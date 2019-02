"La investigación es un trabajo tan apasionante que me cuesta desconectar"

Mabel Gil (Albacete, 1959) es profesora de investigación del CSIC en el área de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Al terminar la licenciatura en Farmacia, decidió hacer la tesina como primer trabajo de investigación y posteriormente continuar con la tesis doctoral.

Cuenta que cuando leyó la tesis con 3 hijos, decidió continuar su carrera, y para ello realizó una estancia en EE UU de año y medio con "gran esfuerzo", ya que toda su familia se trasladó con ella. A su regreso pudo, como investigadora postdoctoral y en un plazo "relativamente corto", presentarse a las oposiciones de Científico Titular del CSIC y sacar su plaza.

-¿Qué es lo que más le apasiona de su trabajo?

-Lo más apasionante de la investigación es la necesidad que tienes de aprender, de conocer, de profundizar en los temas, de superarte y de saber más. Es un trabajo en el que puedes realizar una serie de actividades que requiere tener la mente abierta para poder ver con claridad hacia dónde debes ir para encontrar las respuestas a las preguntas que te surgen. Es un trabajo tan apasionante que, en mi caso, me resulta difícil poder desconectar.

-¿Un consejo para las niñas que quieran dedicarse al mundo de la ciencia?

-Dedicarse al mundo de la ciencia es realizar un trabajo que a la vez que es apasionante es muy sacrificado porque requiere de un gran esfuerzo pero que tiene la gran recompensa de que eres tú misma la que te vas abriendo camino y avanzando en los conocimientos. Tanto si se realiza una investigación básica relacionada con aspectos fundamentales como si se realiza una investigación aplicada, como es mi caso, se avanza en el conocimiento de las cosas y la sensación que se siente es de total satisfacción.

-¿Cuál es el papel de la mujer en la ciencia? ¿Se ha encontrado con algún obstáculo en su carrera profesional por el hecho de ser mujer?

-El papel de la mujer en la ciencia debería ser de mayor liderazgo ya que, en mi opinión, somos muy pragmáticas, resolutivas y prácticas. He tenido la suerte de no tener más obstáculos que un hombre en mi carrera científica, aunque sí recuerdo que durante mi oposición el presidente del tribunal me dijo que cómo con una familia tan numerosa no me dedicaba a cuidarla y me olvidaba de la investigación.

-¿Qué cree que aportan a la sociedad centros de investigación como el CEBAS?

-Un centro de investigación como el CEBAS debe aportar a la sociedad soluciones en los temas que preocupan. Por ejemplo, en el área de Alimentos que es en la que yo trabajo, en concreto en Calidad y Seguridad de frutas y Hortalizas uno de los temas que preocupan a la sociedad es reducir los residuos. Pues bien, desde nuestro grupo de investigación debemos tratar de dar respuesta a estas necesidades buscando estrategias para evitar pérdidas postcosecha, alternativas a los envases plásticos, etcétera…