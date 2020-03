La reivindicación del feminismo y los cuidados entran en la programación del IBAFF XI

Nos aproximamos al 8M, así que el pasado lunes el IBAFF dedicó su programación más reivindicativa al feminismo y a una de las tareas más olvidadas: los cuidados. Para ello se proyectaron las siguientes películas: 'Andrómedas', de la española Clara Sanz; 'Delphine et Carole, insoumuses', del francés Callisto McNulty; y la argentina 'Niña mamá', de Andrea Testa.

A la presentación acudieron Pilar Torres Díez, Concejala de Derechos Sociales y Familia del Ayuntamiento de Murcia, y la directora de 'Andrómedas', Clara Sanz, quien a su vez se presentó ante los espectadores de la sala A de la Filmoteca acompañada de su familia, marido y bebé, como gesto de reivindicación de los cuidados, temática sobre la que gira la película que presentó en el IBAFF.

Tanto Pilar Torres como Clara Sanz destacaron que la programación del IBAFF fuera de mujeres haciendo cine y no para mujeres meramente. Esto es importante, ya que sólo un 12 por ciento de las películas realizadas en España desde el año 2000 han sido realizadas por mujeres. Además, el coste medio y presupuesto que manejan ellas están muy alejadas de las cifras que manejan los hombres, a lo que se añade que es muy difícil para las mujeres consolidar su carrera tras realizar la primera película.

'Andrómedas' es un relato del día a día de Rosita, abuela nonagenaria de Sanz, que está al cuidado de María, una mujer ecuatoriana inmigrante que trabaja cuidando de ella todos los días desde hace siete años. La película pone el foco en los cuidados, algo que "tradicional y exclusivamente ha sido considerado de la mujer, y que como tal ha sido invisible", expresó Sanz, quien acudía por primera vez a presentar su película tras su embarazo y portando a su bebé "con el fin de mostrar la necesidad de poner los cuidados en primera línea ya que éstos corresponden a toda la sociedad".

Sanz, quien también aparece en el largometraje, configura junto a Rosita y María esas tres andrómedas del título, una suerte de neologismo creado por la directora como juego de irrealidad que permite huir de una etiqueta preestablecida dando más espacio a la imaginación al espectador.

'Delphine et Carole, insoumuses' es un viaje al feminismo de los 70, cámara de video en mano, con el protagonismo de una de las musas de la nouvelle vague, Delphine Seyrig. Proyectada en Berlín y San Sebastián en 2019, narra la lucha de Delphine por el feminismo tanto delante como detrás de la pantalla, con su actividad en los colectivos insoumuses y Video Out. Rodada por Callisto McNulty, este relato de la segunda ola del feminismo recupera, además, las figuras feministas de Jane Fonda, Milly Perkins, Juliet Berto, María Schneider, Cindy Williams o Marie Dubous, entrevistadas por la propia Delphine y Carole Roussopoulos, conocida esta última por sus trabajos subversivos y militantes.

El activismo de ambas fue frenético. Contribuyeron a la publicación del 'Manifiesto de las 343', conocido también como el manifiesto de las 343 salopes (o sea, 'guarras'), una declaración publicada el 5 de abril de 1971 firmada por 343 mujeres que afirmaban haber tenido un aborto y por lo que se expusieron a ingresar en prisión en aquel momento. Su lucha feminista estaba enfocada principalmente, de un modo punzante y hasta divertido hoy día, a remediar la ignorancia crónica que las mujeres tenían de su propia historia, a combatir los estereotipos que ya olían a rancio entonces y a acabar con los estigmas que impedían a la mujer disfrutar de una igualdad real con respecto al hombre.

'Niñas mamá', de la argentina Andrea Testa, ahonda en las vicisitudes de unas madres que, como indica el título, aún son menores. Filmada en blanco y negro y en el aparente aislamiento de la consulta de la médica, estas niñas hablan sobre sus inquietudes con respecto a sus hijos, sus parejas y sus decisiones. La mayoría madres involuntarias, algunas maltratadas, otras abandonadas, pero todas sin infancia.

En cuanto al resto de películas programadas durante el pasado fin de semana, lo más destacado fue 'Les enfants d’Isadora' (Damien Manivel, 2019), película con la que Manivel, viejo amigo del IBAFF, vuelve a este festival, aunque en esta ocasión no ha podido hacerlo personalmente. Película sobre la pérdida, toma como excusa la desgracia que vivió la bailarina Isadora Duncan, quien perdió a dos de sus hijos en un accidente trágico. A raíz de esa tragedia, Duncan creó un solo de despedida titulado 'Mother', en el cual una madre mece a su hijo y, en un momento de extrema compasión, lo deja marchar. Un siglo después, varias mujeres, en 3 historias paralelas tienen en común este trágico hecho y el solo de danza: en la primera historia, su protagonista trata de aprender la coreografía; en la segunda, coreógrafa y bailarina con síndrome de down ensayan el solo para actuar ante un público; y en la tercera, una señora mayor entre el público se emociona con la pieza.

Manivel, también bailarín, hilvana una fascinante película a pesar de su ritmo lento y pausado en la que el sufrimiento de las protagonistas las convierte en la reencarnación de la histórica bailarina con quien comparten su dolor para acabar siendo ellas mismas parte de la coreografía como mecanismo de compasión hacia su propia pérdida.

'Selfie' (Agostino Ferrente, 2019). Davide murió por el disparo de un carabiniere tras ser confundido con un prófugo. Menor de edad, en el juicio el policía fue liberado y Davide quedó casi como el culpable de algo que no había hecho, más que ir en moto sin casco con dos personas más y por ello huir ante la presencia de la policía, que entonces le perseguía por otro motivo. Tiempo después, el director contacta con los dos mejores amigos de Davide, Pietro y Alessandro, y les propone que documenten su vida con el móvil equipándolos con un móvil. El relato que queda de Nápoles y su juventud es demoledor, y trascendiendo la artificiosidad de Paolo Sorrentino y el naturalismo impostado de Nani Moretti, y a modo de eso tan de moda denominado found footage, descubrimos una Italia, la del sur, cuya realidad resulta difícil de tergiversar y de la que una generación de jóvenes resignados permanece enganchada como un yonki enganchado a la droga más dura. Y sin embargo, resulta imposible no empatizar con sus dos jóvenes protagonistas.

Me resulta complicado no hablar de todas las películas, así que a modo de reseña:

'L’ile aux Oiseaux' (Maya Kosa, Sergio da Costa, 2019). Documental que sigue a Antonin, joven con agotamiento crónico que llega a un centro de rehabilitación de aves donde vuelve a descubrir el mundo. Bajo el yugo del constante del ruido atronador del ir y venir de aviones del aeropuerto cercano, la película se mueve entre una ficción y un documental donde la apariencia sencilla y optimista se ve alterada por momentos grotescos y fríos y sin embargo tan cotidianos en su contexto como el mejor método para matar un ratón de un golpe y que servirá de alimento a una rapaz. Notable.

'Abou Leila' (Amin-Sidi Boumediene, 2019). No conecté con este drama argelino. Desproporcionadamente larga, aun siendo una de las pocas ficciones canónicas proyectadas en el presente IBAFF, me pareció un impostado esfuerzo por impactar en el espectador que en mi opinión falla por una deriva sin sentido y un exceso de golpes de efecto reiterativos e innecesarios, a pesar de un comienzo interesante con un inteligente y animado uso del travelling.

'So Last Night I Saw You Smiling' (Kavich Neang, 2019). Relato documental de una expropiación, desmantelamiento, embalaje y mudanza de los vecinos de un edificio de Phnom Penh que fue cuna de una animada comunidad artística. Con un hábil uso de la nostalgia, la demolición del edificio representa el deseo de un país por modernizarse y romper con su traumático pasado asociado a la dictadura de los jemeres rojos.

'Cemetery' (Carlos Casas, 2019) Entre el documental y el fantástico, el mito del cementerio de elefantes es el Dorado del marfil codiciado por los cazadores furtivos en esta película de evidente trasfondo ecologista. De gran belleza y extremadamente sensorial.