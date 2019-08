Hidrogea y Fundación Aquae apoyan las becas de Fundación ONCE para promover la inclusión laboral de calidad de los universitarios con discapacidad

Hidrogea y su fundación Aquae apoyan la VI edición del Programa de Becas 'Oportunidad al Talento de Fundación ONCE con la financiación de dos becas, una de postgrado y otra de movilidad internacional. El objetivo de este programa es fomentar la formación universitaria, la especialización y la carrera académica de las personas con discapacidad y, de esta forma, promover su inclusión laboral en empleos técnicos y altamente cualificados del sector público y privado. El plazo para solicitar ambas becas finaliza el 30 de septiembre.

En 2017 y 2018, el ingeniero murciano Abel Martínez Martínez pudo disfrutar de la beca de movilidad internacional de este programa para cursar dos años de su postgrado en la Universidad de Texas (UTA) en Arlington (EE.UU.). Según explica Abel, "fiché por el Laboratorio Aerospace Systems, a la cabeza del cual esta nuestro jefe, el Dr. Kamesh Subbarao, donde he realizado mi investigación sobre aeronaves no tripuladas y autónomas, lo que se conoce comúnmente como 'drones'. Un desafío que estoy seguro de que me abrirá las puertas a grandes oportunidades".

Esta beca de movilidad internacional, que Hidrogea y Fundación Aquae financian con una dotación de 6.000 euros, tiene como objetivo fomentar la presencia de estudiantes con discapacidad en programas de intercambio con universidades extranjeras para mejorar su formación, sus habilidades profesionales y su capacitación lingüística. La beca está dirigida a alumnos y alumnas de grado o equivalente y de máster, matriculados o preinscritos en alguna universidad o institución universitaria oficialmente reconocida. Los interesados tendrán que acreditar un nivel de conocimiento B2 de la lengua en la que se impartirá el curso.

Por su parte, la beca de postgrado, valorada en 3.000 euros, permitirá a estudiantes con discapacidad, que acrediten estar en disposición de un título de grado relacionado con el medio ambiente y/o el agua, ampliar su formación en estas disciplinas. El estudiante becado podrá optar a una primera experiencia formativa, realizando prácticas en las empresas del grupo Suez, según las necesidades de la compañía.

Según los últimos datos registrados (2016) y publicados en el informe 'El empleo de las personas con discapacidad' del Instituto Nacional de Estadística, en España hay más de 1.840.000 personas con discapacidad en edad laboral (16-64 años), lo que supone el 6,1% de la fuerza de trabajo de nuestro país. De estos, solo 462.000 trabajan, aunque el 91% lo hace con contratos temporales. Por tanto, la tasa de empleo de este colectivo se encuentra en el 25,1%, frente al 62,8% de la población española sin discapacidad.

Solo el 11% de los jóvenes con discapacidad tiene trabajo

Si nos centramos en la población con discapacidad más joven de nuestro país, solo está ocupada el 11,1%. "Por este motivo, es clave mejorar su formación ya que está comprobado que a mayor nivel educativo, se registran mejores tasas de empleo: solo el 5,9% de las personas con discapacidad sin estudios esta empleada; una cifra que se incrementa hasta el 45,3% cuando estas personas cuentan con formación superior", destaca Mikel de Pablo, responsable de Proyectos de Fundación Aquae.

La tasa de empleo de las personas con discapacidad en España es tres puntos inferior a la de la media de la Unión Europea, según datos de EUROSTAT (2011). Los índices de empleo más bajos se encuentran en Hungría, Irlanda, Bulgaria o Rumanía, mientras que los más elevados se registran en Suiza, Islandia y Suecia.

Todos los estudiantes y titulados universitarios que tengan nacionalidad española y una discapacidad legalmente reconocida igual o superior al 33% pueden solicitar las becas 'Oportunidad al Talento', a través del formulario. Las solicitudes para las becas de movilidad, máster y postgrados y estudios y deporte deberán dirigirse a Fundación ONCE hasta el 30 de septiembre de 2019. Por su parte, las becas de doctorado e investigación se pueden solicitar hasta el 10 de octubre.

El programa 'Oportunidad al Talento' está cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2014-2020.

Como consecuencia del acuerdo establecido en 2013 entre Fundación Aquae y Fundación ONCE, el volumen de trabajadores con alguna discapacidad que trabaja en las marcas locales del grupo Suez como Hidrogea ya supera el 2% que la ley establece para empresas públicas o privadas que cuenten con una plantilla superior a 50 empleados.