La polémica del cierre del Trasvase Tajo-Segura ha vuelto a resurgir tras las declaraciones realizadas por los líderes de Vox en Toledo quienes en presencia de Santiago Abascal pidieron acabar con esta infraestructura el pasado jueves. El partido de extrema derecha emitió un comunicado posterior negándolo, pero las grabaciones registran dichas palabras.

En Murcia el líder de Somos Región, Alberto Garre, se apresuró a denunciar cómo "otro partido más se une a la utilización del agua como herramienta electoral", mientras que el diputado regional popular Jesús Cano afirmó el pasado lunes que el trasvase es "intocable" para el PP en una rueda de prensa.

El presidente de la Fundación Renovables y consultor en Medio Ambiente, Domingo Jiménez Beltrán, dijo a eldiario.es que "es importante que el trasvase se mantenga como infraestructura, pero que se vaya racionalizando su uso". Jiménez Beltrán subrayó que hay que aprovechar las obras realizadas, pero que la Región tiene que ser cada vez más autosuficiente a través de la desalación. "Para Murcia la mejor noticia es depender menos del trasvase", señaló.

El consultor en Sostenibilidad dijo que la clave está en la autosuficiencia conectada, lo que supone producir la mayor energía posible y disponer de los mayores recursos hídricos en la Región, al tiempo que está conectada. "Puede ocurrir que un día el trasvase, por lo menos en la parte del final, no baje sino que suba. De hecho, ya hay estructuras del trasvase que se están utilizando para llevar el agua desalada por los mismos caminos. No me extrañaría que a 40 ó 50 km de la costa suba agua desalada".

Para el consultor el gran desafío al que se enfrenta hoy Murcia si piensa en trasvases es la falta de predictibilidad porque "nuestras cuencas cada vez van a llevar menos agua y habrá más dificultades para que otras cuencas cedan agua unas a otras". El consultor medioambiental encuentra esa predictibilidad, tan importante para los agricultores murcianos, en el agua desalada. "La única agua que hay ahora predecible es el agua desalada y si tienes energía predecible, como es la renovable, tienes agua".

Jiménez Beltrán denuncia a su vez "las malas estrategias de futuro" que hay en Murcia. "Hay que ir cambiando progresivamente el uso del territorio y, en particular, del modelo agrícola", subraya. El presidente de la Fundación Renovables considera que es necesario que haya más valor añadido por metro cúbico de agua. "Los recursos hídricos van muy asociados a los recursos energéticos y Murcia puede ser perfectamente solar y puede producir de forma renovable toda la energía que necesite".

El consultor medioambiental describe a los agricultores como una demanda muy estresada y que sufre mucha tensión debido a su lucha constante por la predictibilidad del recurso, pero subraya que hasta ahora no ha habido arrojo político suficiente para se impongan los intereses generales a largo plazo. "Lo que no puede ser es confundir un sector con los intereses generales y eso perjudica los intereses del sector porque no se plantea el medio plazo".

Según el presidente de Fundación Renovables, Murcia debe plantearse su modelo a 2030 y 2050 con cada vez cotas mayores de autosuficiencia. Para ello es necesario la autosuficiencia energética y, además, "para desalar se pueden plantear modelos energéticos en los que haya energía suficiente como para desalar lo que de una forma razonable lo que se necesita".

"Lo que no puede ser es una demanda creciente y que cada vez que se ha liberado un millón de metros cúbicos para mayor eficiencia en el riego se han roturado nuevas tierras", señala Jiménez Beltrán. "Eso es un modelo especulativo que, además, perjudica a una diversificación de la economía", añade.

Jiménez Beltrán subraya que el hecho de mantener una agricultura con salarios bajos está presionando para que no se implante más industria que conlleva salarios más altos. "Murcia tiene unas grandes posibilidades con la diversificación de la economía, pero domina el corto plazo especulador. Se ha hecho bandera del nacionalismo hidráulico y eso está perjudicando mucho a la Región", añade.

"Habría que hacer una evaluación de verdad de lo que son las roturaciones y lo que se está roturando de forma ilegal y creciente", dice el consultor. Jiménez Beltrán considera que la Región se ha sumido en una "alegalidad" en donde las roturaciones se hacen de forma abusiva, las construcciones tampoco se hacen dentro de las normas y se pagan pocos impuestos. "Hay mucha economía sumergida", señala.

Además, el consultor medioambiental considera que en Murcia los pequeños y medianos agricultores sufren más porque "los grandes se organizan mucho mejor para estar en la zona gris entre lo legal y no legal y tienen más poder".