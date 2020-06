Las buenas intenciones

Ah no, eso sí que no. Yo noy soy racista. Pero creo que cada cual tiene que estar en su país. Que tiene que haber un orden. Me da mucha penica la gente que pasa hambre. Yo siempre llevo unos euros sueltos en el bolsillo por si los morenitos me piden por la calle. Yo siempre prefiero darles algo, no vaya a ser…

Aún no nos hemos ido a veranear. Yo le digo a mi Juan que nos vayamos, pero él me dice que no tiene gana. Y claro, con el Mar Menor hecho una pocilga, pues es que ni pa pasear da gusto. Pero esto, te lo digo a ti en confianza. Que yo de puertas para fuera, no digo eso. La tierra… ¡que hay que quererla y no se puede ir hablando mal de nuestras cosas!

Si hay que llevar mascarilla, oye, pues se lleva que no pasa ná. Mira, yo creo que hay que adaptarse. Lo que no entiendo es para qué han pintado por las calles las flechas esas en el suelo, si luego la gente va por donde quiere. Entre el carril bici y las flechas por el suelo, yo voy loca perdía. Pero claro, móntate en el autobús que si un asiento sí y un asiento no y eso parece un cacharrico feria ¡Qué follón! Yo le digo a mi Juan que me lleve en el coche y santas pascuas. Hay que adaptarse. La gente tiene que adaptarse.

Pobreticos los de las residencias. Yo sé que cuando mi Juan se vaya, me iré a vivir con mi Macarena. Mírala, qué bonica el día de su boda. Las fotos son de un fotógrafo muy bueno, ¿eh? Y lo celebramos ahí, en el Garden City ese… ¿Sabes el que te digo, no?

Por las mañanas me tomo mi cafetico con leche y mis tostadas de pan, pan. Escucho la radio porque me gusta informarme. Eso sí, siempre la misma emisora. Ahí por lo menos le ponen nombre a las cosas y a los políticos ¡Hombre ya! A veces cuando la apago tengo un pesar… Pero quién me dice a mí que escuchar otra emisora va a ser mejor ¿eh? Mejor malo conocido que bueno por conocer.

Pues sí, yo también compré papel higiénico, pero no por capricho. Bueno, a lo mejor compré un paquetico más de la cuenta…pero poca cosa. Ahora ya no compramos porque aún nos queda ¿Ves? Si al final todo se equilibra. Insolidarios seríamos si siguiéramos comprándolo a cascoporro, ahora que hemos visto que no se acaba. Eso sí que es de ser egoísta.

¿Ya está? ¿Ya hemos terminao? Pues nada, yo encantada ¿Y esto cuándo lo sacan? Claro, pa verlo.

Pues nada, que me voy que hace mucho calor. Mira ése es mi autobús ¡Pues va lleno! Y la gente con las mascarillas puestas. Eso está muy bien. Yo voy a llamar a mi Juan que me recoja donde siempre, en la cafetería Central.

Ahora hay tan pocas mesas en la terraza que da nosequé sentarse ahí. Pero bueno, me tomaré algo que no me miren mal los camareros. Que hay que adaptarse. No va a ser siempre todo igual.