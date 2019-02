"La gestión es relevante en la investigación pero necesita más apoyo"

Marianela Berriatua Fdez. de Larrea (Bilbao, 1964) es gerente del CEBAS y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Desde su puesto, es responsable de ofrecer el soporte técnico y administrativo para el correcto funcionamiento del centro de investigación.

Desde la gerencia, se dirigen y coordinan los servicios del centro para la consecución de la eficiente utilización de los medios y recursos materiales, económicos y personales del mismo.



-¿Crees que se apoya lo suficiente a la formación de equipos multidisciplinares? ¿Qué relevancia tiene la mujer en la gestión de los centros de investigación?

-Aunque la gestión es cada vez más importante para poder desarrollar una investigación de calidad y responder a los requerimientos de todos los organismos financiadores, no se le da el apoyo necesario. No se favorece lo suficiente la formación de equipos multidisciplinares, se tiende a valorar más los aspectos técnicos, científicos y menos los de gestión. De hecho, en el CSIC hay un desequilibrio bastante importante, como se puede ver en la oferta de empleo, las remuneraciones y los niveles de los puestos.

-¿Qué recomendarías para las gestoras/investigadoras de futuras generaciones?

-La profesionalización de ambas y la colaboración estrecha entre ellas. Para alcanzar una investigación de excelencia es imprescindible que no sólo la investigación sino también la gestión sean desarrolladas por personal capacitado y formado y que ambas facetas colaboren.

-¿Se ha encontrado con algún obstáculo en su carrera profesional por el hecho de ser mujer?

-No, no me he encontrado ningún obstáculo. Probablemente, por tener claro desde muy joven que debía estudiar y formarme para poder competir en igualdad de condiciones. He desarrollado toda mi carrera en la Administración del Estado y en el acceso a los diferentes puestos se han valorado mis méritos con independencia de ser hombre o mujer. Sin embargo, está claro que en el mercado laboral la mujer, muchas veces, no compite en igualdad de condiciones.

-¿Qué cree que aportan a la sociedad centros de investigación como el CEBAS?

-Los centros de investigación contribuyen a generar los conocimientos necesarios sobre muchos aspectos que afectan a la sociedad. En el caso del CEBAS, sus investigaciones se centran en temas básicos de la Región, como son la agricultura, el agua y los alimentos. Así, permiten desarrollar estrategias para conseguir la sostenibilidad de los frágiles recursos existentes en zonas semiáridas, gestionándolos correctamente y haciendo posible el desarrollo de una agricultura de calidad y la obtención de alimentos vegetales saludables y seguros. Además, ayuda a hacer frente a problemas, como la escasez de agua, proveer un mejor medio ambiente o producir alimentos de calidad y beneficiosos para la salud.