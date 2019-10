La ministra Ribera advierte al Gobierno de Murcia sobre su responsabilidad en las políticas agrarias detrás del colapso ecológico del Mar Menor

Reaparece la temida sopa verde en el Mar Menor y lo hace en un episodio que se considera ya de emergencia ambiental. "Es la prueba de lo que pasa cuando se mira hacia otro lado y la naturaleza acaba imponiendo sus escrituras de propiedad”, ha dicho esta mañana Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica, en el muelle de Lo Pagán, escenario de la muerte de miles de peces y crustáceos este pasado sábado.

La clase política trata de no contagiarse con la anoxia con la que agoniza el Mar Menor y desde las distintas instituciones buscan limar responsabilidades. "Hay que generar la oportunidad de recuperar el espacio", ha señalado la ministra, para quien todavía se está a tiempo de salvar la laguna. Eso sí, urge a iniciar un debate profundo y estructural: "Tenemos que ser responsables y honestos y no podemos pensar que esto se va a resolver de un día para otro; no hay soluciones mágicas".

Ribera visitó en una embarcación la laguna salada junto a la organización ecologista ANSE. "He venido a escuchar a todas las partes, alcaldes, pescadores, agricultores, ecologistas y científicos".

Ribera ha insistido en que la salud de la laguna no depende solo de la "parte líquida", sino de la terrestre "y este es un debate que corresponde tutelar a autoridades locales y autonómicas". La ministra ha repetido como un mantra –al respecto de la explotación agrícola en la Región- que ha habido buenas y malas prácticas.

"Y aunque no se puede identificar a todo un colectivo detrás de un problema de esta envergadura; creo que en un determinado momento se ha podido priorizar un modelo de comportamientos más productivistas sin tener en consideración los efectos colaterales". En su opinión –y tras haber escuchado a representantes del sector, autoridades locales e investigadores- "hay que hacer cumplir la ley y hay que drenar usando técnicas basadas en la naturaleza con menor coste para que esas aguas que provienen de la agricultura no supongan una amenaza".

La ministra se ha reunido esta mañana en Murcia con el presidente de la Región, Fernando López Miras, quien según fuentes de Presidencia tenía previsto pedir que el Mar Menor sea declarado Zona de Especial Protección. Desde el Gobierno autonómico consideran esencial que deje de llegar agua dulce a la laguna, proveniente de la Rambla del Albujón. La labor de bombeo corresponde a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica: "El objetivo es que esa agua se incorpore al trasvase Tajo-Segura".

"La importancia del Mar Menor, la urgencia por conservarlo y las competencias para acometer las actuaciones necesarias trascienden de este Gobierno regional", dijo el jefe del Ejecutivo autonómico esta mañana, quien insistió en que "es necesario compromiso y financiación" y manifestó su confianza en que "este sea el punto de partida de una leal colaboración entre ayuntamientos, Gobierno regional, Gobierno de España y Unión Europea".

La titular de la cartera de Medio Ambiente ha señalado que"el presidente Miras nos ha pedido que asumamos una cierta capacidad de propuestas y lo haremos contentos, pero haciéndonos cargo cada uno de las competencias que nos corresponden, porque se trata de sumar y no sustituir". Para recuperar este espacio emblemático del Mediterráneo, abundó Ribera, "siempre se pueden pensar nuevas normas, pero lo que hay que hacer es aplicar las que ya existen y reflexionar con distancia de lo que se está haciendo en el territorio para mejorar las oportunidades de recuperación".

Desnitrificar las aguas

No se ponen de acuerdo, sin embargo, en la cuestión de las competencias. Fuentes cercanas a la ministra han recordado a este periódico que gestionar las soluciones en la Rambla del Albujón depende de Murcia "y pasa por construir una desnitrificadora, que ya debería haberse hecho hace tiempo; ya se habló de ello en 2009".

Para "paliar la situación y con carácter de urgencia", el Gobierno central habilitará una tubería para derivar las aguas de la Rambla, "pero se trata de un parche". Las mismas fuentes han señalado el dato de que solo este año ya se han registrado más de 200 infracciones por incumplimiento de la Ley del Agua en la Región, mientras que el año pasado fueron solo 80. Algo que atribuyen al cambio de timón en la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Este año se ha trabajado con "creciente rigor en todos estos ámbitos", ha afirmado la ministra al tiempo que repetía que hay que repensar los modelos de ocupación del territorio y en imponer buenas prácticas agrícolas "a la espera de los resultados de los análisis".

Una información que también esperan con ansias los pescadores de San Pedro del Pinatar, 150 repartidos en 65 licencias, que han tenido que dejar atracadas sus barcas sin saber cuándo podrán recuperar la actividad. La lonja de esta localidad costera mostraba ayer una estampa inusual, totalmente vacía durante la mañana, sin capturas que pesar y sin el sonido de fondo de las subastas.

Francisco José Martínez, uno de los pescadores, ha salido con su embarcación esta mañana para comprobar el estado de las aguas próximas a la costa y ha regresado a la orilla con 60 kilos de ejemplares muertos, la mayoría doradas. "Ahora empezaba la temporada de este especie, con la que conseguimos el 40 por ciento más o menos de los ingresos de todo el año; y se termina en dos semanas, así que casi podemos darla ya por perdida".

En el paseo por el puerto, la ministra ha saludado también a Aaron, un senegalés que trabaja reparando las redes de pesca y que cobra 70 euros por jornada. "Rezo para que todo se solucione y pueda seguir llevando pan a mi casa; esto ha sido una auténtica tragedia".