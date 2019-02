"Lo más gratificante es poder aplicar tus resultados para mejorar la sociedad"

Blanca Gosálvez Bernal (Murcia, 1971) es técnico especialista en Patología Vegetal. Siempre le han gustado más las ciencias que las letras, por lo que en el instituto ya decidió que quería ser bioquímica, porque ya sentía curiosidad por lo que pasaba dentro de una célula.



-¿Qué es lo que más le apasiona de la investigación?

-Es muy interesante trabajar en cosas que todavía no se sabe bien cómo funcionan. Cada día tienes que intentar dilucidar cómo transcurren y cómo aproximarte a esos conocimientos. Para mí, lo más gratificante es tener la oportunidad de poder aplicar los resultados obtenidos para mejorar la sociedad.

-¿Un consejo para las niñas que quieran dedicarse al mundo de la ciencia?

-Pues les diría lo mismo que a un niño: que estudien lo que de verdad les motive, algo que les interese realmente, que les suscite curiosidad, sin pensar si es una carrera mayoritariamente de hombres o de mujeres.

-¿Cuál es el papel de la mujer en la ciencia? ¿Se ha encontrado con algún obstáculo en su carrera profesional por el hecho de ser mujer? ¿Cree que hay mejoras pendientes?

-La mujer siempre ha contribuido a la ciencia, pero no ha sido suficientemente valorada y ha tenido que luchar mucho más por conseguir las mismas oportunidades que sus compañeros. Afortunadamente creo que eso está cambiando poco a poco, aunque queda mucho camino por recorrer. Todavía hay muchos más hombres que mujeres en los puestos de más responsabilidad; conforme subes en la escala profesional disminuye el número de mujeres.

Yo mejoraría la conciliación a nivel laboral y familiar, deberíamos hablar de corresponsabilidad en cuanto a las tareas del hogar y el cuidado de los hijos, creo que este es el principal problema que tienen algunas mujeres para promocionarse en su carrera científica, para poder acceder a esos puestos de responsabilidad.

En realidad no me he encontrado con muchos obstáculos. Sólo me pasó una vez en una empresa. Pedí un aumento de sueldo y me dijeron que lo que tenía que hacer era casarme y tener hijos… Algunos empresarios son todavía muy machistas, pero en general no he tenido ningún problema por el hecho de ser mujer.

-¿Qué cree que aportan a la sociedad centros de investigación como el CEBAS?

-Creo que los centros de investigación como el nuestro son imprescindibles, aportan conocimientos, tecnología, transferencia de los avances y formación de futuros científicos, es una pena que no se dedique más dinero a la investigación, estamos muy lejos de la media europea.