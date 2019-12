Guille Solano, cantautor: "Con la música he reflejado cosas que no podía expresar de otra forma"

Itaca es un lugar de encuentro con artistas. En este caso, tengo pendiente una charla con Guille Solano, cartaginés de 18 años que tras años tocando la guitarra y cantando por su cuenta, ha decidido publicar su primer disco, 'Fingir, volar'. Guillermo ha trabajado en el proyecto durante seis meses, en el que no busca un estilo, sino que se deja llevar por su propia creación y por sus gustos personales: "Me gustan muchos de los grupos 'indies' que se están escuchando ahora. En el disco puede haber una inspiración en ellos", confiesa.

Detrás de 'Fingir, volar' hay un chico seguro de sí mismo, una guitarra, la ayuda de su profesor de batería en seis de sus canciones y la coproducción y algunas guitarras de Marco, su compañero en el estudio de grabación. Con estos ingredientes, Guille pone toda su alma en las canciones para empezar una nueva etapa con el lanzamiento de este disco.

Hay mucha constancia en las canciones de Solano, su proceso de creación tiene cientos de horas de trabajo. "Nunca tengo una rutina, siempre voy trabajando diferentes ideas y compongo varias canciones a la vez. Me gusta dejar unos cuantos meses para esos temas, ir trabajando con las melodías y los acordes que me van saliendo e intentar que las letras vayan al ritmo de la música, pero siempre acabo antes esa parte instrumental y con esa referencia, termino las letras". Así explica Guille este proceso, en el que cada canción converge en un espacio personal de creación que se va desarrollando poco a poco, idea a idea, acorde a acorde, verso a verso.

Lo más sorprendente de este proceso es que muchos autores se van conociendo a sí mismos a través de su arte. El joven cartaginés reflexiona sobre esto: "Hay veces que he compuesto una canción que no me ha gustado mucho en ese momento y después de un tiempo entiendo que estaba expresando cosas que no podía reflejar de otra forma".

El panorama 'indie' de la Región de Murcia es potente y anima a los más pequeños a salir del cascarón, así lo confiesa Guille, que sigue los grupos y cantantes murcianos del momento: "En Murcia están emergiendo grupos de calidad en los que siento una inspiración. Me gusta mucho escuchar canciones de Marcelo Criminal, de Ángel Calvo, Mena, etc… Son cantantes pequeños pero auténticos, que hacen su música con el corazón".

"La música es algo complicado, yo estoy trabajando solo con mi padre a la hora de buscar conciertos. Lo bueno es que sé que hay que tener mucha paciencia. Yo no tengo prisa para crecer. Ha habido momentos en los que no he disfrutado de la música por pensar en estos temas, pero ahora me centro en pasarlo bien. Lo importante es que tú te creas lo que estás haciendo, todo lo demás viene con trabajo y paciencia". Esa es la otra realidad que Solano expresa, una que puede derrumbar en un primer momento a estos artistas emergentes, pero a la que se resiste con ganas y con paciencia, los secretos mejor guardados de un artista, esos lugares íntimos que no se ven en la fama o en los conciertos.

Todo autor tiene su referencia, para Guille es Me estoy dejando', la canción que más siente como suya: "Creo que mi público me puede conocer con esta pieza, siento que pongo todo de mí", explica.

La 'putada' más grande que ha contado el cantante en su música tiene nombre, así lo explica el mismo: "En mi canción 'Hoy es de esos días' hablo sobre cómo duele darse cuenta de que una relación no está funcionando y a partir de ahí empiezas a tomarte las cosas de otra manera. Esa canción define una de las peores épocas de mi vida, pero me encanta porque la saqué de dentro".

Guille finaliza la entrevista deseando que su primer concierto, que ha preparado con un bajista y un batería, salga bien: "Convencí a dos músicos para preparar la presentación de este disco, que será el 20 de Diciembre en el Atenas Club de Cartagena, a las 21:30". Para los más impacientes, 'Fingir, volar' sale el 13 de Diciembre y si queréis echarle el guante solo tenéis que estar atentos a las redes sociales del artista.