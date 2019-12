Alfonso Martínez Baños (PSOE-PSRM): "El PSOE jamás habló de sillones con Cs"

La entrevista a la vicepresidenta del Gobierno Regional en este medio de comunicación la pasada semana aún colea. Y es que Isabel Franco no solo calificó de "inmaduro" al presidente López Miras, sino que ha levantado ampollas en la patronal murciana al adelantar que su grupo político votará no a la Agencia Regional de Medio Ambiente (ARCA). Y por si faltaba algo, desde el Gobierno regional creen que Ciudadanos está buscando un argumento para apoyar una moción de censura de los socialistas, y los presupuestos podrían ofrecérsela. Las contramedidas por parte del Partido Popular ya están puestas en marcha: adelanto electoral. Y a Vox no le pillaría por sorpresa.

La vicepresidenta también declaró con contundencia que los socialistas jamás creyeron en el acuerdo y que solo hablaban de sillones, presentando solo un escrito con diez puntos. Desde el PSOE murciano, no solo desmienten esta afirmación, sino que aseguran que "jamás se habló de sillones". Esto lo dice Alfonso Martínez Baños, exalcalde de Totana de 1999 a 2003 y diputado regional desde 2015. Durante los doce años de paréntesis político trabajó en una empresa privada del sector deportivo. El diputado socialista participó en primera persona en las negociaciones entre con Ciudadanos el pasado mes de junio, tras el 26M.

"Sólo nos reunimos con Ciudadanos una vez. Fue la tarde del 7 de junio. Le dimos un documento que todo el mundo conoce, con diez grandes pactos. Ciudadanos nos entregó un escrito general que habían preparado para autonomías y ayuntamientos. Recuerdo, dice el diputado, que uno se equivocaron y nos dieron el relacionado con las corporaciones locales. Quedamos en elaborar un nuevo documento, y ahí se acabó la reunión".

¿Eso fue todo?, le pregunto. "Al día siguiente, 8 de junio por la noche, tal y como quedamos, le enviamos a Valle Miguélez y Miguel Garaulet un resumen conjunto de los documentos. Posteriormente, le envío a Garaulet, responsable de la negociación, un documento con 88 medidas de gobierno, el mismo que Diego Conesa envía a Fran Hervías, entonces secretario de organización de Ciudadanos".

¿Y? "Ni siquiera hubo un acuse de recibo", señala Martínez Baños con cierta desazón.

¿Entonces miente la vicepresidenta?. "Lo que he dicho fue como se desarrollaron las negociaciones exactamente".

¿Solo hubo entonces esa reunión? Le vuelvo a insistir. "A nivel regional sí. Hubo otra en el Ayuntamiento de Murcia con Mario Gómez en la que se le ofrece la alcaldía por parte de nuestro candidato José Antonio Serrano a cambio de un acuerdo global en la Región. El resultado de esa oferta ya lo conocen los ciudadanos".

¿Habrá moción de censura? "Diego Conesa ya adelantó que en caso de que no hubiera presupuesto específico para el Mar Menor, ni se hubiera presentado la Ley Integral del Mar Menor antes de final de año, habría moción". Sí, eso es cierto, pero hay una alta posibilidad de que los presupuestos no salgan adelante, incluso diría que en San Esteban están planteándose hasta no presentarlos ante la Asamblea Regional, paso previo a disolver la asamblea y convocar elecciones.

"Es cierto que esa posibilidad existe. Me consta que en el Gobierno regional las relaciones con Ciudadanos son de una desconfianza total y, por lo tanto, todo está abierto".

¿Cómo son las relaciones entre PP, Cs y Vox en la Asamblea?, le pregunto, porque desde fuera da la sensación de que hay buen rollo entre ellos en el interno. "El 99% de las veces votan juntos los tres. Con eso se lo digo todo".

¿Se imagina a Vox presidiendo el Consejo de Gobierno en mayo de 2020? "Todo puede pasar. Lo cierto es que a Ciudadanos ya lo dan por amortizado, y ahora es un compañero de viaje incómodo".

¿Podría López Miras, en caso de convocatoria de elecciones, volver a ser Presidente? ¿O la ley lo prohíbe?. "Hay atajos que permitirían al actual presidente volver a repetir. Ese no es el problema, sino que Ciudadanos no ofrece ni siquiera una interlocución clara. Ni con el Gobierno, ni con la oposición, ni con nadie".

¿Ciudadanos no es consciente de que el Gobierno ya no confía en ellos?, "Me temo que no". Muchas Gracias.