discurre. Se me hace difícil leer `El señor de los anillos´ o `Canción de hielo y fuego´, esos libros en que te ponen un mapa y te tienes que aprender un mundo entero… Requiere mucho de mí, como lector. Me siendo cómodo en lo opuesto.

El personaje de Frank trata de sostenerse en un equilibrio imposible entre su vida familiar y su pasión secreta.

Al matrimonio se le ha atribuido una serie de cualidades que van casi en contra de la naturaleza de las personas. Lógicamente, puedes aprender a resistir y a controlarte, como hacemos con muchos otros instintos. Por la educación, no sacamos nuestro lado animal. Pero es comprensible que, como le sucede al personaje de Frank, tras dieciséis años de matrimonio, existan tentaciones. Son muy interesantes los personajes que caen en la tentación. Sin ellos, las historias de ficción serían aburridas… como las historias reales.

`Un matrimonio perfecto´ trata también de lo que gente `normal´ puede llegar a hacer cuando peligra lo que más les importa.

Me gusta situar a personas corrientes ante situaciones extremas. La motivación de Frank en la novela es buena: Quiere proteger a su familia. Pero se ve llevado al extremo para preservar esa felicidad. Me parece interesarte ver de qué seríamos capaces todos por proteger lo que más nos importa. Cuando, motivados por el amor, hacemos algo horrible. Es un contraste interesante.

Tu novela remite a películas como `Calma total´ o `Atracción fatal´.

Son todas películas que me encantaron de pequeño: `La mano que mece la cuna´, `De repente un extraño´, `Mujer blanca soltera busca´… Ahora a ese tipo de `thriller´ que transcurre en un espacio íntimo se le llama `domestic noir´, pero todo este cine ya era `domestic noir´ en los ochenta y noventa. Iba ya por la mitad de la novela cuando me di cuenta de la conexión. Y me pareció tan obvia que mencioné `Atracción fatal´, como un guiño.

Grace es youtuber y comparte en la Red su día a día, que parece ideal. Es algo muy de ahora.

Ella habla a sus seguidores de la perfección matrimonial y familiar de su vida. Eso es lo que nos venden las redes sociales, pero detrás no sabes qué puede haber. Ni siquiera uno mismo respecto a su vida: Nunca puedes conocer de veras cuál es tu realidad.

Tu primera novela, `El aviso´, ha sido llevada al cine por Daniel Calparsoro y pronto le seguirán `El brillo de las luciérnagas´ y `La casa entre los cactus´. ¿Cómo te sientes al respecto?

Hay autores a quienes no les hace ilusión que adapten sus novelas a la pantalla. Para mí era un objetivo ya mientras escribía. Siempre he visto el mundo de la literatura muy asociado al cine. He descubierto muchos escritores cuyas carreras ahora sigo gracias a adaptaciones. Que te adapten permite llegar tu historia a un montón de gente que de otra manera nunca hubiera conocido tus libros.

¿Qué nos puedes contar de la serie para Netflix en que trabajas actualmente?

Puedo contar que ha sido creada por Sergio G. Sánchez (guionista de `Lo imposible´ o `El orfanato´). Escribimos un guión para una película en base a una idea suya. Llegó a Netflix, les gustó mucho el universo y nos ofrecieron convertirlo en serie. Se va a llamar `Alma´, y la protagonista es la superviviente de un accidente de autobús escolar que despierta con amnesia: No sabe quién es y no está segura de que la vida en que ha despertado sea la suya. Entre Sergio, que es el creador, y dos guionistas estamos escribiendo los diez capítulos.