Si quieres emprender debes tener presencia online, ¡aprende cómo!

Pudiera parecer que determinados tipos de negocios no necesitan en principio contar con una presencia online, especialmente aquellos que ya tienen un local físico y una clientela sólida. Sin embargo, hay personas que siempre buscan la página web de aquella empresa a las que le interesa acudir o contratar. Esto pone de manifiesto la importancia de estar en Internet.

Esto no significa necesariamente que un negocio no vaya a funcionar si no cuenta con una presencia online, pero sí es cierto que si se encuentra en la red, ganará terreno siempre. En todo caso será algo que sume, y nunca va a restar.

Estar en Internet ni es caro, ni es complicado

Lo que le ocurre a muchas personas es que tienen una idea en mente y quieren ponerla en marcha, pero no tienen claro cuáles son los pasos que deben dar para que las personas lo encuentren en Internet, si es muy complicado hacer esto, o si cuesta demasiado dinero.

Pues bien, para tener una presencia en la red, no es necesario fundar una tienda online ni una web con gran cantidad de noticias nuevas todos los días. Empezar es bastante más básico. El primer paso, indiscutiblemente, es pensar en un nombre.

Se trata de una decisión que no se debe tomar a la ligera, aunque lleve tiempo. El nombre hay que pensarlo muy bien, aunque haya que pedir opiniones a otras personas. Debe ser un nombre que suene bien, y que sea fácil de recordar. Es fundamental comprobar que no se encuentra registrado ya. Ya elegido el nombre, es momento de dar el siguiente paso.

Hazte con una cuenta de correo electrónico profesional

Existen determinados servidores que dan la posibilidad, cuando se crea una página web, de crear un mail personalizado, tipo “josemanuel@minegocio.com”. Pero como se trata de empezar por lo sencillo, se puede crear una cuenta en Hotmail . La pregunta es, ¿por qué este correo electrónico, y no otro?

Fundamental crear una página en Facebook

Para todo emprendedor, venda productos físicos o servicios, Facebook constituye una de las principales vías a la hora de contactar con sus clientes. Aunque se tenga ya un perfil personal en esta red social, es necesario abrir una página profesional.

Da igual en qué ámbito vas a emprender, ¡necesitas una presencia online!

Sin duda, así es, tanto a la hora de interactuar con los demás, como para compartir publicaciones promocionando los productos o servicios que se venden, o publicando fotos de los trabajos hechos. Los seguidores de la página tendrán conocimiento de todas las novedades del negocio.

Una opción especialmente interesante que ofrece Facebook es la opción de pagar para promocionar una página web o algún producto por un precio realmente bajo, es decir, asequible de verdad. Además, se puede ajustar la inversión a la cantidad que se esté dispuesto a desembolsar, y a la postre, resulta una publicidad además de económica, que realmente funciona.

Saca el máximo provecho a Twitter

Iniciar sesión en Twitter abre ante el emprendedor otras muchas posibilidades a la hora de promocionar sus productos, si bien esta red funciona especialmente con determinados tipos de negocios. Aun así, en Twitter hay sitio para todos.

Con independencia del tipo de negocio del que se trate, siempre se pueden compartir consejos o notas de interés sobre un tema. Twitter aporta visibilidad, ya que no se puede saber cuándo alguien va a encontrar información interesante y a entrar en contacto con el negocio. Además, se obtiene mejor posicionamiento, que es de lo que al final se trata.

Crea tu web para contar con una presencia online

Esto tiene una importancia trascendental, ya que aporta numerosas ventajas. Y en contra de lo que se pueda pensar, no resulta complicado, ya que plataformas como WordPress facilitan enormemente la labor de crear una página profesional por un bajo coste. De hecho, se puede adquirir un plan de hosting desde apenas menos diez euros al mes.

Dale su sitio a Youtube, Instagram y Pinterest

Cierto es que todo esto se puede considerar como opcional, algo que no es imprescindible. No obstante, tener presencia en algunos de estos medios puede llegar a marcar enormemente la diferencia. Merece enormemente la pena, ya que tan solo hay que descargar Play Store y crear un perfil. Así de sencillo.

YouTube es especialmente interesante para aquellos tipos de negocios en los que sea recomendable compartir vídeos, por ejemplo, salones de belleza, peluquerías, empresas de reformas, coaching, etc. No hay que olvidar que una vez que se consiguen las 10.000 reproducciones, se puede poner publicidad en el canal y comenzar a conseguir ingresos.

Por su parte, Instagram es la red de redes para aquellos para los que la imagen lo es todo. En Instagram tiene hueco todo lo bello, así que es el lugar perfecto para subir fotos bonitas y luminosas sobre el trabajo que se hace o el producto que se vende. En Internet se pueden encontrar buenos tutoriales para sacar el máximo provecho a esta red.

Y aunque Pinterest quizás sea la plataforma con menor popularidad de las tres, hay que tenerla en cuenta también, ya que sirve para montar tableros de imágenes de interés. Resulta especialmente interesante para negocios relacionados con la comida o la decoración, por ejemplo.

Recuerda: la clave está en ser constante

El secreto para conseguir el éxito con una presencia online es la constancia, sin duda. Crear un perfil en redes sociales o una página web es algo que se puede hacer muy rápido, pero de nada sirve si se deja ahí, sin funcionamiento.

Es primordial que haya movimiento, lo cual pasa por publicar varios post a la semana en Facebook, sean propios o ajenos; compartir un tuit al día al menos, para que no dé la impresión de que la cuenta está abandonada; y si se cuenta con una página web con entradas informativas, habrá que subir al menos una o dos al mes.