Juana Guardiola, sobre la crisis del coronavirus: "Debemos seguir manteniendo las precauciones para no dar pasos atrás"

La alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, acompañada por los concejales Francisco González, Antonio López, Pilar Martínez y José Antonio Jiménez, ha realizado una nueva comparecencia para actualizar las diferentes acciones que se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento ante la crisis del coronavirus.

En primer lugar ha destacado el comportamiento responsable que está teniendo la ciudadanía en los primeros días en los que se permite la salida a pasear durante una hora diaria de los menores de 14 años. "Aunque en algún momento del domingo en alguna zona pudiera verse un número mayor, lo importante fue que se respetaron las distancias, por lo que no hay que reseñar incidencias. Igualmente, ha recordado el bando especial infantil que se trasladó a través de Protección Civil "para animar a los más pequeños a que sigan siendo responsables con el objetivo de que cuando todo pase se organice una fiesta para todos ellos".

485 sanciones desde el inicio del Estado de Alarma

Las cifras del trabajo de los cuerpos de seguridad para que se cumpla el Estado de Alarma son de 1.545 controles con 485 denuncias por incumplimiento del mismo. Las salidas a la calle de los menores no han producido ninguna hasta la fecha. En cuanto a los datos sanitarios, la alcaldesa ha confirmado que en los últimos días no se han detectado nuevos contagios por coronavirus y la cifra sigue siendo de 26. "La situación sanitaria se ha estabilizado, según informan desde Sanidad, pero debemos seguir manteniendo las precauciones para no retroceder", ha indicado la primera autoridad local.

Continúan las desinfecciones diarias en calles

Por otra parte, ha recordado que el personal municipal, con el apoyo de la empresa INAM, sigue haciendo desinfecciones diarias en todo el casco urbano y pedanías, en este caso a través de pedáneos y voluntarios, para mantener lo más limpios posibles los lugares de mayor concurrencia, así como las zonas de contenedores y papeleras. "Sé que es su trabajo, pero les agradezco a todos su esfuerzo por tratarse de un trabajo extraordinario al que se exponen", ha añadido.

Igualmente, ha recordado que el Ayuntamiento no ha parado la actividad y sigue tramitando expedientes y realizando licitaciones y contrataciones de obras "con el objetivo de impulsar la economía contando con empresas del municipio". La próxima semana ya estarán en marcha las obras de los planes de asfaltado en varias pedanías y en la siguiente en el casco urbano.

"Todas las concejalías están trabajando. Por ejemplo, en Cultura, agradecemos la buena respuesta que tuvieron las actividades por el Día del Libro y ya estamos preparando las de la Noche de los Museos. En Comercio y Turismo estamos ultimando campañas de promoción que se presentarán de forma inminente y en Educación, esta semana finalizaba el reparto de material escolar a domicilio, por lo que le doy las gracias de nuevo a todos los que los han hecho posible".

Presupuesto Municipal adaptado a la nueva realidad

Juana Guardiola ha informado de que una vez que el Presupuesto Municipal ha entrado en vigor ya se está trabajando en todos los departamentos en plantear las modificaciones que sean necesarias para adaptarlo a la situación actual.

Además, se están manteniendo reuniones con diferentes colectivos del municipio como la Asociación de Hosteleros, la Asociación de Comerciantes, la Ruta del Vino, la Asociación Jumillana de Amigos de la Música, la Asociación Musical Julián Santos y la Coral Caticorum, para conocer sus planteamientos de cara al futuro. La última de las reuniones se celebró anoche con los colectivos festeros con la idea de adaptar la celebración de la Feria y Fiestas a lo que marquen las autoridades sanitarias. "Nos hemos emplazado a una nueva reunión en dos semanas para ver cómo va evolucionando la situación y plantear la celebración de actos que sean posibles", ha asegurado. En los próximos días, continuará la ronda de reuniones.

42.000 euros en ayudas a familias necesitadas

En su comparecencia, la alcaldesa de nuevo ha agradecido el trabajo que se está realizando desde Política Social y Sanidad. "Continúan esforzándose sin horario para que a nadie le falte de nada".

Desde el 1 de marzo se han gestionado ayudas por un importe de 42.000 euros, siendo esta última semana de 2.421 euros de urgente necesidad y 2.000 euros en ayudas extraordinarias. Durante los últimos siete días se han atendido a 105 familias para cubrir sus necesidades básicas. La media de llamadas diarias ha sido de 60 durante la última semana.

Ayer se recibieron otros 1.400 kilos de alimentos del Banco del Segura y el Grupo Hinneni hizo una nueva entrega de 500 kilos. Desde el inicio del Estado de Alarma ya se han 4.400 kilos de alimentos, que son repartidos por Protección Civil. Hay total coordinación con Cáritas y Cruz Roja para llegar entre todos a más familias.

50.000 euros en bonificaciones del ICIO

El viernes 30 de abril se celebrará de forma telemática el pleno ordinario de abril al que se llevan expedientes de bonificaciones de la cuota impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) a ocho empresas del municipio, lo que les propiciará el ahorro de 50.000 euros.

Al igual que en sus comparecencias anteriores, Juana Guardiola, ha finalizado con palabras de agradecimiento a todo el personal de limpiezas, de recogida de basuras, de seguridad y emergencia, a todos los voluntarios, empresas y asociaciones que están colaborando. "Insisto en que tenemos que seguir haciendo bien las cosas para que no haya recaídas, haciendo caso de todas las pautas que marquen las fases de desescalada que ayer anunciaba el Gobierno de España. Habrá que estar atentos a las normas territoriales, que iremos dando a conocer".