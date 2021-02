Del “no es no” al (sólo) “sí es sí”, pero como cuesta

Parece lo mismo, pero no lo es. Por ejemplo, en la agresión sexual grupal de Pamplona la víctima podía decir no, pero en el caso de la víctima de la de Manresa, al estar privada de su sentido, no podía negarse por lo que la condena fue por abuso y no por agresión.

Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó el pasado miércoles los dos ejes principales del anteproyecto de ley de garantía de la libertad sexual (popularmente conocida como “ley del solo sí es sí”). Estos ejes son la redacción del consentimiento expreso y la abolición de la distinción entre abuso y violación.

En el primero, el CGPJ, cuya elección de los miembros es polémica, ve innecesaria la definición del “consentimiento” porque les parece que ya está claro bajo el de “voluntad” actual. Por otro lado, creen que aumentará la victimización secundaria porque los interrogatorios giraran en torno al modo en que la víctima expresa el consentimiento. Por otro lado, ven que hay elementos contradictorios en que el consentimiento pueda ser expresado de forma expresa -que se manifiesta inequívocamente de forma verbal- o tácita -resultante de hechos o actos- en un inicio y que tenga que ser expreso al final.

En resumen, así para que yo lo entienda: ¿no se puede parar una relación sexual cuando una quiera? ¿Tanto cuesta verbalizar el deseo? ¿En serio es un problema decir claramente “sí, me apetece seguir”? Pienso sobre todo en las primeras relaciones, en la adolescencia y las dudas entorno al sexo, en la presión del entorno. ¿Cuesta tanto preguntar de igual a igual lo que se desea hacer? A mí el consentimiento me parece super sexy.

Sigo con el segundo caso. El CGPJ cree que suprimir la diferencia entre abuso y violación conlleva una indiferencia valorativa que puede suponer una desprotección de las víctimas porque los agresores podrán agredir con mayor intensidad sabiendo que la pena será igual de severa. Esto no lo dicen así sino de esta manera, para el autor del delito: "no tendrá mayores consecuencias emplear un medio comisivo más lesivo que otro de intensidad menor".

¡Atiende! El poder judicial ya no cree en la justicia restaurativa (la que no se limita a la mediación penal, basada en el castigo) sino que se muestra una forma de ver la justicia puramente punitiva, cuando, si nos ponemos a buscar culpables los primeros son los que refuerzan el papel de la masculinidad en la cultura de la violación.

Recapitulando, ¿actualmente no se pone en tela de juicio ya el consentimiento de las víctimas? ¿No tenemos ya casos injustos en los que, dependiendo de la visión de los jueces, se computan como abuso muchas de las violaciones? ¿No es precisamente ese el problema actual? Es como si el poder judicial viviera ajeno a la realidad de este país y le supusiera un gran esfuerzo modificar las leyes.

La diferencia entre el “no es no” y el “sí es sí” es que el primero supone una visión heteropatriarcal del derecho donde, como ha expresado Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, se parte de “una concepción de que el hombre tiene derecho a usar el cuerpo de la mujer hasta que dice 'no'”. Sin embargo, el “sí es sí” estaría basado en el consentimiento mutuo.

Los que me seguís sabéis que este es un tema recurrente y que la tipificación delictiva cambia en cada país. Suecia, Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Alemania, Chipre, Islandia, Bélgica, Portugal y Grecia son los países de Europa que sí cuentan con legislación en base al consentimiento. Dinamarca aprobó la reforma el pasado diciembre y España podría ser el siguiente país.

Este anteproyecto ha sido avalado por el Consejo Fiscal, criticado por el CGPJ y a la espera del informe del Consejo de Estado. El anteproyecto aprobado por el ejecutivo el pasado 3 de marzo del 2020 deberá volver a ser aprobado por el Ejecutivo como proyecto e iniciará su tramitación parlamentaria en el congreso.

Esperemos que termine como termine esta reforma penal tengamos clara la frase de Audre Lorde de "mi silencio no me protegió. Tu silencio no te protegerá".