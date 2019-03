Docentes de la Universidad de Murcia formarán a jueces españoles e irlandeses en Derecho de la Unión Europea

Un grupo de profesores de Derecho de la Universidad de Murcia, coordinados por Jorge Piernas López, profesor del área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, ha recibido financiación de la Comisión Europea para formar a jueces españoles e irlandeses en Derecho de la Unión Europea, en concreto en materia de Derecho de la competencia y ayudas de Estado.

El proyecto financiado, denominado NatJEUSAL, además de reforzar la formación de los jueces nacionales en Derecho de la Unión Europea, persigue fomentar la confianza mutua y la cooperación entre los mismos, así como contribuir a la elaboración y difusión de las mejores prácticas y herramientas para abordar asuntos nacionales y transfronterizos complejos. Incluirá la realización de seminarios presenciales en España, Italia y Alemania.

La formación que se llevará a cabo en España tendrá lugar en la facultad de Derecho de la Universidad de Murcia los días 23 y 24 de mayo de 2019. Este seminario, que está dirigido a jueces españoles e irlandeses. Incluirá talleres interactivos y mesas redondas que abordarán el papel de los jueces nacionales en la aplicación de la ley de ayudas estatales. Además del grupo de profesores de la Universidad de Murcia, participarán en la impartición de esta formación abogados y magistrados de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo de Irlanda.

Posteriormente se realizarán otros dos seminarios presenciales en las universidades de Padua (Italia) y Würzburg (Alemania). El proyecto prevé también la elaboración de materiales docentes y la realización de una conferencia final, en junio de 2020, en la Universidad de Padua, en la que participarán los ponentes de los tres seminarios y expertos de la Comisión Europea.

La financiación concedida proviene de la convocatoria 'Training of National Judges in EU Competition Law. Call for proposals HT. 5115', organizada por la Comisión Europea. La participación de la Universidad de Murcia en esta convocatoria se ha realizado en el marco de un consorcio de universidades de Italia, Irlanda, Croacia, Alemania y Lituania, dirigido por la Universidad de Padua.