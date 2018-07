Comunicado de los trabajadores de Cofrusa: "Estamos tres meses sin cobrar"

—Los trabajadores de Cofrusa están tres meses sin cobrar su salario. Tras las distintas reuniones de la empresa con el comité, nos transmiten lo que la empresa quiere, y los trabajadores tomamos la determinación de reunirnos con el abogado de la empresa para tomar decisiones, ya que todo lo que nos cuentan no se parece con la realidad.

—La decisión de la empresa pasa por ganar tiempo en sus negociaciones con el presunto inversor y reflotarla. Lo que nosotros hemos visto aquí son especulaciones. La situación de Cofrusa se debe a la mala gestión por parte de la dirección, ya que se ha descapitalizado la empresa. Nosotros tenemos como referente las dos entidades que pasaron a formar parte del capital de Joaquin Navarro como único administrador (Halcón y la Diosa), al que se le concedió un crédito a través del INFO para que éstas volvieran a ser viables. Sin embargo, esto no ha sucedido, y el asunto está en manos de la justicia. Muchas familias se están quedando en la ruina.

—El tema de la higiene en la empresa también deja mucho que desear en todos sus departamentos. Llevamos más de un mes con el agua potable cortada y con los aseos sucios. Y así es imposible que podamos trabajar.

—La empresa nos comunica la semana pasada que quiere hacer un ERTE como plan de viabilidad de Cofrusa. En el ERTE se quedan los de mayor sueldo y personas jubiladas. No entendemos la viabilidad. Los trabajadores no podemos aguantar más esta situación de impagos y mentiras, por lo que hemos decidido dar el paso para que salga esta información a la luz, ya que de cara al público, la gente y los demás organismos no quieren saber nada. También entendemos que la empresa no quiera que esto se publique

—La forma de pago a la que estamos sometidos es en porcentajes pequeños y, aunque ya llevamos, como hemos dicho, tres meses sin cobrar nada, lo que exigimos es el pago de la totalidad de lo que se nos adeuda.