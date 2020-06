Los Alcázares lanza una campaña de concienciación para el consumo en el comercio local

Bajo el lema 'Comercio local, el comercio de Los Alcázares' vestirá el Ayuntamiento distintas zonas del municipio con motivo de la campaña de concienciación para el fomento del consumo en los establecimientos de la localidad, que la Concejalía de Impulso Económico ha creado.

Esta campaña en apoyo al comercio local, está enmarcada en el proyecto 'Recuperar Los Alcázares', y consiste en la instalación de cartelería con diferentes frases que incentivan la compra en el municipio. La primera pancarta colocada en la fachada del Consistorio con casi cinco metros de altura, ya ha sido vista por cientos de personas durante el fin de semana con el mensaje 'Activa el comercio. Compra en Los Alcázares'.

Tras ésta gran pancarta, vendrán otros lemas diferentes y distribuidos a lo largo del municipio a través de mupis, banderolas y el bus urbano, como, 'Me gusta mi comercio, pertenece a Los Alcázares', 'Me gusta mi comercio! Cuando no está se echa de menos', 'No solo vendemos productos, transmitimos emociones', 'Compra en tu municipio y hazlo crecer', entre otros.

En palabras de Pedro J. Sánchez, concejal de Impulso Económico, "esperamos con ello, recordar la importancia del comercio local que mantiene la actividad económica del municipio, y que durante la pandemia, han estado a nuestro lado, o aquellos que debían de estar cerrados se ha notado su ausencia".

Por su parte, el alcalde Mario Cervera ha dicho que, "efectivamente el sector comercial en un lugar donde el motor económico es el turismo y este engloba muchos tipos de negocios entre ellos el comercio, es fundamental para fortalecer la economía y el empleo, por lo que es necesario darles a todos los comerciantes la importancia que se merecen, por ello, además de esta campaña de concienciación se realizarán otras acciones muy interesantes con inyección económica directa desde el Ayuntamiento, porque ahora más que nunca, en éstos tiempos tan difíciles, es momento de 'activar' el comercio y comprar en Los Alcázares".