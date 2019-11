Pedro Saura (PSOE): "Murcia necesita un cambio de modelo y sólo lo habrá cuando haya un cambio de gobierno"

Es puntual a la cita. Empieza a anochecer y aún no ha comido. De hecho, durante la entrevista se pide algo para picar. En su rostro se refleja que dirige una de las Secretarías de Estado más importantes del país.

Le pregunto por las infraestructuras, pero no quiero que me hable de inversiones sino de proyectos. Es posible, me dice, que el próximo Ministerio se llame de Transportes y Movilidad, y me lo argumenta con solvencia, me doy cuenta que no es una idea, es un proyecto ya trabajado.

Nuestra prioridad son las cercanías, me dice, nuestros trenes mueven 450 millones de pasajeros al año en cercanías y 30 millones en la alta velocidad. Esto es clave para entender por donde debe ir la política. No puede ser que las infraestructuras sigan dividiendo las ciudades.

Ha licitado más de 1.200 millones de euros en la región, más de la mitad, 700 adjudicados, lo que peor lleva, es que de cada cien euros, 90 los pone el estado, siete la comunidad autónoma y tres los ayuntamientos, cuando debería ser un 50/50. Por eso, cuando le pregunto como lleva que el Partido Popular acuse al estado de ser los culpables de la no recuperación del Mar Menor, no lo duda: Indignación.

El PP ha traicionado a sus votantes, me dice, igual que Ciudadanos, que no solo ha blanqueado la corrupción y las formas de hacer política del PP, sino que ha decepcionado a miles de votantes en la Región. Por eso, les pido a esos votantes de Ciudadanos, que no solo confíen en nosotros, sino que vean los datos y simplemente comprueben y decidan.

Sale Vox, y le pregunto qué está pasando en esta comunidad, para que una organización que miente en los datos, se muestra racista, xenófobo, y que su discurso divide a los españoles en buenos y malos, en patriotas y antipatriotas, triunfe.

Parte de culpa la tienen el PP y Cs, que en vez de ponerle un cordón sanitario, lo legitimaron acordando con ellos un gobierno, y a quien pusieron el cordón, fue al gobierno de España. De hecho, solo hay que fijarse como el gobierno regional está desaparecido en estas elecciones ¿Por qué?, porque no hay gobierno. La Región de Murcia solo conseguirá un cambio de modelo si hay un cambio de gobierno.

¿Le preocupa que mucho voto de la izquierda pueda terminar en el recuerdo?, le pregunto. Mucho, y por eso, les pido a las personas que están dudando entre votar socialista o Más País o Unidas Podemos, que reflexionen, el voto progresista, insiste, debe servir para frenar a la extrema derecha.

Ama esta Región, y echa mucho me menos su luz. Dentro de diez años se ve en la universidad dando clase. Sabe que la política es pasajera, aunque le recuerdo que lleva ya unos cuantos años así.

Mantiene sus amigos de siempre, y aunque sus hijos ya están trabajando y viviendo en la capital, Murcia es su tierra.

Antes de finalizar, le pregunto cuando fue la última vez que fue al cine: hace dos semanas, a ver la de Amenabar. Cuando habla del final de la película se relaja y disfruta. ¿Y al teatro?, hace unos seis meses.

¿En Ferraz hay miedo o confianza?, le pregunto. Hay optimismo y sobre todo, responsabilidad de que nos jugamos algo más que un gobierno, nos jugamos estabilidad y progreso.

Para terminar el propongo un juego. Yo le digo nombres y el me responde lo que le viene a la cabeza. Lamentablemente la mayoría de los nombres son de hombres.

Pedro Sánchez: Determinación

Ábalos: Valores

López Miras: Incapacidad

Casado: Dogmático

Teodoro García: Antiguo

Diego Conesa: Moderación

Santiago Abascal: Pasado

Oscar Urralburu: Parlamentario

Sánchez Serna: Educado

Lourdes Méndez: Conservadora

Albert Rivera: Ambición

Buenas noches y buena suerte.