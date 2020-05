Los sindicatos ven una oportunidad para que se cambie el modelo productivo

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Santiago Navarro y Antonio Jiménez, han hablado desde sus casas en Los Urrutias (Cartagena) y en la calle Huerto de las Bombas (Murcia), en lugar de hacerlo en el jardín del Malecón como era lo habitual, en un 1 de mayo atípico sin la tradicional manifestación por la Gran Vía, sustituida por mensajes muy reivindicativos en redes sociales en los que opinan que esta crisis por la pandemia puede ser una oportunidad para cambiar el modelo productivo.



Los dos han pasado por la enfermedad que obliga a llevar a cabo un 1 de mayo diferente. El líder de Comisiones al inicio de la pandemia, cuando sólo había 18 hospitalizados en la Región, él era uno de ellos y tuvo que estar 15 días en el hospital Santa Lucía de Cartagena. Dos días después dio positivo el líder ugetista, que tuvo que pasar tres semanas en aislamiento domiciliario con seguimiento del centro de salud de San Andrés. Navarro cuenta emocionado lo que le ocurrió; ingresaron él y su cuñado, casi estuvo a punto de entrar en la UCI y llegó a temer por su vida. Cuando le dieron el alta y llegó a su casa se enteró que el marido de su hermana había fallecido.



Ambos esperan que tras aquella crisis de 2008, diferente a ésta, además de reformar el modelo productivo, los poderes políticos puedan ahora de dejar de castigar a la clase trabajadora recortando salarios y puestos de trabajo, y desmantelando servicios públicos esenciales que como se ha visto han supuesto carencias con trágico balance.



Precisamente la intervención grabada y emitida en internet de ambos dirigentes comenzó con un homenaje a fallecidos y víctimas del Covid-19, y también con un homenaje a los miles de trabajadores esenciales que han estado durante la pandemia no solamente en primera línea sanitaria, sino también procurando que los productos de primera necesidad estuvieran disponibles para una población obligada a estar en sus hogares en el estado de alarma decretado por el gobierno central.



A las 17 horas los dos se conectaron al concierto con el que finalizan los actos de este 1 de mayo, día internacional de los y las trabajadoras, y acabarán a las ocho de la tarde como cada día aplaudiendo para homenajear a esos Servicios Esenciales "que gracias a ellos el resto de la sociedad puede estar confinada", explicaba a EFE Navarro.



Santiago confiesa que hace dos meses era algo impensable hablar desde casa a los trabajadores un uno de mayo, pero cuando él ingresó su sede sindical se cerró durante varios días y se desinfectó y el 6 de marzo CCOO pidió geles hidroalcohólicos en los centros educativos preocupados como estaban con lo que podría ocurrir cuando todavía no había ningún caso confirmado en la Región y todavía no había llamado al 112 aquella joven que visitó Arco y que tras dos pruebas positivas se ingresó en el hospital.



"No podemos manifestarnos en la calle", se lamentaba en su mensaje grabado Navarro, pero sí en las redes sociales porque "los derechos de los trabajadores no se pueden confinar".



Los datos en esta pandemia son abrumadores para los sindicatos y así Navarro mencionaba los 16.000 ERTE y 70.000 trabajadores afectados, las cien mil trabajadores a los que su empresa no abona el salario mínimo interprofesional aprobado por el gobierno y el constante incremento de los accidentes de trabajo desde el año 2012 con un instituto de seguridad laboral "casi desamentalado" y una comunidad "en la que crece todo lo negativo".



Antonio en este nuevo formato de grabación en vídeo de su mensaje recordaba los 130 años del sindicato que ve como la clase trabajadora vive una situación "durísima" en estos momentos con el desplome de la actividad económica y "una brutal escalada del desempleo y de la vulnerabilidad de muchas familias".



"A diferencia de 2008, los poderes públicos pueden y deben intervenir para minimizar el impacto de esta pandemia", remarcó en su mensaje el líder ugetista, quién puso hincapié en que en esta ocasión se asegure que "nadie quede desprotegido" mediante una red de protección social fuerte y reconfigurando lo que debe ser el cambio del poder productivo.



Por su parte, Joaquín Pérez, secretario general de USO, ha reivindicado, este 1º de Mayo, ha sido más prudente que los sindicatos de clase, y ha advertido que las reformas y medidas que se hagan no comprometan el estado de bienestar y el futuro de las próximas generaciones. A su juicio, tienen que ponerse en marcha para unos acuerdos de reconstrucción en poco tiempo, con una potente inversión pública por encima de ideologías.



No hubo actos preparatorios, ni asambleas, ni el final de fiesta habitual, pero esta tarde, a las 5, los que lo deseen podrán ver en redes sociales sindicales las actuaciones de Rozalén, Ismael Serrano, Marwan, Javier Ojeda (Danza Invisible), Sole Giménez, Efecto Mariposa, Nacho Campillo (Tam Tam Go), Aurora Beltrán (Tahúres Zurdos), Paco Damas, Luis Pastor, etc (ADJUNTAMOS CARTEL), y que será presentado por el actor Juan Diego Botto y la actriz Olga Rodríguez.