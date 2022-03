Techo de cristal

El papel de la mujer en el deporte ha ido evolucionando y ganando protagonismo a base de tesón y de derribar obstáculos. Una y mil veces. Como en otros sectores de la sociedad, en éste también han tenido que alzar la voz para ser reconocidas por sus logros, muchas veces reducidos a una esquinita de las crónicas en la prensa especializada, en beneficio de la actualidad masculina. A lo largo de la historia, las deportistas han tenido que luchar contra la creencia y la cultura del “no considerarse adecuado” que practicaran alguna modalidad, como por ejemplo las que requerían fuerza. Fue en los Juegos Olímpicos de 2012 cuando empezó a cambiar todo en España, afortunadamente, gracias a que de las 17 medallas que consiguió nuestro país, 11 fueron de mujeres. Una barbaridad. De hecho, Juan Antonio Samaranch, el que fuera presidente del Comité Olímpico Internacional durante veinte años (de 1980 a 2001), afirmó que “el Movimiento Olímpico está dispuesto a que el siglo XXI marque el inicio de una nueva era para la mujer en el deporte”. Y tenía razón, aunque con matices.

En los últimos años, en España podemos apreciar mayor presencia femenina en el mundo del deporte. Por un lado, el número de licencias, de niñas o mujeres que practican cualquier disciplina, ha ido creciendo. Por otro, también hay más espacio en los medios de comunicación para las deportistas y los equipos femeninos, seguramente porque los éxitos conseguidos por ellas en la última década son incuestionables: la tenista Paula Badosa se convirtió hace unos meses en la primera española en ganar el prestigioso torneo de Indian Wells (California), las chicas de la selección de baloncesto no se han bajado del podio durante siete años seguidos y en fútbol sala son las vigentes campeonas de Europa. Sin embargo, todo este auge femenino y este incremento de la visibilidad limita con dos reductos, los banquillos y los despachos, que en su inmensa mayoría siguen estando ocupados por hombres.

Pocas directivas y entrenadoras

El deporte femenino en la Región de Murcia goza de buena salud. Hay equipos de mujeres en casi todas las disciplinas compitiendo a nivel nacional: Alhama CF (segunda categoría de fútbol), STV Roldán (primera división de fútbol sala), Hozono Global Jairis (segunda categoría de baloncesto), Algar Surmenor (bajaron el pasado verano a segunda división), UCAM Cartagena de tenis de mesa (primera división y también compiten por Europa) y UCAM balonmano (segunda división). En cuanto a resultados, la mayoría de estos equipos están en un buen momento, peleando por títulos o ascensos, pero llama la atención que todos ellos estén entrenados por hombres, pese a competir en categorías femenina.

Sí encontramos varias mujeres en los despachos de alguno de estos clubes. Toñi González es la presidenta del STV Roldán, un equipo que se proclamó campeón de liga en 2018 y un año después, campeón de Europa. En la actualidad, la mayoría de las jugadoras son de la Región (Murcia siempre ha tenido una de las mejoras canteras de España en fútbol sala), pero llegaron a tener a la denominada mejor jugadora del mundo la temporada que lograron el título. Toñi ha dirigido al club en los mejores años de su historia y también, en los momentos tan complicados causados por la pandemia. Es una entidad estable, que sigue contando con uno de los mejores equipos del país en la élite del fútbol sala español y también con muchas niñas en las categorías base, que el día de mañana seguro que dan muchas alegrías. El Club Balonmano Murcia (ahora patrocinado por la UCAM, que también da el nombre al equipo) también tiene una mujer al frente, Marisol Izquierdo. Además de competir en División de Honor Plata, la segunda liga española, es el referente del balonmano femenino en la Región y también cuenta con equipos masculinos. Más especial es el caso de Miriam López que, con 33 años, compagina su tarea de jugadora en el Algar Surmenor de voleibol (dos veces nombrada como la mejor de la liga en su posición) con el de presidenta. Incluso le ha tocado hacer de directora deportiva (la persona encargada de confeccionar la plantilla y hacer fichajes).

A nivel de federaciones deportivas en la Región de Murcia, también hay mujeres en los despachos, aunque no muchas. La jumillana Pruden Guerrero es desde 2020 la primera mujer que preside la Federación de Atletismo. Compagina su cargo con el de dirigir también la Comisión Mujer y Atletismo a nivel nacional. Por su parte, Mayte Martínez trabaja dentro del organigrama del fútbol regional, en la parcela femenina. El fútbol es un deporte en el que las mujeres van ganando cada vez más protagonismo y visibilidad, sobre todo desde que el Consejo Superior de Deportes lo declaró “deporte profesional” el pasado mes de junio. Sin embargo, las diferencias en cuanto a sueldo y condiciones con los hombres siguen siendo abismales.

El camino por recorrer para acercarse a algo parecido a la igualdad en el deporte sigue siendo grande. Aunque no hay ninguna mujer que entrene a los principales equipos femeninos de la Región, sí encontramos a dos que rompen un poco el coto de los banquillos y que dirigen a equipos de hombres. Patricia Paz no pudo contener las lágrimas el verano pasado cuando el UCAM Cartagena de atletismo masculino ascendió a División de Honor, la élite española, y lo hizo con ella de directora técnica y líder del proyecto. Por su parte, Carmen Puigcerver entrena al UCAM Murcia de Liga EBA (cuarta división del baloncesto masculino español, la cantera del equipo profesional): “Es una lucha, aunque creo que en el futuro serán más las mujeres que den el paso. Hay muchas chicas preparadas para poder entrenar. En ningún momento encuentro dificultades dentro de mi equipo, el trabajo es exactamente el mismo, seas hombre o mujer. Me encargo de entrenar un grupo humano y ya está”.

A nivel nacional, los porcentajes de mujeres al frente de equipos, tanto masculinos como femeninos, no es superior al que vemos en la Región de Murcia. Tampoco en puestos directivos. Estamos en 2022 y la mujer ha ido ganando enteros en la lucha por la igualdad, pero el techo de cristal sigue siendo muy alto. El cambio todavía no está hecho y siguen siendo casos muy puntuales en los que podemos ver a mujeres dirigiendo a equipos de hombres (incluso dentro de un cuerpo técnico, no como entrenador principal). Y pocos dirigiendo a mujeres. Anna Montañana formó parte del grupo de entrenadores del Urbas Fuenlabrada de baloncesto masculino durante tres años, hasta febrero pasado. Pese a la cierta normalidad con la que la élite masculina la acogió, lo cierto es que detrás de ella no ha llegado nadie más. “Tenemos que combatirlo llegando y teniendo éxito, aunque sea algo que ellos no necesiten. Si en el año en el que estamos seguimos hablando de esto, es porque todavía hay mucho trabajo por hacer”, reconoce. El mundo del deporte necesita más referentes femeninos en puestos de poder.