Denuncian "irregularidades" en el cobro del IBI en un municipio de Murcia

Vecinos del municipio murciano de Las Torres de Cotillas se han reunido en la plaza del consistorio torreño con el objetivo de denunciar cobros irregulares en el Impuesto de Bienes Inmuebles por parte de su Ayuntamiento. El IBI es un impuesto que grava las propiedades y que, por tanto, lo pagan sus propietarios. Los consistorios de cada municipio son quienes lo tramitan y recaudan, y es una de sus principales fuentes de financiación.

"No entendemos qué criterios se están aplicando para que a algunos vecinos nos suba el impuesto y a otros les baje, o se les mantenga con respecto al año pasado" señalaba uno de los portavoces de la concentración. Asimismo, varias de las personas que se han acercado a la plaza del Ayuntamiento han criticado la "opacidad" en las explicaciones del Consistorio: "nos dicen que las respuestas nos las darán en Catastro, y que si no queremos pagar que nos embargarán".

Desde el Consistorio de Las Torres de Cotillas han confirmado a este medios que tienen constancia de las quejas presentadas, no obstante, han asegurado que no se ha solicitado por escrito ninguna reunión expresa con las alcaldesa para recibir explicaciones sobre la subida del IBI.

Por otra parte, algunos torreños han calificado casos de subida del IBI de "insólitos": "Me han aumentado el impuesto sobre mi propiedad en 2017 porque dicen que tengo un bar abierto que cerré hace 30 años", señalaba un vecino. Otra afectada indicaba que sin haber hecho ninguna modificación ni construcción nueva le había subido el IBI, "me niego a abonar lo que me piden, pero no sé cómo proceder".

Tras varias reuniones, decenas de vecinos de Las Torres de Cotillas han decidido constituir una plataforma para interpelar al gobierno municipal, ante lo que consideran una situación “injusta”. De hecho, a las diferentes concentraciones fueron invitados los concejales que componen el Ayuntamiento, encabezado por la popular Isabel María Zapata, y solo asistieron representantes del partido Cambiar y Ciudadanos.

Por otra parte, se han repartido más de cien escritos entre afectados por las subidas del IBI, con el objetivo de que acompañe al pago del impuesto, cuya fecha límite es el 16 de julio. “Queremos que quede constancia de nuestro desacuerdo en lo que se nos está cobrando” ha señalado uno de los portavoces de la plataforma, “por ello estamos entregando en el Ayuntamiento, junto con el abono del IBI, un documento en el que se hace constar nuestra disconformidad”. Asimismo, fuentes de este organismo recientemente constituido han asegurado que el Consistorio habría rechazado en un principio la entrega de estos escritos, “pero al ver que cada vez llegaban más, levantaron la mano”.

Además, vecinos del municipio, en colaboración con la agrupación Cambiar han hecho una recolecta de dinero para que un coche con megáfono avise por Las Torres de Cotillas que se celebrará una nueva reunión el viernes en una sala mejor acondicionada, y así aumentar la afluencia de afectados de cara a las altas temperaturas.

Regularización de bienes inmuebles

En ciertas situaciones puede suceder que, dentro del valor del catastro de una propiedad, no conste una nueva construcción o modificación hecha con posterioridad al porcentaje fijado por Hacienda. Si este es el caso, la administración puede solicitar de oficio una regularización catastral.

La iniciación del procedimiento se comunica a los interesados, que disponen de un plazo de 15 días para formular las alegaciones que estimen convenientes. El trámite está sujeto una tasa de 60 euros por cada uno de los inmuebles objeto de regularización.

“El pago de esta tasa implica una aceptación tácita de la revalorización de la propiedad” han indicado fuentes de la Unidad de Recaudación de Las Torres de Cotillas. De esta forma, conforme se aplica la regularización sería Catastro quien comience el proceso para variar el valor del inmueble, “y quien se encarga de enviar una notificación del proceso de revalorización”, han señalado desde Recaudación.

“El propio Ayuntamiento solicitó la regularización a finales de 2016, y su período de aplicación comenzó el 31 de diciembre de 2016, con la finalización fechada el 1 de julio de 2018” han confirmado fuentes de la plataforma. Asimismo, han asegurado que el plazo que tenían para reclamar esta revalorización comenzó el 1 de enero de este año, acabando el 1 de julio, sin haber recibido notificación alguna de este cambio. “Avisar a los afectados sobre el aumento del impuesto es una condición prescriptiva para que se haga efectiva la subida del IBI” ha indicado un administrativo especializado en la gestión de Catastros. De esta forma, considera que “en caso de que no se haya hecho constar la modificación, los vecinos tienen la opción de reclamar”.