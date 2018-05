WARM UP 2018: de segundos y terceros

Colas para el pase de prensa, colas para acceder al recinto de La Fica, colas para sacar tuents, eso que parece un bitcoin pero no lo es y es de utilidad para hacer menos traumático el pagar 2,5 euros por una caña.

Mi primera experiencia como fotógrafo en un festival, y en un evento más importante que la comunión de mi primo, se ha saldado con irregular satisfacción. Por una parte, la labor realizada con las fotografías a pesar de carecer de los imponentes medios de un fotógrafo profesional.Por otra, el estrés de fotografiar los conciertos impide disfrutar de éstos plenamente por el deber de estar atento al obturador, al diafragma, la apertura, el ISO y un sinfín de variables que influyen en que se vea bien el pelo de Carlos Sadness. Y cómo no, las normas que imponen artistas y organización: “sólo se puede pasar al foso a hacer fotos durante las tres primeras canciones”, me dicen, mientras el humo invade el escenario y me asusta que puedan aparecer vietcongs de entre la penumbra, en otro escenario está empezando otro concierto tanto o más interesante al que debo acudir rápido porque “sólo fotos durante las tres primeras canciones”.

Llego tarde, pero en el momento exacto, son las 20:05 y por desgracia y por obligación me he perdido a Lebowksy, una gran promesa murciana a quienes pido mil disculpas y a Modelo de Respuesta Polar con sus tan bien hilvanados temas. Pero en compensación, no hace ni un minuto ha empezado uno de los conciertos que más esperaba, la de esa catalana que hace folk -digo con ojos entornados-.Apuntad su nombre: Joana Serrat. La cantante catalana, acompañada de la banda Great Canyoners ya son indiscutiblemente de lo mejor del WARM UP y una vez más el escenario es el equivocado, se les queda pequeño, pequeñísimo. Presentan su cuarto disco ‘Dripping Springs’, producido por Israel Nash y grabado en la ciudad que da nombre al disco, y así empezaron con ‘Western ColdWind’, un reposado pero contundente tema de ínfulas reflexivas, psicodélicas y nostálgicas pero optimistasal que siguió unos más rítmicos‘Saskatoon’ y ‘Cloudy Heart’, de su anterior trabajo ‘Cross theverge’ para terminar de ganar al público con ‘Trapped in thefog’, continuando con ‘TheBlizzard’, ‘LostBattles’ y ‘Unnamed’, uno de los mejores temas con un entregado final donde la música y los artistas se diluyen entre recuerdos, onirismo y psicodelia.Serrat y su banda demostraron al público presente en el tercer escenario estar a otro nivel.

Iván Ferreiro en el WARM UP 2018

Mientras, en el escenario Thunderbitch, el segundo en tamaño y en importancia, habían tocado unos Nunatak en progresión ascendenteque daban paso a Nada Surf.Los neoyoquinos nunca defraudan y regalaron un bis extra largo con himnos como ‘Popular’ o ‘Always Love’, animando al público especialmente el bajo Daniel Lorca, español afincado en la gran manzana, y que forma parte del grupo desde su fundación en 1992.

Escapo para ver a los jovencísimos murcianos Poolshake. Aunque no es mi estilo favorito, agradezco mucho su actitud alegre, descaradamente juvenil,y desenfadada. Alegres por la gran noticia de no tocar esta vez a mediodía y sí por la noche piden comprensión al público por no poder dar todo de sí sobre el escenario por la fiebre, pero apenas se aprecia y la evolución psicodélica experimentada con la producción de Brian Hunt suena contundente.

Mientras tanto en el escenario principal Carlos Sadness, una especie de cruce entre Albert Pla, Mario Vaquerizo y Risto Mejide, agarrando su ukelele daba uno de los conciertos más multitudinarios y deseados por el público general. Tras los primeros compases del tema compuesto por Max Richter para la serie ‘TheLeftovers’, aparecía uno de los mayores emblemas del indie nacional: Ivan Ferreiro, acompañado de Ricky Faulkner y Martí Perarnau, quien abrió su actuación rompiendo con ‘Casa, ahora vivo aquí’, y que llevó al éxtasis a su público coreando su estribillo en lo que viene a ser un aquí te pillo, aquí te mato de libro, y acabando su concierto con ‘Turnedo’ de su primer trabajo en solitario.

Qué decir de Sidonie. Repentinamente caídos del cartel del año pasado y por fin recuperados, son una de las bandas emblemáticas del indie de nuestro país, el “peor grupo del mundo”. Es cierto que giran constantemente, que vienen a Murcia varias veces, que son accesibles, que se disfrazan de tomate si la ocasión lo requiere, que viven cada concierto como si fuera único. Murcia se entrega a Sidonie y Sidonie se entrega a Murcia, adornando sus letras con el nombre de nuestra región, con multitud de guiños y de gestos de cariño hacia el público. Y La Fica que no cabe un alfiler.

Kasabian en el WARM UP 2018

Con la amenaza de la lluvia empezó su actuación El Columpio Asesino. Los veteranos navarros tienen un depurado discurso en el que la electrónica y sintetizadores cobran importancia fundamental en su estilo post-rock con reminiscencias de los pixies -quién no- y con el que han conseguido un directo excelente. El grupo valenciano La Plata es otro hallazgo en el tercer escenario del WARM. El grupo valenciano definitivamente es una de las más firmes promesas del rock ibérico y su hit ‘Un atasco’ es un auténtico hit enérgico a ritmo punk patrio ochentero como Parálisis Permanente y que fue acompañado por el concurrido público del último y lejano escenario del festival murciano, sin desdeñar otros temas como “Me miras desde lejos” con el que cerraron su actuación.

Tras los valencianos llegó el turno de TheOctopus Project, banda tejana de indietrónica que mezcla el pop con elementos experimentales en una combinación digital y electrónica de sonidos y ruidos que incluyen teclado, sintetizadores, máquina de percusión y el theremín. Tienen el aspecto de chicos muy sanos, muy bien vestidos, y muy limpios, lo que es apropiados para el estilo divertido y casi surrealista de su pop rock. No son muy conocidos por aquí, pero ya son relativamente veteranos, han girado con artistas como Devo e incluso han compuesto bandas sonoras.

Pasada media hora de la media noche llega el primer cabeza de cartel internacional. Kasabian no defrauda, el cantante se entrega y el público está enfervorecido. El concierto arrancó con el explosivo ‘III Ray (The King)’ para a continuación seguir con Club Foot, el primer track de su disco ‘Kasabian’, álbum debut de la banda británica de ya un lejano 2004. Sonaron otros de sus clásicos como ‘Underdog’. La entrega sobre el escenario de Tom Meighan y la guitarra de Sergio Pizzorno cumplieron con creces y no defraudaron a la mayoría de los 26.000 asistentes que según la organización acudieron a la primera jornada del WARM.

El resto de la jornada, hasta altas horas de la madrugada, transcurrió entre TheBloodyBeetroots, Elyella, Esteban & Manuel, North State, Ms Nina y !!! (ChkChkChk). Y para hoy sábado se esperan, como platos fuertes, Izal y Alt-J. Servidor, seguramente pasará más tiempo en el tercer escenario.