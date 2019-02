Sergio Ramos (IU-Verdes Murcia): "Podemos nunca tuvo la intención real de confluir"

Sergio Ramos tiene 34 años. Es licenciado en Derecho y estudiante de Ciencias Políticas. Milita en Izquierda Unida-Verdes y en el Partido Comunista de España. Es miembro de la coordinadora federal de IU, dentro de la lista de Alberto Garzón, y concejal por Cambiemos Murcia, una suerte de plataforma aparecida en 2015 que busca "aglutinar" un amplio abanico de sensibilidades políticas y sociales. La marca surgió no exenta de conflictos: desacuerdos de última hora desencadenaron que el proyecto naciera bicéfalo, propiciando la aparición de otra agrupación más afín a Podemos (y que tiene los días contados), Ahora Murcia.

En junio de 2018 se proclamó definitivamente la candidatura de Ramos, 'Proyecto Común', en la primarias celebradas por IU-Verdes. Junto con Margarita Guerrero, José Antonio Micol, Carmen Sonia Martínez, Germán Hernández y Vicky Barba, se presentarán en breve a las primarias de Cambiemos Murcia. Pero no estarán solos: los Anticapitalistas, recientes emancipados de Podemos, presentarán también una candidatura propia, además de representantes no afines a ningún partido.

En las próximas elecciones repetiréis con la marca Cambiemos Murcia, ¿seguís confiando en que este modelo es el mejor?

Se trata de que todos se sientan representados. Queremos un espacio político diferente. La mayoría de los vocales de Cambiemos Murcia son independientes, al igual que cualquier grupo sectorial o asamblea. Queremos mantener ese espíritu. Nos gustaría que sumaran otros partidos políticos esa forma de trabajar, particularmente Podemos. El espacio está abierto a todo el mundo.

Dentro de Cambiemos hay gente de Podemos, Izquierda Unida y Equo. La última incorporación han sido los Anticapitalistas y hay muchos militantes de base de Podemos, cosa que no sabemos si cambiará ahora que se presentarán con su propia marca.

El concejal de Cultura ha dicho que no va a haber carteles electorales en las fiestas de Primavera…

La campaña electoral está por encima de cualquier otra consideración. Nos jugamos mucho. Respetamos al máximo la Semana Santa, pero lo prioritario es que los ciudadanos puedan informarse de cara a las elecciones.

Al concejal se suman también las declaraciones del presidente de la Región diciendo que no hará campaña en Semana Santa. Me parece triste. Detrás de ese mensaje solo hay ganas de enfrentar a los católicos con los que no lo son. Creo que es compatible disfrutar de la Semana Santa e informarse y participar en las elecciones.

Huelga decir que el alcalde de Murcia sigue presidiendo la Semana Santa en la procesión. Eso es una forma de hacer campaña, de instrumentalizar la religión. Creo que es más legítimo que Ballesta explique su modelo de ciudad antes de que se pasee delante de la procesión por toda Murcia.

Un tema que está sonando mucho es el de la presencia de amianto en edificios, ¿ha habido avances desde el Ayuntamiento?

Creo que hace falta un plan serio para sustituir todos los tejados de amianto que hay en el municipio. Lo que no puede ser es que estemos cambiando seis al año. Hay que hacer una inversión económica real, analizar la urgencia de cada edificio con amianto e intentar quitarlo lo antes posible. Nos estamos jugando la salud de nuestros niños y trabajadores.

La confluencia IU-Podemos se antoja casi imposible a nivel regional, ¿se repiten patrones en el municipio?

La dirección municipal y regional de Podemos nunca tuvo interés real de confluir ni de crear un espacio donde estemos todos. Nuestros compañeros de Izquierda Unida se quedaron sorprendido cuando les dijimos que la propuesta de Podemos era repartir la candidatura con un 85% para ellos y un 15% para nosotros. De hecho, ni siquiera tuvieron en cuenta a Cambiemos Murcia, ni a los independientes. Eso no era factible.

Aquí se juntaron dos problemas: primero que la dirección municipal iba sin ningún tipo de autonomía, y si algo se movió fue a través de Óscar Urralburu. Por otro lado, entiendo que ningún militante, activista, o ciudadano, comprende que en este municipio, con las fuerzas actuales, la proporción Podemos-IU sea 85-15. Dentro de Cambiemos hemos trabajado y hemos conseguido tres concejales. Además, tampoco es una cuestión numérica, porque también deja fuera a todos los actores políticos de nuestra marca.

¿Dónde está el límite a la hora de pactar para formar gobierno? ¿Lo haríais, por ejemplo, con Ciudadanos?

Este municipio necesita un cambio de política urgente. Los años de Ballesta han sido una continuación de los Cámara con un patina publicitaria y la misma falta de transparencia. Han sido cuatro años de bloqueo, falta de información y de transparencia. En ese espacio creo que se precisa una alternativa de cambio que sea la que gobierne. Ahora, y si bien no creo que sea posible gobernar con Cs, sí es posible abordar cuestiones concretas, e incluso un apoyo hipotético a un gobierno con un programa electoral concreto.

No veo a IU compartiendo responsabilidad con Cs porque hay diferencias ideológicas importantes pero acuerdos concretos se pueden abordar con casi cualquiera. Eso sí, a Vox habría que hacerle un cordón sanitario: representa el odio a muchos colectivos, y pone en jaque a la democracia. Fue muy triste lo que pasó en Andalucía.

Volviendo a la cuestión de la confluencia: ¿la puerta a ir con Podemos está definitivamente cerrada entonces?

Las bases de Podemos aprobaron la confluencia. Yo no cierro la puerta a que en un momento dado se sumen. Ya no tanto a Cambiemos sino a un espacio en común, con primarias abiertas. Creo que sería bueno que hubiera una sola candidatura. La historia nos dice que este tipo de fórmulas tienen más fuerza. Por otra parte, Podemos federal ha ayudado en todo lo que ha podido. El diputado en el Congreso por Murcia, Javier Sánchez Serna, ha hecho mucho por intentar conseguir la unidad. Da la sensación de que Urralburu tiene un proyecto diferente al que presenta Unidos Podemos. Creo que puede tener que ver una cuestión generacional: muchos de los políticos actuales venimos del 15M, pero también hay algunos que se referencian en el movimiento sin haber ido nunca a una asamblea.