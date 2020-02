Medio millar de colegiales de San Pedro del Pinatar y Cartagena se concentran en el Mar Menor

Medio millar de escolares de San Pedro del Pinatar y el colegio La Asomada de Cartagena se han concentrado esta mañana frente a la playa de Villananitos ante un Mar Menor que se encuentra en estado crítico tras los episodios de falta de oxígeno que ha sufrido de nuevo en los últimos meses y que tuvieron una escena fatal el pasado octubre cuando miles de peces murieron agonizando en sus orillas.

La de la mañana del lunes ha sido una actividad con lectura de poemas, canciones, una representación para reivindicar la transparencia de las aguas de la laguna salada, cubiertas de la denominada 'sopa verde', y mucha convivencia en este entorno, según han manifestado los organizadores.

En la concentración, impulsada por Pinatar Natura, se ha leído un manifiesto a modo de carta escrita por el Mar Menor, "un mar pequeñito y muy antiguo nacido lentamente, al lado de volcanes y lenguas de arena al sureste de la Península Ibérica".

Un mar -han destacado en el manifiesto- "cristalino y limpio de arenas oscuras y con aguas saladas repletas de peces que vivían felices con sus vecinos los caballitos de mar entre praderas de algas".

La lectura ha puesto el acento en que "los humanos construyeron casas entre mis dunas de arena, balnearios de madera y trajeron barcos para navegar en mis aguas. Yo soy generoso y les ofrecí mis tesoros; también a los pescadores les regalaba las riquezas de mis profundidades; peces de muchas especies para ayudarles a sobrevivir".

Y ha criticado que con el paso del tiempo todo cambió: "Mis playas se llenaron de cemento, de casas y de desagües con aguas oscuras que me ensuciaban. Las lluvias trajeron barros y abonos químicos de los que abusaban en los cultivos que se habían

multiplicado en mis alrededores. Y llegó la DANA y me quedé sin oxígeno, y murió

casi toda la vida en mi interior".

Han reclamado reducir los cultivos en las zonas más cercanas a la orilla y

que no se abone con productos químicos dañino; plantar árboles y vegetación para que desaparezca la aridez del entorno; dejar de usar plásticos que terminan siendo una basura que no desaparece o proteger el paisaje del Mar Menor dejando de construir más viviendas o respetando las ramblas y los cauces secos para que con las lluvias no lleguen más residuos.