Cuestión de acostumbrarse: coronavirus y género

Hay un proverbio persa que dice «esto también se pasará» (این نیز بگذرد‎). Nos recuerda la levedad de la vida, que no hay mal (ni bien) que cien años dure y que cuando el problema se convierte en circunstancia toca ser resiliente. Sin embargo, en la tesitura actual algunas cosas van a cambiar a muy largo plazo. Aún no sabemos qué, aunque creo que podemos elucubrar algunas. Posiblemente, nos acostumbraremos a muchas cosas.

Nos acostumbraremos a que haya compatriotas con mascarilla, posiblemente. Para su propia protección o para la del prójimo. Antes eso era «cosa de chinos». Aquí, por el Mediterráneo, la cara se la cubren en la calle malhechores, funambulistas y fuerzas «de seguridad». El resto, normalmente, por identificación oficial y por expresión individual solemos mostrar nuestra cara al aire, como mucho con algo de maquillaje.

Nos acostumbraremos a tocarnos menos, posiblemente. Esto me dolerá, porque soy dependiente del roce físico, una tarita que tengo. Es posible que nos volvamos más británicos en este sentido. Yo, sinceramente, espero que no.

Nos acostumbraremos a lavarnos más las manos, posiblemente. Hoy las tengo hechas un Cristo, pero es que después de cocinar, salir (por fin) a comprar y lavar los platos, ya es normal que se te resequen un poco. Seguro que encontramos un punto intermedio o las empresas de parafarmacia se forren vendiendo cremas de manos para hombres. O ambas cosas.

Nos acostumbraremos a reunirnos por vía digital mucho más, posiblemente. Pero mucho. Y especialmente quienes no podamos permitirnos un local, viajar o cumplir nuevas normas de higiene. Qué sorpresa: ¡más desigualdad según riqueza! Y yo es que soy muy fan del ser humano en carne y hueso.

En la misma línea, nos acostumbraremos a hacer más cosas desde la pantalla, posiblemente. Fijaremos retinas y tímpanos (no hay olor, tacto, sabor ni otras vibraciones) en muchas más actividades digitales: ¡compras!, ¡apuestas!, ¡telemedicina! Es que no quiero pensar demasiado en todo esto, que me pongo mala. Tienen su utilidad, pero ya he dicho que soy muy fan del ser humano en carne y hueso. Llamadme antigua.

Nos acostumbraremos a hacer menos turismo y/u otro tipo de turismo, posiblemente. Esto le va a venir fetén al hábitat terráqueo. Las fronteras se endurecerán, habrá (aún más, porque con el once ese no habíamos tenido bastante) más controles en los transportes. Pero ¿sabéis quién va a seguir chorreando residuos de queroseno? ¡Haber nacido rico!

Nos acostumbraremos a estar más pendientes de las personas mayores de nuestra familia y a las que más queremos, posiblemente. Poco que decir aquí, esto es una cuestión de humanidad y es preciosa. También es especialmente necesaria, porque no es económicamente rentable, por lo que toca ser humanamente sensates.

Y después de todas estas cosas, me pregunto ¿nos acostumbraremos también a otras, por las que llevamos peleando décadas?

¿Nos acostumbraremos a dejar de considerar que todas las personas lesbianas, o gays, o bis, o trans, o intersex, o asexuales, o cuir, o con cualquier otra característica de género no normativo tienen algo más en común?

¿Nos acostumbraremos a comprender que las personas lesbianas, o gays, o bis, o trans, o intersex, o asexuales, o cuir, o mujeres o con cualquier otra característica de género no normativo se organicen, autodefinan y relacionen, también en espacios no-mixtos?

¿Nos acostumbraremos a admitir la evolución de la lengua hacia la inclusión de géneros no binarios en la expresión habitual?

¿Nos acostumbraremos a dejar de insistir en que hay que convertirse a la norma familiar: sexo-género binario, pareja monógama, filiación típica… ? ¡Tratarnos con honestidad es lo que hace falta!

¿Nos acostumbraremos a no medicalizar a las personas trans, permitiendo que sean dueñas de sus cuerpos, de sus vidas, de sus hormonas y de sus nombres? Basta con atender a cómo se autodenominan.

Si este último listado te ha tocado la fibra sensible, puede que aún te quede un poco de diversofobia heredada. No te preocupes, no es culpa tuya. Ha sido inculcado en tradiciones, culturas y sociedades desde hace mucho. Como cuando estaba bien arrancarle el clítoris al personal porque la ablación te purificaba y tal. Lo que sí es responsabilidad tuya es enterarte de cómo tratar bien a tus congéneres, que son personas.

Igual que los ojos se se nos acostumbrarán a una sociedad postcrisis de la covid, se os acostumbrarán a los aspectos andróginos o fluidos, a las personas trans y a una realidad donde el género será libre. Espero.

Cuestión de acostumbrarse / MalvaDisco

Os dejo con una maravilla hipnótica: una máquina de Rube Goldberg inmensa, que tiene de todo: líquido, sólido, gaseoso, fichas de dominó, bolas de todo tamaño, altavoces, cuerdas, latas, balones, coladores, cañones de pintura, cubos, neumáticos, lámparas, piezas de Lego, paraguas, sillas, banderas, botellas, palos de golf, papeleras, globos terráqueos, barriles, un coche, un piano, una tetera, una máquina de escribir o un mazazo a un televisor, en este vídeo de OK Go: OK Go - This Too Shall Pass - Rube Goldberg Machine, donde This Too Shall Pass es la traducción al inglés del proverbio en cuestión.

«Esto también se pasará», en farsi

