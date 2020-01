Lourdes Retuerto, senadora del PSOE por Murcia: "En la Región no gobierna el PP, sino otras fuerzas más poderosas"

Dentro de poco más de un mes, para finales de febrero calcula ella, dejará su responsabilidad como presidenta de la gestora que tomó las riendas en la ciudad de Cartagena, tras la ruptura que hubo con la anterior dirección. Lourdes Retuerto Rodríguez, nacida en Bilbao, reconoce que echa de menos su ciudad, de hecho, cuando le pregunto que me diga una ciudad para vivir, es franca. ¿Y una para trabajar?, "Cartagena" me dice, sin dudarlo.

Cree a pies juntillas que Cartagena merece un trato cuando menos diferente al que ha tenido hasta ahora. "Esta ciudad merece un trato diferencial, por historia y por justicia".

"Tengo la sensación, y a veces la seguridad, de que aquí en la Región no gobierna el PP, sino otras fuerzas más poderosas", me dice. Y es que antes de hablar de Cartagena quiero que me diga cómo se ve esta comunidad uniprovincial desde fuera. "Como un grano de arena dentro de una montaña".

Ama este rincón del sureste español desde pequeña. Parte de sus veranos transcurrían en La Manga, y habla de aquellos años como un encuentro con la paz y la tranquilidad. ¿Qué hace una chica del norte en este rincón de España?, le pregunto. "Me enamoré", fruto de esa relación son sus tres hijos.

Hablemos de la Región. "No puede ser que los López Miras, Bernabé, Teodoro García y tantos otros, sigan saliendo continuamente criticando e insultando al Gobierno de España, y que luego se quejen de las relaciones no son como ellos quieran", me dice de manera contundente. "Esa no es mi forma de entender la política. Mira, Diego Conesa en los casi diez meses que estuvo al frente de la Delegación del Gobierno, consiguió más cosas para la Región de Murcia que López Miras en los tres años que lleva en San Esteban. A eso me refiero".

¿Qué piensas del Presidente López Miras?, aprovecho para preguntarle. "Ya lo dijo su propia vicepresidenta, un inmaduro".

¿Crees que el PSOE debe presentar una moción de censura en la Región? No titubea. "No podemos hacer una Arrimadas", me dice, en referencia a que la líder de Ciudadanos, a pesar de ganar en Cataluña, no se mostró jamás como alternativa. "El PSOE ganó tras veinticinco años las elecciones en la Región, y ante la situación que está sufriendo esta Comunidad, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Se puede ganar o perder, pero sin duda el hueco que ocuparía el PSOE en la sociedad se agrandaría".

¿Se ha puesto en contacto la alcaldesa de Cartagena en contacto con la senadora Lourdes?, espero una respuesta afirmativa, pero me llevo una gran decepción, sobre todo porque la ciudadanía no se merece que la descoordinación y la no colaboración sean la mejor manera de servicio público. "Le mandé un Whatsapp cuando la DANA, y aún estoy esperando respuesta. Más tarde llamé a su jefe de gabinete y me puse a su disposición como senadora, y lamentablemente sigo esperando una llamada".

¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza al escuchar el nombre de Ana Belén Castejón?: "Ambiciosa. Se lo dijo a usted en la entrevista que le hizo, que era muy ambiciosa".

Aprovecho y sigo.

¿Y su compañero de trabajo en el Senado Francisco Bernabé?: Poliédrico. No duda.

¿Pepe López?: Excéntrico.

¿Pedro Saura?: Incansable.

¿País Vasco?: Mi ciudad, mi clima.

¿Pedro Sánchez?: Constante.

¿Cartagena?: Historia.

¿Diego Conesa?: El próximo Presidente.

Antes de terminar, quiero que me cuente su versión y su visión de Cartagena. "La organización no podía mirar para otro lado después del desprecio que se le hizo. No había alternativa. El tiempo te da una perspectiva diferente, creo que hubo gente que corrió demasiado. Las cosas se podrían haber hecho con más calma y sobre todo bien, respetando a los actores principales, que eran las agrupaciones y la propia organización".

Qué sensación tuvo cuando tomó las riendas de la gestora. "Fue duro al principio. Estábamos tocados pero no hundidos. Había desilusión, desidia, íbamos apagando fuegos cada día, pero poco a poco fuimos contactando con asociaciones, organizaciones. Y es que estar junto al tejido social es nuestra gran baza. El 10 de noviembre, con un 7% de abstención llegamos a conseguir casi 23.000 votos, menos de tres mil votos que cuando el 28 de abril fuimos la primera fuerza con algo más de 25.000 votos, y eso fue determinante para saber que estábamos en el buen camino".

¿Cuándo habrá ejecutiva municipal en Cartagena?, "para finales de febrero. Ahora el 15 de enero comienzan los procesos y si todo va bien, en un mes más o menos habremos puesto los cimientos de un gran proyecto".

¿Cómo ves Cartagena?, le pregunto en referencia a la vía abierta por conseguir el marchamo de 'Patrimonio de la Humanidad', término que no existe por cierto. "Me gustaría, y eso ya lo he hablado con Diego Conesa: realizar unas jornadas sobre patrimonio mundial, trayendo aquí a la ciudad a los mejores expertos. Y si puede ser al próximo ministro o ministra de Cultura, mejor. Tenemos que remar todos en la misma dirección, pero lo más importantes es saber la dirección, y me temo que ni el Ayuntamiento ni la Comunidad saben muy bien en que dirección van".

¿Qué estas leyendo ahora? "La cara norte del corazón, de Dolores Redondo". ¿Te gusta el cine?, "mucho". Habla de 'Mientras dure la guerra', de Amenábar y la última de Benito Zambrano ('Intemperie').

Le propongo un ejercicio de imaginación. Le digo que piense que durante un mes se va a quedar en una isla desierta, que no hay problemas de manutención, ni nada por el estilo, y que me diga, que tres cosas se llevaría. "Si tengo un mes para mi sola, me llevaría un bolígrafo, papel y el reglamento del Senado, me gusta saber que suelo piso".

Buena suerte.