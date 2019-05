"Si hoy se estrenara 'La vida de Brian' habría habido llamamientos al boicot"

Carlos Santos (1977) es uno de los grandes actores del panorama nacional y principal exponente de esa oleada de profesionales murcianos que atraen las buenas críticas y los galardones. En 2017 ganó el premio Goya al Mejor Actor por hacer de Luis Roldán, uno de los corruptos que enseñó el camino a los que le siguieron, que no fueron pocos, en la película 'El hombre de las mil caras'. Carlos Santos vuelve a su tierra este sábado 18 de mayo para presentar 'Volvió una noche' en la '35 Edición del Festival de la Comedia' de Torre Pacheco.

En ese constante viaje de ida y vuelta que hace entre la pantalla (grande o pequeña) y las tablas de los escenarios, el actor hace una parada para contar en qué momento se encuentra y rompe una lanza en favor de las compañías amateurs de teatro, que muchas "no cobran" por su trabajo, y hace un llamamiento para que el humor deje de ser "un arma arrojadiza" de esa "batalla ideológica" que parece que nunca termina.

El pasado 22 de marzo se estrenó "Volvió una noche" en el Teatro Romea. Un espectáculo a cargo de la productora murciana Bonjour mon amour y coproducido por los Teatros Romea y TCM. ¿Cómo va la gira?

La gira marcha estupendamente, estamos teniendo una respuesta del público maravillosa a todos los niveles, llevamos ya unos cuantos teatros donde hemos podido colgar el cartel de 'no hay localidades', unido ello a las risas, emociones y aplausos que despierta nuestra propuesta. ¡Muy felices!

Tienes una extensa y reconocida trayectoria profesional en el mundo cinematográfico, ¿qué te trae de nuevo al teatro?

El teatro es el punto de partida de la gran mayoría de los actores y, cada cierto tiempo, uno siente la necesidad de volver a él. Eso sí, existe en el teatro un nivel de sacrificio mucho mayor que en los demás ámbitos de nuestro trabajo (giras, innumerables funciones, viajes...), por lo cual el nivel de exigencia ante las propuestas que van surgiendo es también mayor. Tienen que coincidir muchos factores (al menos en mi caso) para decidirme por un proyecto: texto, un buen personaje, director, compañeros de viaje... Todo ello lo reunía 'Volvió una noche', así que fue muy fácil subirse a este tren.

En "Volvió una noche" se tratan temas muy serios como la desmitificación de la muerte, el determinismo o el conflicto entre tradición y modernidad en clave de comedia. Cada cierto tiempo algún humorista es hostigado en redes sociales o es llevado a juicio e incluso expulsado de su trabajo por algo tan aparentemente inofensivo como un chiste o un tuit. ¿El humor y la parodia tienen límites no escritos?

En mi caso la respuesta a esa pregunta es muy simple: cuando me cuentan un chiste que no me hace gracia, no lo incluyo en mi repertorio y punto. No voy a decir nada que no se haya dicho ya, pero estoy seguro de que si hoy se estrenara 'La vida de Brian' habría habido llamamientos al boicot por parte de más de uno. Venimos de una época de grandes conquistas en cuanto a derechos y libertades, es triste pero normal que ahora vivamos un intento de represión por parte de algunos, es cíclico. No es una batalla contra el humor, es una guerra ideológica que usa el humor, entre otras muchas cosas, como arma arrojadiza.

¿Qué te parece que en un festival de la Comedia como el de Torre Pacheco, una población con una gran afición al teatro y al asociacionismo, se programen obras amateurs y profesionales?

Maravilloso. Yo también tuve mi compañía amateur en Murcia cuando tenía 18 años, y me recorría los ayuntamientos de la Región tratando de conseguir bolos. Las diferencias entre el teatro amateur y el profesional pueden llegar a ser minúsculas. Con el Aula de Teatro de la Universidad de Murcia, dirigida por César Oliva (director con el que me reencuentro por fin en 'Volvió una noche'), presentábamos obras que viajaban a reconocidos festivales internacionales y, por supuesto, que éramos amateurs. Si lo haces con pasión, entrega y tratando de dar lo mejor de ti, ¿qué diferencia hay? Solo una, ¡que encima el amateur no cobra por ello!

En las últimas elecciones generales el nombre de Torre Pacheco saltó a los medios por ser uno de los pueblos donde Vox había conseguido mayoría de votos. Todo parece indicar que el próximo 28 de mayo pueden hacerse con la alcaldía de una población con un alto porcentaje de personas migrantes que desempeñan tareas agrícolas. ¿Cómo estás viviendo la irrupción de Vox en el panorama político y social?

La irrupción de este partido tiene mucho que ver con lo que te decía antes sobre las libertades conseguidas y la represión de las mismas que algunos pretenden. Y es el fruto de una manera de hacer política absolutamente irresponsable. Y aquí me refiero a todos los partidos. Estamos ante un panorama desolador con unos referentes políticos de muy escaso nivel en general cuyo único lema parece ser el "todo vale". ¿Cómo no va a tener cabida Vox en un panorama así?

En el caso de Torre Pacheco, desconozco los detalles que han llevado a la gente a votarles y me parecería insensato opinar sin saber. En cualquier caso, sabemos que las generales poco tienen que ver con las municipales o autonómicas...Sí te diré que hemos sido de los pocos países que ante la amenaza ultraderechista ha dado una respuesta en las urnas contundente.

Y para finalizar, ¿por qué gusta tanto la comedia? ¿por qué no debemos perdernos "Volvió una noche"?

Siempre he sido muy de Mary Poppins: con un poco de azúcar la píldora entra mejor. Hablar de la muerte, de las relaciones materno-filiales, los conflictos generacionales, etc.... desde el humor, como hacemos en 'Volvió una noche', hace que el mensaje, si lo hay, llegue menos forzado al espectador y que se vaya a casa con una sonrisa mientras recapacita sobre lo que acaba de ver. En 'Volvió una noche' intentamos darle eso al público, todo ello unido a una maravillosa Beatriz Carvajal, a un texto delicioso, una puesta en escena muy cuidada, la colaboración virtual de Pedro Casablanc o la maravillosa voz en directo de Berta Hernández (sí, también cantamos...). Esperamos poder colgar el 'No hay localidades' también en Torre Pacheco este sábado.