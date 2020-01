El PSOE planteará medidas anticontaminación ante la "inoperancia" del equipo de Ballesta

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, José Antonio Serrano, propondrá al equipo de Gobierno municipal un plan operativo anticontaminación ante la "inoperancia" del equipo que lidera el alcalde Ballesta. En 2018 se publicó un protocolo "que no propone ninguna medida para incentivar el uso del transporte público", denuncian a través de un comunicado de prensa.

El PSOE critica que el alcalde José Ballesta sigue siendo el "hombre anuncio" pero en temas tan importantes como la salud "no podemos permitirnos esperar a que la Smartcity sea una realidad". Serrano añade que “en noviembre de 2018 el Ayuntamiento de Murcia adjudicó 5,4 millones de euros al nuevo sistema de control de tráfico inteligente, pero vemos cómo el equipo de Ballesta sigue sin tomar decisiones en cuestiones delicadas, mientras nuestros vecinos siguen respirando aire contaminante”.

Hace unos días, el alcalde de Murcia presentó una serie de iniciativas, algunas de ellas relacionadas con el transporte público "y que son las mismas que el PP viene anunciando desde 2011, pero entre estudio y estudio la ciudadanía tiene los mismos problemas de movilidad y esta vez agravados con la contaminación”, consideran desde filas socialistas.

Está demostrado, consideran, que la mayor parte de los elevados niveles de contaminación son derivados del "uso intensivo" del vehículo particular y que la solución partiría por una mejora sustancial del uso del transporte público, problema al que el PP ha sido "incapaz" de poner solución en 25 años.

“Ballesta no puede decir que no conocía los problemas de tráfico porque cuando él era consejero de Fomento, y José Guillén gerente de la Entidad Pública del Transporte, pusieron más de 30 páginas de alegaciones al PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Municipio de Murcia) en la que el Ayuntamiento gastó en 2013 un total de 359.600 euros", asegura Serrano.

Y ahora "el equipo de Gobierno de la Glorieta va a invertir otros 137.248,16 euros en un nuevo estudio; mientras esto ocurre no nos podemos permitir no actuar con estos niveles de contaminación”, afirma Serrano.

Por otro lado, el Grupo Socialista solicitó hace meses por escrito las características de los nuevos medidores de contaminación que el alcalde volvió a anunciar el pasado 27 de diciembre, después de que se anunciasen en 2018 y nuevamente en 2019 y aún no se ha recibido respuesta alguna, según el comunicado.

“Necesitamos conocer de inmediato qué tipos de medidores se van a instalar, dónde se van a ubicar, qué se va a medir, y cuáles son los protocolos de actuación que se van a llevar a cabo una vez detectados los niveles de contaminación”, Serrano además puntualiza que “ante la inoperancia del equipo de Gobierno de Ballesta y mientras esto ocurre, vamos a proponer una serie de medidas urgentes que llevaremos al Pleno del Ayuntamiento de Murcia”.

En estos momentos el Ayuntamiento de Murcia "ni siquiera dispone de medidores de contaminación fiables, además de no estar ubicados en zonas que nos den una situación real del estado de la contaminación de la ciudad". El problema es tal, afirma Serrano “que las tomas de datos se hacen de forma automatizada, pero se mecanizan de forma manual y los fines de semana no hay nadie que tome datos y los envíe para tomar medidas e informar a la ciudadanía, si fuese necesario”. Y puntualiza que "no tenemos constancia de si detectan las partículas más pequeñas y perjudiciales".

Serrano confía en que “Ballesta no tenga la misma opinión que su compañera de partido y presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, que dice que de contaminación no ha muerto nadie”.