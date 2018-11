Los consejos para conseguir el éxito con una campaña de SMS marketing

Hace 15 años el SMS era una de las formas de comunicación más exitosas que existían. El poder enviar mensajes cortos, de fácil lectura y rápida recepción permitía que los usuarios de teléfonos móviles permanecieran conectados en todo momento.

La población joven suele ser quien más pronto se adapta a los nuevos cambios, si hablamos de tecnología, y con los SMS incluso inventaron una nueva jerga, un nuevo lenguaje o idioma basado en acortar palabras para poder decir más en un sistema de comunicación que, como sabemos, tiene limitado el número de caracteres.

Esta jerga se sigue manteniendo en la realidad, pues algunas redes sociales, como es el caso de Twitter, también tiene limitado el número de caracteres. E incluso en los sistemas de chat instantáneo como WhatsApp o Telegram, donde no existe esta limitación, muchos usuarios optan por acortar palabras o expresiones.

Es precisamente la aparición de los smartphones y con ellos las aplicaciones de mensajería instantánea lo que dejó un poco olvidados los SMS. Poca gente en la actualidad hace uso de los SMS como lo hacía una década atrás, es decir, como vía de comunicación constante.

En la actualidad los SMS siguen siendo un medio de comunicación muy útil para hacer llegar a los usuarios de teléfonos móviles información relevante, de ahí que muchas empresas los utilicen para diseñar campañas de SMS marketing.

Existen, a su vez, muchas empresas que funcionan como gestores de esta tecnología, es decir, los responsables de poder enviar estos SMS masivos para empresas. Una de ellas es Neotel, que actúa como plataforma para enviar SMS masivos para empresas. Muchas organizaciones siguen haciendo uso de estas herramientas, los SMS masivos para empresas porque los usuarios en general entendemos que un SMS es siempre portador de noticias de importancia, y el tiempo de apertura siempre es muy corto, de modo que el objetivo de la campaña se cumple, hacer llegar la información.

En el caso de organizar una campaña de SMS marketing, además de contar con una buena plataforma para enviar SMS masivo a moviles, es importante atender a una serie de recomendaciones. No basta, por tanto, con enviar SMS a móviles, sino que hay que hacerlo de manera bien diseñada. Para enviar SMS masivo a móviles estos consejos son realmente útiles.

Ajustar los horarios de envíos

Con las redes sociales se produce un fenómeno interesante. Los gurús de estas plataformas aconsejan dar salida a las publicaciones en determinados momentos del día, cuando más público está utilizando estas plataformas.

El otrora importante share televisivo, que medía las audiencias de la televisión, está siendo sustituido en gran medida por el share social, es decir, la relevancia y el impacto que tienen los contenidos audiovisuales en las redes sociales. A día de hoy es mucho más importante protagonizar hashtags y trending topic que alcanzar un punto más en el índice de audiencia.

Todo esto sirve para incidir en la importancia de que en cualquier campaña de marketing es fundamental saber elegir el momento propicio para ponerlo en marcha. Si hablamos de una campaña de SMS marketing que se basa en el envío masivo de SMS, el éxito dependerá en gran parte de estudiar en profundidad cuál es la mejor franja horaria para lanzar esos mensajes.

El primer paso es conocer bien a los clientes o potenciales clientes, conocer sus costumbres, hábitos y horarios y, a partir de ahí, intentar ajustar los envíos al momento del día en el que más impacto van a tener.

Combinar el SMS marketing con otras acciones de promoción y difusión

El SMS marketing se puede integrar dentro de lo que se conoce como marketing offline, pues no hace uso de internet para promocionar servicios o productos. Sin embargo, la duda que surge es, ¿si en el envío masivo de SMS hay acceso a hipervínculos, redes sociales o tiendas online, sigue siendo el SMS marketing una técnica de marketing offline?

Sea online u offline, lo que queremos introducir con esta idea es que el marketing debe aprovechar siempre todas las herramientas disponibles, tanto las offline como las online.

De este modo es interesante que los mensajes que se envíen incluyan enlaces a otras promociones de la empresa en otros medios. En resumen, aprovechar la fuerza de unir esfuerzos de varios medios en un solo uso.

Con Neotel, la plataforma de envío de SMS, se pueden realizar estas dinámicas. Neotel es una plataforma de envío de SMS con la que controlar todos los mensajes enviados que cuenta con facilidades de todo tipo para integrarse con software de terceros y hacer esta tarea mucho más cómoda. En la actualidad, es una de las plataformas de envío de SMS más relevantes del mercado.

Construir una red de clientes y personalizar los envíos

Algo que ocurre con el SMS marketing y que también comienza a verse con el marketing en redes sociales e incluso en aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp es que son un buen comienzo para tejer esa red de clientes fijos.

Mediante los SMS las empresas pueden hablar directamente a sus clientes, conocer sus deseos, sus intereses e ir estableciendo una relación directa. Una ventaja añadida del SMS con respecto a Whatsapp es que la invasión de la intimidad no es tan alta, y eso lo agradecen los propios clientes.

Para que todo esto sea posible, es imprescindible enviar mensajes personalizados. Los clientes agradecen ese tipo de mensajes, en los que se incluyen el nombre o se hace referencia a sus deseos e inquietudes. Esta práctica es también puesta en marcha en campañas de email marketing, a través de los boletines de suscripción.

En estos SMS es importante ofrecer al cliente todo tipo de vías de contacto con la empresa, desde las redes sociales hasta el chat online pasando por los teléfonos de atención. En el caso de Neotel no solo son expertos en campañas de SMS marketing, sino también en líneas 900. Las líneas 900 son una forma rápida de que los clientes contacten rápidamente con la empresa y, lo más importante, estas líneas 900 no implican ningún coste para el llamante, lo que no provoca efecto rechazo.