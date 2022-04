La primera semana santa

Estos días, todas las ciudades españolas celebran de una u otra forma la Semana Santa. Concretamente es una festividad religiosa, cristiana, que recuerda los últimos días de Cristo en la tierra, su muerte y su resurrección. Para conmemorarlo es tradición ir a ver las preciosas procesiones que salen a la calle (o participar en ellas), algunas son un reclamo turístico, como la Madrugá de Sevilla o la de los Legionarios y el Cristo de Mena, en Málaga. También suelen ser habituales las representaciones bíblicas, el sonido del tambor, comer torrijas, oler a incienso, que no haya clase, que muchas personas aprovechen estos días de vacaciones para visitar o conocer otros lugares e, incluso, ver películas religiosas en televisión. En la cultura de nuestro país normalizamos desde que somos pequeños todas estas tradiciones y las vivimos con pasión, ¿pero nos hemos parado a imaginar qué pensarán los extranjeros cuando experimentan la Semana Santa por primera vez en su vida?

Sadiel Rojas es jugador profesional de baloncesto en el UCAM Murcia desde 2014 y es uno de los capitanes del equipos. Él nació en Fort Worth, una localidad muy cercana a Dallas (donde ha fijado su residencia), en Estados Unidos, y aunque confiesa ser cristiano, desconocía todos los rituales religiosos que seguimos en España. Vivió su primera Semana Santa en Málaga, ya que al conjunto murciano le tocó jugar ahí ese año (la liga no se para estos días y sigue la competición con normalidad). Entraron en el hotel de concentración cuando vieron en el vestíbulo expuesta la figura de varios nazarenos con capirotes blancos provocando que Rojas entrase en pánico. “No puede ser, ¿esto qué es, qué hace aquí el Ku kux Klan y todo el mundo lo está viendo con total normalidad?” fue lo primero que pensó y gritó. A su lado, su compañero Thomas Kelati, también americano pero casado con una polaca y con varios años ya en España, tuvo que explicarle entre risas que era una tradición cultural y religiosa de nuestro país que nada tenía que ver con el racismo o la xenofobia. Ahora lo recuerda divertido, pero se sorprendió y asustó a partes iguales porque la vestimenta es muy similar a la del grupo supremacista que atemorizó a todo Estados Unidos.

De eso han pasado ya ocho años y Rojas es ahora uno de los embajadores más conocidos de la Región de Murcia. Le encanta la ciudad y su cultura, dice que es el mejor lugar para vivir. Aquí se ha casado y ha tenido una hija, se ha comprado un piso muy cerca de plaza Las Flores, montó un negocio de comida para llevar y también un centro de estética. “Soy un murciano más y adoro la Semana Santa de aquí. En mi país no tenemos una semana de vacaciones, allí se vive para trabajar. Tampoco hay procesiones, generalmente. Sí hay algunas representaciones dentro de las parroquias o en los teatros, pero nada más. Esta festividad allí la celebramos con un día grande, en el que vamos a la iglesia y nos reunimos después para comer en familia. La verdad es que la Semana Santa española es muy bonita, quiero que mi madre y mi abuela puedan venir un año para conocerla. La de los Salzillos, me ha enamorado y me falta ir a ver las de Lorca. De hecho, cuando me retire, me gustaría entrar a formar parte de una cofradía y poder salir con ellos en una procesión y después, que lo hagan mis hijos. Es increíble ver desde fuera el peso que cargan en sus hombros. Al principio pensaba que estaban absolutamente locos por hacer eso”, reconoce. Ahora es Sadiel Rojas el que le explica al resto de extranjeros del equipo en qué consisten estos días. “Sobre todo les aviso de que las calles están cortadas para que no lleguen tarde a entrenar o a los partidos. No es fácil de entender”, confiesa.

Otro de los capitanes del equipo de baloncesto es el montenegrino Nemanja Radovic, que también lleva ocho años en España. Él es de religión ortodoxa, pero explica que todas las festividades son prácticamente iguales a las cristianas, aunque el calendario es diferente. “En mi país y en Serbia, el de mi mujer, la Semana Santa no dura tantos días y tampoco hay procesiones. De hecho, la primera vez que vi una, coincidió que iba a entrenar y tuve que esperar en el coche a que pasase. Allí lo más habitual es no comer carne el día antes de Pascua, ni productos que provengan de animales. El domingo de Pascua, todos los niños pequeños del pueblo van de puerta a puerta pidiendo huevos y cada casa tiene preparados muchos, de todos los colores”, cuenta.

Con el paso de estas temporadas deportivas, tanto Sadiel Rojas como Nemanja Radovic ya están totalmente asentados en la cultura y con el idioma de nuestro país. Lo que hace unos años les causó sorpresa, ahora les encanta. Ambos tienen hijos y les gusta llevarles a que vean las procesiones y volver a casa con los bolsillos llenos de caramelos. Por cierto, pensaban que esto era habitual en la Semana Santa de toda España.