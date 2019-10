La M.O.D.A., Second y Suede, final de una década prodigiosa en el Welcome Estrella de Levante 2019

Bienvenidos y bien hallados nos encontramos el pasado 25 de Octubre en la Plaza de Música de la Condomina con la celebración del Welcome Estrella de Levante 2019. No tenemos claro si con este festival hemos dado el pistoletazo de salida a una nueva temporada de conciertos, o simplemente es una continuación de la vigente, pues el panorama cultural que se vive en Murcia está siendo un no parar en este año.

Comenzaron pronto a brillar los héroes del sábado noche, en esta ocasión un viernes a las 21:00 horas, cuando hicieron aparición bajo el nombre de La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A). No es fácil llenar emplazamientos a horas tan tempranas, pero el acierto de la organización, conocedores del gran momento que atraviesa la banda burgalesa, hizo que la jornada fuera un éxito desde su inicio. Y es que más de 140 conciertos en estos dos últimos años dan fe del excelente trabajo que podemos encontrar en las canciones de su último disco 'Salvavida (de las balas perdidas)'. Juntos revivimos la realidad en un coso que pareció convertirse en una de las tantas catedrales en las que sigue resonando la voz rasgada de David Ruiz, pues allí por donde pasa deja huella.

La M.O.D.A. durante el Welcome Estrella de Levante 2019 Mario Miranda

Hicieron repaso a su repertorio, sonaron temas como 'Mil demonios', 'Catedrales', 'Vasos vacíos' o 'La inmensidad', hasta llegar a '1932' y 'Héroes del sábado' que llevaron a sus seguidores al aplauso más entusiasta del momento.

Dieron paso a quienes son profetas en su tierra, en esta, la nuestra: Second. Abanderados de la música indie en nuestra región, terminaron de completar el aforo hasta llenarlo por completo. No son pocas las voces que los hicieron cabeza de cartel por mérito propio.

Comenzaron como en otra dimensión. Irrumpieron en el escenario los murcianos con muchísimas ganas, hecho este que terminó por contagiar a un público, ya de por sí, entregado. Son veinte años de bagaje musical, pero ver a Second en Murcia siempre es como si fuera la primera vez. Y por ello, nos prestamos a teletransportarnos con su música al año que nos pidieran, incluido un lejano 2502. Pero, ¿quién pensaba en eso? Cuan lejano nos podía quedar, cuando de lo que se trataba era de disfrutar del presente, aunque fuera a un nivel inexperto. El mismo que nos anunció que lo mejor estaba por llegar.

Y así fue. Llevaban unas semanas dando pistas, lanzando mensajes al aire que decían que alguien o algo les acompañaría la noche del Welcome 2019 en el escenario. Y ese alguien fueron los Belters Souls, y ese algo fue la auténtica explosión de energía que se vivió a través del góspel y la música negra, con Second y su música como protagonistas. Pidieron que el público les mordiera, y así se hizo, todavía hoy seguimos instalados en la noche del viernes.

A partir de ahí supimos que la noche vivida iba a sonar en todas partes. La comunión público-banda fue mucho más allá que a un rincón exquisito. No había más que mirar a la gente para dilucidar que los murcianos y las murcianas, por encima de todas las cosas, nos sentimos parte de esos anillos y esas raíces, que titulan el último disco de los grandes aclamados de la noche.

Suede durante el Estrella de Levante 2019

Tras ellos irrumpió Suede, la banda británica que lleva una treintena en los escenarios y que encabeza un incombustible Brett Anderson. Fue una pena que el recinto presentara en esos momentos un vacío significativo de gente con respecto a los dos grupos anteriores. Suede hizo un repaso a los temas de su último disco 'The Blue Hour', así como sus canciones más legendarias 'Animal Nitrate', 'Trash' y como no 'Beautiful Ones'. Perfecto colofón para un Welcome 2019 que cierra una década de bienvenidas universitarias para recordar.