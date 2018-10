Huermur denuncia la aparición de espuma blanca en el río Segura

La asociación para la conservación de la huerta y el patrimonio de Murcia (Huermur) ha evidenciado esta mañana, a través de su Twitter, la aparición de espuma blanca en el río Segura. En el post, ha citado al Alcalde de Murcia, José Ballesta, a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y al Ayuntamiento del municipio para pedir explicaciones.

En declaraciones a eldiario.es el presidente de Huermur, Sergio Pacheco, ha señalado que van a proceder a denunciar esta situación a la CHS, a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad autónoma y al Gobierno regional. "Hemos perdido la cuenta de las denuncias que llevamos puestas (...) e incluso, si procede, haremos constar oficialmente esta situación ante el Delegado del Gobierno, Diego Conesa", ha indicado Pacheco. En este sentido, el presidente también ha destacado que esa mañana se encontraba presente en las inmediaciones del río y "olía a detergente".

VIDEO 📹 Así baja ahora mismo el río Segura a su paso por #Murcia, lleno de espumas blancas que huelen a detergente ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar esto @chsriosegura @regiondemurcia @AytoMurcia @Ballesta_Murcia? ¿Así queremos mantener un río sano? Esto es una vergüenza pic.twitter.com/w8Mbm8HpmC — Huermur (@huermur) 19 de octubre de 2018

Huermur ha sostenido que si la administración no encuentra los vertidos o no saben de dónde provienen se debería "mirar con lupa". En palabras de Pacheco, la versión de la Confederación Hidrográfica del Segura "no cuadra" y "ya no vale la excusa de que son arrastres de la lluvia".

A principios de año la fiscalía abrió diligencias por el mal estado del Segura a su paso por Murcia, donde en un margen de dos años se han sucedido apariciones de peces muertos y espuma blanca.