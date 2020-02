Amnistía Internacional exige al Gobierno de Murcia que retire el veto parental: "Vulnera derechos fundamentales"

El director de Aministía Internacional (AI), Esteban Beltrán, ha solicitado a Consejería de Educación de Murcia que se retire el veto parental. "Este 'pin' se limita a denegar el derecho de los niños a no ser discriminados. Es algo que en mi opinión no se debe permitir". Beltrán ha mostrado su preocupación por el hecho de que esta medida pueda significar aceptar determinadas actividades que permitan a los niños, a las niñas y a los adolescentes a no discriminar a otras personas por su género, orientación sexual u otros motivos, son negativas.

El representante de AI se ha reunido con Isabel Franco, vicepresidenta del Gobierno de la Región de Murcia y consejera de Mujer, Igualdad y LGTBI, para abordar temas como la educación en derechos humanos, la violencia de género y la creciente discursos de odio contra determinados colectivos como personas LGTBI y menores migrantes no acompañados (MENA). La ONG ha solicitado a la vicepresidenta de la Comunidad la eliminación del veto parental y la implantación de una asignatura en primaria y secundaria sobre derechos humanos tal y como se imparte en 20 países de la UE.

Según ha explicado Amnistía Internacional, el 'pin parental' "vulnera sentencias del Constitucional y del Supremo teniendo en cuenta que se vulnera los derechos fundamentales de los niños poniendo límites, precisamente en lo referido a que los niños aprendan a no ser discriminados. Junto a Murcia, Amnistía se ha dirigido a los gobiernos de Madrid, Castilla y León y Andalucía, si bien en ninguno existe una instrucción por escrito".

En el encuentro con Isabel Franco se ha llegado a un acuerdo para que se implante una asignatura en secundaria sobre derechos humanos. "No hay plazo para que se lleve a cabo, pero por parte de la Consejería hay voluntad política", ha confesado el director de la ONG.

Isabel Franco, vicepresidenta de la Región de Murcia, reunida con Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España

"La violencia sexual está creciendo en todo el Estado"

Beltrán ha ahondado en datos sobre violencia sexual y ha indicado que solo en la Región de Murcia hubo 391 casos en 2017 frente a los 478 en 2018. A nivel nacional hay 13.000 casos solo en el año 2018. "Esto es solo la punta del iceberg", ha expresado el director del organismo. Según han informado, España ocupa el puesto número 22 en Europa por denuncias de agresión o abusos sexuales. "Esto se da porque las mujeres que son víctimas de abuso no encuentran un lugar para prevenirlos. Es importante que tengan un programa específico, no solo de violencia de género, sino también que tengan visibilidad en los delitos sexuales", ha señalado.

Por esta razón, desde Amnistía Internacional ha llegado a un acuerdo con la Consejería correspondiente para que la Región de Murcia envíe toda la información sobre la violencia sexual. "Lo que hemos pedido y no han aceptado es que haya un centro 24 horas para atender a las víctimas de violencia sexual", ha lamentado Beltrán. "Cuando hay más de 20.0000 personas afectada", ha añadido.

Desde Amnistía Internacional valoran positivamente el Pacto Regional contra la violencia de género. No obstante, han manifestado su preocupación por la oposición de Vox para aprobar una declaración constitucional contra esta lacra social. Es por ello que Amnistía Internacional ha solicitado información sobre las partidas presupuestarias aprobadas para 2020 con el fin de prevenir, atender y proteger a las mujeres víctimas de violencia de género, así como las medidas que se están adaptando a nivel regional en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Esteban Beltrán ha explicado la diferencia entre violencia de género y violencia sexual. Los dos tipos de violencia se cometen principalmente contra mujeres. La violencia de género es la que se ejerce contra la pareja o expareja y la violencia sexual es la que tiene que ver con agresiones, abusos sexuales y violación contra mujeres. Esta última se comete en "manada" o por parte de desconocidos: "Estamos hablando de que hay unas 40 denuncias al día por este tipo de violencia sexual. Esta mujeres no tienen la misma red para cobijarse que las que padecen de violencia de género", ha manifestado.

Los delitos de odio contra colectivos LGTB y menores migrantes no acompañados crecen un 13%

Beltrán ha mostrado su pesar ante el cierre del centro de Santa Cruz: “Hay que que huir de las cuestiones del efecto llamada de los niños y niñas que llegan a Murcia. Eso no es verdad”. Es por ello que Amnistía Internacional ha anunciado ante los medios que van a abrir una investigación en todo el estado sobre niños y niñas extranjeros no acompañados (MENA).

Preguntado por la influencia de Vox en esta situación, ha advertido que "votar es una elección, pero ser el partido más votado no significa que esa formación deba tener una política contra los derechos humanos". Beltrán ha ejemplificado la hipotética introducción de la pena de muerte, lo cual ha considerado ilegal y que la propia Federación Internacional por los Derechos Humanos ha defendido su abolición universal.

El director de AI ha señalado que en el último año se han producido tres ataques a centros de menores extranjeros no acompañados, dos de ellos en Cataluña y uno más en Madrid. Sobre este asunto ha confiado en que "no queden impunes estos ataques".

Los delitos de odio han crecido en España un 13% alcanzando la cifra de 1.598 en el año 2018, especialmente los de carácter ideológico, el racismo, la xenofobia y los de identidad de género.