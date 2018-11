La Universidad de Murcia acoge una muestra de fotografías sobre mujeres que luchan contra el horror de la guerra

La Universidad de Murcia ha colaborado con el equipo de Oxfam Intermón en Murcia en la organización de la exposición de fotografía "Herederas de las Ruinas" del fotoperiodista Pablo Tosco, reconocido por su trabajo en medios como El País, El Mundo, La Vanguardia, Clarin, BBC, TVE, Al Jazeera, CNN, The Guardian, Washington post, The New Yorker, New York Times y eldiario.es.

Desde el año 2004, ofrece historias desde la ONG Oxfam Intermón sobre cooperación internacional, proyectos de ayuda y desarrollo en África, América Latina y Asia. Ha reflejado, entre otros trabajos, iniciativas de construcción de paz y educación en Angola, la vida de los sudaneses en los campos de refugiados de Chad, propuestas de empoderamiento de mujeres en asociaciones de Marruecos, colectivos contra la violencia sexual y hacia las comunidades aborígenes en Nicaragua y Guatemala, el retorno de los refugiados de Burundi a su país, las víctimas del terremoto en Haití y las hambrunas de Etopía, Mauritania y Burkina Faso.

La exposición es un recorrido fotográfico a través de historias de mujeres que en la República Centroafricana luchan contra el horror de la guerra y que han tenido que hacer frente al desplazamiento forzado, abusos, violaciones, pérdida de familiares y destrucción de sus casas, sus tierras y sus medios de vida.

El objetivo que se persigue con estas fotografías es sensibilizar sobre la situación de personas que se ven obligadas a huir de sus casas, enseñando el trabajo que realiza Oxfam Intermón en relación con las causas de la migración.

La muestra podrá visitarse del 5 al 16 de noviembre en el Claustro de la facultad de Derecho, de 9 a 21 horas.