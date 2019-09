Cuatro libros LGTBIQ+ para la vuelta al cole

Julián is a Mermaid, recomendado si sueñas o quieres construir genealogías femeninas que te dan la bienvenida en su seno Prince & Knight, recomendado si quieres hablarles de trabajo en equipo, heteronormatividad, amor y compromiso entre chicos con el mismo cuento Maiden & Princess, recomendado si quieres comentarle que salirse de las fiestas es una opción: si no te gustan, quizá lo que hay fuera sea mejor Who are you? The Kid’s Guide to Gender Identity, recomendado para enseñárselo gente adulta que pidan que les expliquen el género como si tuvieran cuatro años Rosa Caramelo, un libro que siempre recordaré, y espero que tus peques también