'Dirty Dreams', en el Teatro Circo de Murcia: la frustración de toda una generación

Resignarse o morir, es el dilema que Pepa Castillo y Juanma Soriano dibujan con un tino sobrecogedor en el estreno de Dirty Dream (Todos tenemos un Plan B). La compañía murciana Trama Teatro ha apostado por una comunión de sueños por cumplir y frustraciones que se dan cita en el Café Ficciones, convertido en el nodo escénico de la pieza teatral y sobre el que giran los tres actos.

El pasado jueves en el Teatro Circo el público se dividió entre los que disfrutaron de un guion fresco y cómico, con diálogos muy similares a las míticas sitcoms españolas, y por otro lado los que se sintieron cínicamente identificados con unos personajes arquetípicos de nueva generación adaptados a la perfección a la realidad millenial de los tiempos que vivimos. Las historias personales que se desgranan en la historia interesan porque suenan ciertas con una rotundidad que aplasta: la obra es tan real que se pinza en el alma. Y es que, en sí, la obra es una comedia, en cierto sentido, aunque en muchos momentos el espectador se ríe por no llorar.

La escenografía es sencilla y mucho más práctica que simbólica; en la margen derecha se encontraba un escritor encarnando el deus ex machina de la historia al tiempo que ejercía de narrador y pivote sobre el que orbitan los otros tres protagonistas.

María Ortiz, interpretando a una camarera cuyo sueño es alcanzar el éxito en la carrera actoral, ejerce como eje catalizador de las frustraciones de los personajes, llevando la voz cantante en la interacción entre cada protagonista. Su interpretación es soberbia: la timidez humilde de quien se presenta a una audición dispuesta a lo que sea para conseguir el papel, su estoicidad ante las humillaciones de un director de audición que la ningunea con inquina, y la luz que desprende el optimismo con el que afronta cada escollo del camino que recorre para alcanzar su sueño, genera un contraste genial con el carácter del resto del elenco, que, si bien desempeñaron un nivel más discreto que el de Ortiz, consiguen imprimir de forma impecable la personalidad y trasfondos de sus personajes. En torno a la barra del Café Ficciones, se aglutina la frustración de unos sueños que no llegan, de unas expectativas sin cumplir y del perpetuo fracaso. Estas derrotas no son más que un capricho del azar, una pulsión vocacional enfrentada a la cruda realidad de un capitalismo depredador que necesita devorar para subsistir. Dirty Dream es la catarsis de la aceptación del fracaso como el más habitual de los resultados, una trama coral cuyo Plan B que subtitula la obra no es sino la resignación como única vía para vivir la vida. Se titula Dirty Dream, porque Como la vida misma ya estaba cogido.

En conclusión, Trama Teatro ha conseguido sintetizar en un espectáculo de menos de dos horas la frustración de una generación entera, la esperanza como un delirio quimérico, y la autorrealización como una utopía de los tiempos que corren.