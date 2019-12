El Ayuntamiento de Fortuna se reúne con la sociedad civil para tratar la municipalización de la recogida de basuras

La tarde del lunes 9 de diciembre hubo un encuentro entre la Corporación municipal de Fortuna y agentes de la sociedad civil del municipio. La reunión fue promovida por la asociación Limpiar Fortuna, grupo liderado por el británico Allan Sharpe, exproductor de la BBC y activista contra el cambio climático y la corrupción política. El Gobierno local, formado por el tripartito Cs, PSOE, y UP, recibió a los vecinos de la localidad para tratar de encontrar soluciones frente a la nueva etapa a la se enfrenta la Corporación.

Se espera municipalizar la gestión de la recogida de residuos y no renovar, el próximo febrero, el contrato con la empresa Sirem, la cual pertenece al imputado por corrupción Ángel Fenoll, responsable durante más de 16 años de la gestión de recogida de residuos y que ha llevado a la localidad de Fortuna: "Sucios y rotos, los contenedores están repletos hasta desbordar ya que no se recogen con la necesaria periodicidad, además, existe gran falta de contenedores para el correcto reciclaje de los diferentes residuos y ésto hace que la gente de Fortuna no se implique en el reciclaje, siendo uno de los pueblos con menor índice de reciclaje de todo el país" comentaron los asistentes.

En el encuentro se trató sobre los diferentes problemas existentes y sobre las dificultades de los trámites que conlleva la municipalización del servicio. Ambas partes pusieron sobre la mesa las posibles acciones que ayuden a mejorar la situación. Se incidió en la necesidad de concienciar a la sociedad para que se implique y colabore activamente en la correcta separación de los residuos, a la vez que se mejorará el servicio, dotando de un mayor número de contenedores para los diferentes tipos de material reciclable y aumentando la periodicidad de su recogida.

Uno de los temas más relevantes fue la necesidad de crear un Punto Limpio con mejores accesos, más cercano a la localidad y donde se haga una correcta gestión de los deshechos para su posterior separación y reciclaje. Los diferentes representantes de la sociedad civil ofrecieron su apoyo al equipo de Gobierno para interrelacionar las acciones de las instituciones con la sociedad y ayudar en la necesaria concienciación social para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Fortuna.