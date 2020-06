Molina presenta el jueves un libro sobre la experiencia democratizadora de los presupuestos participativos

La presentación del libro 'Presupuestos Participativos: Aportes y límites para radicalizar la democracia' se llevará a cabo el próximo jueves 18 de junio a las 19.30h dentro de las jornadas que con el título Poscovid-19, afrontar el futuro de las ciudades en claves de Participación Ciudadana, organizadas por la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Molina de Segura junto con la Federación de asociaciones vecinales Interbarrios.

En la videoconferencia intervendrán Esther Clavero, Alcaldesa de Molina de Segura; los coordinadores del libro: Yves Cabannes, profesor Emérito de Planificación del Desarrollo, University College London; José Manuel Mayor, doctor en Ciencia Política y Administración Pública y Economista; y José Molina Molina, presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. En la presentación también intervendráns: Gisela Barbosa, Câmara Municipal de Valongo; Oliver Escobar, University of Edinburgh and What Works Scotland; Angela O’Hagan, Glasgow Caledonian University; y Miguel Silva Graça, CITTA - Centro de Investigaçã o do Território, Transportes e Ambiente (Universidade de Coimbra) y técnico de Lisboa, los cuales son autores también del mismo.

La publicación 'Presupuestos Participativos: Aportes y límites para radicalizar la democracia' está compuesto de diferentes monografías realizadas por los siguientes autoras y autores, Esther Clavero Mira, José Manuel Mayor Balsas, Gloria Alarcón García, Antonia González Salcedo, Virginia Gutiérrez Barbarrusa, José Antonio Cano Díaz, José Molina Molina, Encarna Hernández Rodríguez, José Luis Ros Medina, Helena Oliva Palazón, Andreia Mateus, Carolina Jasmins, Gisela Barbosa, Vicente Barragán Robles, José Manuel Sanz Alcántara, Rafael Romero, Miguel Silva Graça, Oliver Escobar, Fiona Garven, Chris Harkins, Kathleen Glazik, Simón Cameron, Ali Stoddart, Angela O’hagan e Yves Cabannes.

La videoconferencia de la presentación del libro se desarrollará a través de la aplicación Zoom y será necesario la inscripción gratuita a través de la web del ayuntamiento: webinar.molinadesegura.es o llamando a los teléfonos 968 388 624 y 650 666 928.