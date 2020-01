Busco mujer y le ofrezco la Luna

Como si de una escena de la película 'Audition' (1999) del director japonés Takashi Miike se tratara, el polémico multimillonario japonés Yusaku Maezawa de 44 años ha abierto una convocatoria para elegir a una mujer para que le acompañe a la Luna.

El empresario busca una “compañera de vida” para realizar el viaje turístico inaugural del Space X al satélite, programado por la compañía de Elon Musk en la nave Starship en 2023. En este viaje le acompañarán artistas de diferentes disciplinas y LA mujer de su vida (a la que pretende conocer a través de este proceso). De esta manera, Maezawa se presenta como un producto final incompleto (millonario, futuro protoastronauta busca) en busca de su media naranja, el típico ejemplo de 'tengo todo lo que el dinero puede comprar' y busco lo que no se compra con dinero. ¿O sí?

La convocatoria termina este 17 de enero y se anima a las mujeres a que se postulen a través de un “serio acto de emparejamiento” (algo curioso cuando no conoces a la otra persona y su fama le precede) en su web, en la que habla de sus sentimientos de soledad y vacío y sus ganas de encontrar una mujer a la que seguir amando ya que publicó la oferta tras una ruptura. Todo un cóctel de mitos del amor romántico en tiempos de aplicaciones para ligar por internet y amores líquidos (Bauman, 2005).

Los requisitos, entre otros, son ser soltera, mayor de 20 años, estar siempre positiva y tener interés en ir al espacio. En la web se encuentra la lista de condiciones y el cronograma del proceso.

En esta particular audición, la mujer será escogida a través de CV y una carta de motivación por el empresario multimillonario. No es algo nuevo que las estructuras de poder afectan a nuestras relaciones y que es complejo abordar estos temas sin caer en paternalismo, pero mi pregunta es: ¿dista esto mucho de las aplicaciones de citas donde con un movimiento de dedo descartas o aceptas a una persona? ¿Cómo nos hemos introducido tan fácilmente en la compra-venta del afecto? Como diría Eloy Fernandez Porta en su libro 'Eros', no es más que el Mercado de los Afectos, una capitalización de las emociones que nos atraviesa y que, consciente o inconscientemente, reproducimos y convertimos en espectáculo al más puro estilo Debord.

Si bien es cierto que Maezawa (batería de un grupo hardcore punk y ahora modista y coleccionista de arte) siempre ha sido muy excéntrico, llegando a regalar dinero a cambio de likes y seguidores en su cuenta de Twitter, esta última excentricidad no deja de ser bastante tradicional: ahora que lo tengo todo, necesito a una mujer y hago un casting para escogerla. La diferencia con 'Firts Dates' u 'Hombres Mujeres y Viceversa' es que en este caso uno de los dos 'actores' del reality va a tener una clara ventaja: él ya es el elegido y ella le va a elegir sabiendo eso.

'Audition' es una película de terror que habla de la sociedad patriarcal japonesa y el horror que podría crear que ellas se sublevaran ante su objetivización. Esperemos que Maezawa no se parezca a Aayoma y la candidata tenga algo de Asami.