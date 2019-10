Ione Belarra (Unidas Podemos): "La dejadez [del Mar Menor] es evidente por parte de los responsables políticos a nivel regional y estatal"

Ione Belarra es portavoz adjunta de Podemos y candidata al Congreso de los Diputados por Navarra de Unidas Podemos . Oriunda de Pamplona, estudió Psicología y se especializó en Educación. Ayer pasó por Murcia y lamentó el estado del Mar Menor tras el episiodio de muerte de miles de peces en las costas de San Pedro del Pinatar. La dirigente criticó...

El Mar Menor ha sufrido su peor crisis con la aparición de miles de peces muertos en la costa de San Pedro del Pinatar. López Miras y Teresa Ribera se pasan la pelota en las responsabilidades. ¿Cómo abordaría Unidas Podemos la situación?

Esta es una forma de actuar típica del bipartidismo, se tiran los trastos a la cabeza sin hacer nada por el Mar Menor y sin asumir las responsabilidades que tienen como gestores que han sido en los diferentes niveles de la Administración. Nosotras, a diferencia de PP y PSOE, estamos libres de mochilas y tenemos las manos libres para aplicar las políticas efectivas que cuiden del Mar Menor. Por ejemplo, para crear una zona libre de regadío intensivo alrededor de la laguna o para detener la especulación urbanística en nuestras costas.

Además, Unidas Podemos quiere luchar contra el cambio climático en nuestro país de forma contundente, enfrentando el poder de las multinacionales que contaminan y creando una empresa pública de energía que apueste por las renovables y baje la factura de la luz. Somos los únicos que podemos hacerlo porque no tenemos a nadie en un Consejo de Administración de una gran eléctrica.

¿Quiénes son los responsables de dejar el Mar Menor en este estado agónico?

Los expertos señalan que las causas son múltiples y hay que actuar a varios niveles, pero la dejadez es evidente por parte de los responsables políticos a nivel regional y estatal. En última instancia son ellos, quienes ejercen funciones de gobierno, los responsables de no haber hecho nada en décadas. El otro día leíamos un titular del año 92 que decía que en tres años el Mar Menor estaría descontaminado. Ahí tienes a los responsables, a quienes han gobernado en estas décadas.

Desde Más País aseguran haber estudiado en qué circunscripciones sumarían a la izquierda en lugar de restarla. En Murcia, Javier Sánchez Serna consiguió el único escaño para UP, con un margen de 20.000 votos. ¿Cree que han calculado las consecuencias de presentarse en la Región?

Yo creo que esta no es una campaña en la que la gente nos quiera escuchar hablar de la diversidad de opciones políticas que concurren a las elecciones. Nos enfrentamos a una más que probable recesión económica y a la gente le preocupa si los recortes se van a volver a hacer por abajo, como hicieron el PP y el PSOE en la crisis de 2008, o si esta vez podemos hacerlos por arriba, exigiendo a todos los que se hicieron de oro con la crisis anterior que arrimen el hombro. Precisamente el otro día conocíamos que ha aumentado en un 72% el número de ricos que tienen más de 50 millones de euros. A estas personas hay que pedirles que hagan un esfuerzo.

Pablo Iglesias aseguró en su mitin en Murcia que PP-PSOE-Cs estaban planteando un pacto de Gobierno. ¿Cree que el bloque progresista tendrá suficientes escaños para gobernar?

Y Pablo Iglesias decía la verdad, como estamos viendo en estos días. Felipe González y Mariano Rajoy apostaron claramente por esa opción. La clave de estas elecciones no es la etiqueta que nos ponemos cada partido sino quiénes van a defender a los bancos y a los buitres que suben los alquileres o contratan como falsos autónomos a la gente más joven, y quiénes vamos a defender la derogación de la reforma laboral, la protección de los servicios públicos o la devolución del rescate bancario. Estas elecciones van de eso y yo tengo claro que sólo hay un voto que defiende a la gente trabajadora de los abusos de los de arriba, el voto a Unidas Podemos.

¿Conseguirían entenderse ahora que se suma a la negociación Más País, pese al fracaso previo con Pedro Sánchez?

Yo viví las negociaciones en primera persona y puedo asegurar que las negociaciones no fracasaron por falta de 'feeling' o porque no hubiera un actor determinado en la mesa. Las negociaciones fracasaron porque el PSOE no nos quería dentro del Gobierno. Lo reconoció el propio Pedro Sánchez cuando dijo que no podría dormir por las noches con ministras de Unidas Podemos en el Consejo. Esto es así porque sabe perfectamente que con gente de Podemos en el Gobierno algunas cosas van a cambiar como la actualización de las pensiones al IPC o que en el código penal ponga de una vez que sólo sí es sí. Unidas Podemos sólo entrará en el Gobierno como hemos conseguido todo en estos cinco años, gracias al empuje y la fuerza de la gente que sigue defendiendo que sí se puede.

El bloque de la derecha reclama aplicar el 155 tras las manifestaciones en Catalunya consecuencia de las sentencias del procés ¿Le parecen injustas las penas?

La sentencia misma reconoce que lo que llevan defendiendo dos años las derechas, que hubo violencia, no era cierto. A pesar de ello y de reconocer que la declaración fue simbólica, creo que esta sentencia y este juicio nunca se tendrían que haber producido porque los problemas políticos hay que solucionarlos con diálogo y con política, no en los juzgados. La judicialización ha sido parte del problema, no de la solución.

¿Sería una línea roja en la negociación de un Gobierno con Sánchez la aplicación del 155?

De momento las líneas rojas a un Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos las ha puesto todas el PSOE. Primero dijeron que éramos incómodos para la CEOE y por eso no podíamos tener el Ministerio de Trabajo y después y han acabado proponiendo un Gobierno de gran coalición con el PP.



La última encuesta publicada por eldiario.es pronostica el ascenso continuado del Partido Popular en los siguientes comicios. El PSOE mantiene relativamente sus escaños y siempre con una mayoría holgada en la izquierda. ¿Cree que estamos a las puertas de volver al bipartidismo?

De momento el partido todavía se está jugando. Habrá que ver el resultado final de las elecciones pero creo que lo que sí podemos concluir de los últimos cuatro años es que el tiempo de las mayorías absolutas ha terminado en nuestro país y ahora hay cuatro opciones reales de Gobierno. Estoy segura de que a los que mandan sin presentarse a las elecciones les encantaría ver una restauración del bipartidismo, pero creo que hay cosas que la gente, desde el 15M, ya no aguanta como las mentiras en campaña, las puertas giratorias o la corrupción.

Francisco Franco será protagonista de una exhumación in extremis antes del 25 de octubre. ¿Qué viene después de desenterrar al dictador en materia de Memoria Histórica?

Viene lo más importante que es desterrar el franquismo de las instituciones y que se pueda hacer justicia a quienes son nuestro mayor orgullo: los que defendieron la democracia y quienes nos la trajeron después. Es hora de que en España se juzgue a los criminales franquistas como Billy El Niño y se les retiren las medallas que aún hoy ostentan. Para eso hay que modificar la ley de amnistía, algo a lo que el PSOE se ha negado sistemáticamente.