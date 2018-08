Cambiemos Murcia critica la "opacidad" en la distribución del presupuesto para las pedanías

El concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos ha denunciado hoy la "opacidad" en el reparto de los fondos públicos que recibirán las juntas municipales dentro del proyecto de presupuestos correspondiente a 2018 presentado por el PP, con el apoyo de Ciudadanos, que se debatirá mañana en un Pleno extraordinario del Ayuntamiento.

Ramos ha insistido en que el presupuesto que recibirán las pedanías no atiende a "ninguna pauta conocida" y que, en cualquier caso, "queda muy lejos" del 8 por ciento del presupuesto para juntas municipal que contempla el Reglamento de Participación Ciudadana, con el que las juntas "podrían llevar a cabo más actividades para los vecinos y vecinas".

"El reparto no tiene ninguna correlación con la población, ni con el tamaño de cada pedanía o su distancia con el centro de Murcia. No existe un término objetivo para la distribución", ha lamentado el edil, quien ha criticado además que "han pasado tres años en los que el Partido Popular no ha sabido explicar la razón por la que algunas pedanías reciben hasta tres veces más asignación por habitante que otras".

La formación municipalista considera que "antes de aprobar el presupuesto se tiene que tener un criterio objetivo cuantificable", porque cualquier otra cosa "es sinónimo de oscurantismo en la gestión y de beneficiar a unas pedanías frente a otras".