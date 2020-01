Diego José Mateos, alcalde de Lorca: "El traspaso de poderes fue traumático"

Dirige la ciudad que quizás alberga una de las Semanas Santas más importantes y diferenciadas de España, lo que equivale a decir del mundo. El actual regidor de la tercera capital más importante de la Región, y de las más numerosas de España con cerca de cien mil habitantes, llegó con los deberes hechos. No solo porque había estado cuatro años en la oposición pateándose calles, barrios, asociaciones y pedanías, sino porque encontrar un técnico con una preparación contrastada al frente de un ayuntamiento no es frecuente.

Ama su ciudad por encima de muchas cosas, tanto que aspira a que sus hijos no tengan que buscarse una vida profesional fuera de ella. Cuando le pregunto por una ciudad para vivir y otra para trabajar, no lo duda: ‘Lorca y Lorca’.

Le preocupa mucho no conseguir dejar hilvanada la completa rehabilitación del casco histórico.

¿Cómo te gustaría que te recordaran dentro de unos años? ‘Dos legislaturas como máximo', me dice, 'siempre y cuando los lorquinos y lorquinas así lo decidan’. Ese es su límite. Después volverá a su actividad profesional. ‘Lo más importante es pasear por tu ciudad con la cabeza alta, la honradez es fundamental’.

Se siente más que orgulloso de que Lorca forme parte del ‘Selecto Club’ de la Red de Juderías, junto a ciudades como Córdoba, Tarazona, Tudela, Béjar, Jaén, Estella-Lizarra, Plasencia o Toledo, entre otras, lo que le otorga al municipio murciano un plus de calidad turística al alcance de pocos.

El Gobierno regional se va a gastar dos millones de euros para lavar la imagen del Mar Menor, ¿es lógica esta inversión?, ‘No tiene sentido’, y me lo argumenta: ‘El Mar Menor es lo que nos hace diferentes del resto de competidores turísticos, por eso lo fundamental es arreglar el grave problema que tiene. Si conseguimos revertir su deterioro, la publicidad se hará sola. Ese dinero debería ir destinado a solucionar el problema, no a irnos por el mundo a vender un producto que ahora mismo no es ni atractivo ni competitivo’.

Le pregunto por las relaciones humanas, dentro de su corporación y fuera de ella, y tiene siempre el mismo denominador común: ‘El respeto y la educación por encima de cualquier interés personal’, incluso me dice que sus relaciones con los dos concejales de Vox es ‘correcta’.

Aprovecho y le pregunto si la descoordinación manifiesta del Gobierno regional le afecta al funcionamiento del Ayuntamiento. ‘No. Más aún, nosotros no hemos tenido, como otros compañeros y compañeras de otras localidades, problemas cuando hemos llamado para que nos atiendan’.

¿Si te digo Isabel Franco que es lo primero que te viene a la cabeza?: 'Impulsiva', me dice. ¿Eso es bueno o malo?, ‘Es echada para adelante’.

¿Y Diego Conesa?, ‘El próximo presidente de la Región’. ¿El próximo cuando: dentro de un mes o dentro de tres años?, ‘No descarto una moción de censura’.

¿López Miras?, ‘Sucesor’

¿Pedro Saura?, ‘Trabajador incansable. Es una suerte para la Región que siga al frente de la Secretaría de Estado’.

¿Cómo fueron aquellos días en los que contra todo pronóstico fuiste elegido alcalde? Por cierto, ¿el traspaso de poderes fue normal?

‘No, fue traumático, pero para todos. Para el Partido Popular tras doce años de gobierno porque tenían la seguridad de que ellos seguirían gobernando, y también para nosotros porque al principio veíamos un poco difícil convencer a Ciudadanos. De la noche a la mañana nos encontramos con los despachos vacíos y sin tiempo que perder nos pusimos manos a la obra’.

Le pregunto por los datos publicados recientemente que revelan que un 23% de la población de la localidad es inmigrante, más del doble que la media en España, y tiene claro que aquí está una de las claves, no solo laboral, sino económica del municipio.

‘No tenemos problemas de convivencia y eso es muy importante dejarlo claro. Por otro lado, esto nos indica que la agricultura sigue siendo una actividad clave y fundamental en el municipio, y ello conlleva trabajos precarios, sueldos bajos y, por lo tanto, los ingresos del Ayuntamiento se resienten, aunque seguimos prestando los servicios necesarios'.



¿Y cuál es la solución? le digo. ‘No podemos seguir destinando en torno al 10% del presupuesto, unos siete millones de euros, a actividades que competen a la Comunidad Autónoma. Aquí se nos llena la boca pidiendo un nuevo y necesario acuerdo sobre financiación autonómica. En cambio, los mismos que piden a Madrid una mejore de la financiación autonómica son incapaces de llevar a cabo un modelo de financiación local. Andalucía lo tiene, ¿por qué nosotros no?’.

¿A quién admiras? ‘Manuel Azaña. Creo que deberíamos estudiarlo todos un poco más’

Se siente orgulloso de ser alcalde, pero también sabe que la responsabilidad es muy grande. ‘Menos mal que tengo a mi mujer a mi lado para recordarme que tengo que tener no solo los pies en el suelo, sino para recordarme que la familia está ahí’

Quedo con él en hacer un especial de Lorca como uno de los 'Rincones insólitos' más importantes del Mediterráneo y, por eso, antes de irme le pido que me diga tres razones para venir a esta ciudad azotada por aquel terremoto de manera virulenta y que la ciudad aún guarda en su memoria.

‘Pocas ciudades del mundo pueden ofrecer playas naturales y casi vírgenes, turismo rural y paisajístico, y una ciudad histórica y monumental en tan corto espacio de tiempo. Si a esto le sumas nuestra Semana Santa, el resultado sale solo’

Ha sido un placer.

‘Ojalá la Comunidad Autónoma algún día, como anunció Valcárcel en 2011, decida realizar la autovía Lorca - Caravaca - Venta del Olivo. Ese día puede cambiar la historia del interior de esta Región’, me dice mientras se levanta. Al otro lado de la puerta ya hay gente esperando su turno.

¿Y el AVE?. ‘2023, habrá que seguir trabajando para que sea una realidad’

Buenos días.