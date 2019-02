"La investigación te obliga a tener constancia, curiosidad e incluso un sexto sentido"

Ana Allende Prieto (Gijón, 1975) se inclinó por las ciencias desde muy pequeña; siempre las antepuso a las ciencias sociales y humanidades. Entre el abanico de carreras universitarias que tenía a su disposición, Ciencias Biológicas siempre le pareció una de las mejores opciones porque la bioquímica y la microbiología eran sus temas preferidos. El motivo de especializarse en Ciencia y Tecnología de Alimentos fue más por buscar una posible salida profesional que por una inclinación vocacional. Sin embargo, la microbiología alimentaria se convirtió en una pasión.

-¿Qué es lo que más le apasiona de la investigación?

-Hay muchas cosas, pero destacaría las que para mí son un plus, como la obligación de ser curiosa y profundizar en temas que realmente me despiertan inquietud. Exige dedicación al estudio, constancia y tener incluso un sexto sentido, pero a su vez te proporciona la mayor de las satisfacciones.

-¿Cuál es el papel de la mujer en la ciencia? ¿Se ha encontrado con algún obstáculo en su carrera profesional por el hecho de ser mujer? ¿Cree que hay mejoras pendientes?

-El papel de la mujer en la ciencia es fundamental. En mi opinión, todas las personas dedicadas a la investigación son muy importantes y desempeñan un papel crítico, y en esta afirmación no se debe diferenciar entre los puestos que se ocupan ni, por supuesto, por el sexo del profesional. En mi caso, no he sido consciente de haberme encontrado con obstáculos por ser mujer. Lo que he conseguido ha sido con esfuerzo y, del mismo modo, entiendo que las cosas que aún no he conseguido ha sido porque no he llegado aún a los objetivos. Pero eso no me desanima, sino que supone una motivación para seguir trabajando.

-¿Un consejo para las niñas que quieran dedicarse al mundo de la ciencia?

-Las niñas poseen de forma inherente muchas de las cualidades que se necesitan para dedicarse de forma exitosa a la investigación, como son la constancia, la perseverancia y la tenacidad. Cada vez son más las niñas que se interesan por el mundo de la investigación y no existe una fórmula perfecta, pero creo que una gran motivación combinada con mucho esfuerzo puede ayudar a conseguir cualquier objetivo.

-¿Qué cree que aportan centros de investigación como el CEBAS?

-En mi opinión proporcionamos innovación, tecnología y conocimiento científico para hacer que el sector agroalimentario sea cada vez más productivo, sostenible, seguro y saludable, lo que a fin de cuentas hará que este mundo sea un poco mejor.