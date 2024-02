La XIII edición del festival ‘Sombra’ abre con el estreno en la Filmoteca regional de la película ‘Stream’ rodada en Yecla

Las proyecciones de Sombra-XIII Festival Europeo de Cine Fantástico de Murcia arrancarán el 8 de marzo con el estreno en la Filmoteca regional Francisco Rabal del largometraje ‘Stream’, de Sergio Pereda, película en la que participa la productora yeclana Wild Lemon Films y con la que prácticamente se estrenó la Film Commission Región de Murcia y la Film Office de Yecla.

Esta producción es una de las 18 que se podrán ver en el centro del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes durante el festival, cuya programación completa, con toda una serie de eventos relacionados con el cine fantástico y de terror, fue presentada hoy por el director general del ICA, Manuel Cebrián, el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, la concejal de Nuevas Tecnologías, Dinamización y desarrollo económico, Juventud y Turismo, María Isabel Pérez, y el director del festival, Javier García Caballero.

Cebrián afirmó que “un valor añadido de cualquier actividad cultural es contar con sus artífices en contacto directo con el público, y en la Filmoteca estarán, además del equipo de ‘Stream’ o de ‘Os reviento’, otros protagonistas de esta edición de Sombra, como el director francés Xavier Gens y el cineasta sudafricano Richard Stanley”.

La programación de Sombra en la Filmoteca regional comienza el día 8 de marzo, a las 21:00 horas, con la inauguración del festival y la presentación de ‘Stream’. El sábado 9 habrá tres sesiones, comenzando con ‘Digimon Adventure 02: The Beginning’ de Tomohisa Yamatoya, a las 17:30 horas; a las 19:30 horas, ‘Vincent Must Die’ de Stéphan Castang; y un pase especial por su 50 aniversario de ‘La matanza de Texas’ de Tobe Hooper, a las 21:30 horas. Al día siguiente, domingo 10, por la mañana se proyectará ‘El Castillo a través del Espejo’ de Kagami no Kojö; y, por la tarde, ‘Mars Express’ de Jérémie Périn y ‘Acide’ de Just Philoppot.

La programación del XIII Festival Europeo de Cine Fantástico de Murcia continúa el martes, 13 de marzo, con el preestreno de ‘Dark Tales’ a las 19:00 horas y ‘The Uncle’ de David Kapac y Andrija Mardesic a las 21:30 horas. La jornada del miércoles comienza a las 19:15 horas con el aniversario y homenaje póstumo a José Lifante con la programación de ‘No profanar el sueño de los muertos’, de Jorge Grau, para concluir con ‘Vermin’ de Sébastien Vanicek, a las 21:30 horas.

El jueves habrá triple sesión con ‘La Mesita de Comedor’ de Caye Casas, a las 17:30 horas; ‘Cuando acecha la maldad’ de Demián Rugna, a las 19:30 horas; y ‘Club Zero’ de Jessica Hausner. Las proyecciones de Sombra en la Filmoteca regional concluirán el viernes, 15 de marzo, con ‘UFO Sweden’ de Victor Danell, a las 17:30 horas; ‘La casa de los 1.000 cadáveres’ de Rob Zombie a las 19:30 horas, en una colaboración entre Sombra y Rock Imperium; a la misma hora, ‘Frontiére[s]’ de Xavier Gens, con la presencia del cineasta; y a las 21:30 horas, ‘Os Reviento’ de Kike Narcea, con el equipo de la película. Asimismo, el sábado la Filmoteca regional acogerá el encuentro de Richard Stanley con sus seguidores.

Para más información sobre estas sesiones del festival se puede consultar la web de la Filmoteca regional. Asimismo, toda la información y el conjunto de actividades de Sombra-XIII Festival Europeo de Cine Fantástico de Murcia se puede consultar en www.sombrafestival.com.