María Dolores Muñoz: "La cercanía en la política municipal es más efectiva, peligrosa y gratificante"

"Le han dado a la niña un balonazo en la cara y quiere que la recojamos, ¿podrías ir tú?" pregunta en una llamada telefónica María Dolores Muñoz (1976, Bullas), alcaldesa de Bullas por arrolladora mayoría absoluta y la primera mujer en presidir la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM). Se disculpa por el leve retraso y confirma con cierta resignación que la conciliación familiar siempre es una asignatura pendiente. "Yo la llevo mejor, porque el trabajo de mi pareja es más flexible, pero va a turnos".

La primera edil bromea sobre la particularidad de que, por primera vez, un hombre no sea presidente de FMRM, "a alguien se le tiene que haber caído algún cristal del techo en la cabeza, eso seguro". Aunque también inquiere en la necesidad de seguir visibilizando al igualdad para que "el hecho de que una mujer asuma un cargo deje de ser noticia" por su género.

El despacho de la alcaldesa es espacioso y proyecta pulcritud. Tiene una amplia biblioteca superpuesta por diferentes cuadros y decorados, junto al escudo de Bullas. Tal vez en algunos de esos libros se explique cómo, en un panorama nacional multipartidista, su partido ha conseguido en su municipio algutinar el 60% del voto del electorado el pasado 26M.

"Eso se lo tendrían que preguntar a los bulleros" expresa con cierto atisbo de curiosidad personal ante sus propios resultados. Una de las pistas puede ser que, desde el comienzo de la democracia, solo ha habido una legislatura (de 2011 a 2015) presidida por un partido que no fuera el PSOE. Muñoz suma a la historia política del municipio, los objetivos marcados en los últimos cuatro años de Gobierno, en los que ella también fue alcaldesa: "No planteamos grandes proyectos, sino que fuimos a las necesidades de la gente del día a día". También hace hincapié en la necesidad de tener un perfil negociador, "procuramos no entrar en conflicto y eso se consigue buscando siempre el acuerdo", además de estructurar un "diálogo fluido" con la gente.

"En la política municipal hay mucha más humanidad"

Su nombramiento como presidenta de la Federación de Municipios fue fruto de un acuerdo unánime entre alcaldes socialistas y populares, una clase de pacto que suelen ser quimeras a nivel nacional. "Los partidos se entienden mejor territorialmente porque el esquema es más corto y se repite desde hace más tiempo", indica la primera edil, a la que no le resulta nuevo el pluripartidismo. "Es algo que lleva sucediendo desde hace mucho tiempo a nivel local".

La pasta de los políticos municipalistas es distinta y se encuentran más acostumbrados a la negociación. "También juega el hecho de las simpatías personales. Hay mucha más humanidad" expresa Muñoz. La alcadesa sostiene que la gente en el país está pidiendo a los políticos "que se entiendan, pero no los oyen", una actitud que a nivel local se puede pagar caro. "Aquí si no haces caso la respuesta es rápida. La cercanía es peligrosa porque desgasta mucho pero más efectiva y gratificante".

Otro elemento que facilita los acuerdos entre alcaldes, dejando de lado sus ideologías, es la reivindicación de una financiación justa para los municipios. La primera edil critica que la definición de España como un Estado de autonomías incluya partidas persupuestarias sobre el papel para cada localidad que en "ningún momento" se les han dado.

"La Comunidad Autónoma nos dice que mientras no tengan una financiación que considere justa desde el Estado, no pueden aprobar partidas específicas para los municipios, y ahí están equivocados" expresa la alcaldesa, que señala que es un problema que solo tiene la Región de Murcia y Castilla-La Mancha. La Federación apoya la reivindicación del Gobierno regional pero, paralelamente, reclama abrir las puertas a negociar partidas presupuestarias para cada municipio. "Un Ayuntamiento da los servicios de una manera más real. El diagnóstico y resultado de las políticas que aplicamos tiene un 'feedback' muy rápido, lo que es útil".

Al llevar escasos días en el puesto las conversaciones con el Ejecutivo del presidente de Murcia, Fernando López Miras, no han comenzado, pero Muñoz está "segura de que el diálogo será fluido". "En todo caso lo previo es una reunión de la Ejecutiva de la Federación con los que tenemos que establecer cuáles son nuestras prioridades y entonces interpelar al Gobierno regional".

"La gente vota a Vox porque está enfadada"

Los españoles han tenido, durante 2019, tres citas con las urnas. La pedanía de Benizar (Moratalla), tres ocasiones para denunciar su 'aislacionismo' y promocionar la abstención del voto. "Es una buena estrategia como llamada de atención, pero no me parece lo más efectivo" señala la alcaldesa que, hasta donde sabe, el alcalde de Moratalla "hace lo que puede y más". "Estamos hablando de un municipio donde hay una población pequeña en un territorio enorme (700 kilómetros)".

Muñoz apela, una vez más, al "diálogo fluido" con los habitantes del territorio: "La población, y yo me incluyo, no es imbécil. Cuando se nos explican las cosas y lo vemos razonable, lo entendemos. Pero llega un momento en el que la desesperación es tal que no extraña que dejen de votar". Sobre la opciones que tiene su coétaneo en el municipio moratallero, la primera edil indica que "está atado de pies y manos. Tiene pocos recursos y poco margen".

La abstención de la población de Benizar es otra muestra más del rechazo de la gente hacia la clase política. "Los votantes están enfadado y por eso votaron a Vox" sostiene Muñoz, que ve ciertas similitudes en los primeros tiempos de Podemos, cuando aglutinó una gran parte del electorado de la izquierda: "Es el voto del hastío, aunque ahora tienen un votante más sólido, más firme".

Una de las graves crisis que asola el mapa nacional es la llamada 'España vaciada', de la que la Región de Murcia no se salva. La desploblación rural crece en detrimento de servicios sociales (Benizar es un ejemplo de ello). La alcaldesa defiende que se debe "poners en valor" a los territorios. "Todos estamos deseosos de vivir como se vivía antes". "Yo tengo 43 años y aun recuerdo cuando vivía sin plástico y no era tan difícil", señala Muñoz, que ve un sistema de vida ecológico en los territorios rurales. "Tenemos que vender que esa forma de vivir se sigue manteniendo en algunos sitios. Luego a nivel paisajístico, turístico tienen un potencial alucinante".

Hace unos días, el Museo Arqueológico de Murcia recibió del Museo Nacional Venus de la villa romana de Los Cantos, conocida también como la 'Venus de Bullas'. En su inauguración hubo presencia de políticos regionales, pero ningún representante bullero fue invitado. La primera edil le resta importancia, "no creo que responda a un objetivo 'oscuro' o 'maléfico'". En el municipio albergan, en el Museo del Vino, tres estatuas de niños de unos 2.000 años, que salieron del mismo yacimiento que la 'Venis de Bullas'. "Espero que se reconduzca el asunto y se nos llame. Igual que vinieron aquí las estatuas de los niños, también podríamos acoger la Venus".