VÍDEO | El exalcalde de Cehegín (Murcia) arremete contra las "incongruencias" del pacto 'in extremis' entre PP y Cs

El pasado 15 de junio, en el pleno constitutivo del Ayuntamiento de Cehegín, el ya exalcalde socialista, José Rafael Rocamora, tomó la palabra para mostrar las "incongruencias" del pacto in extremis llevado a cabo por PP y Cs para hacerse con la alcaldía a pesar de que el PSOE fue la fuerza más votada con el 45% de los sufragios. En su intervención, el líder de los socialistas de Cehegín mostró cómo en el acuerdo entre ambas formaciones primó más el "reparto de sillones" que "la voluntad de los cehegineros", expresó Rocamora en su intervención y que los socialistas publican en el perfil oficial de Facebook del partido y que tiene más de 4.500 visualizaciones en apenas 24 horas.

Ante un salón de plenos abarrotado de vecinos, el exregidor lamentó que nunca tuvo posibilidades para llegar a una negociación con los otros partidos, en clara alusión a la actitud mostrada por la formación naranja tras finalizar el recuento de los comicios municipales del pasado 26M.

El nuevo líder de la oposición también agradeció a su anterior equipo de Gobierno el trabajo desempeñado en la última legislatura. Por otra parte, Rocamora puso algunos ejemplos de cómo las cuotas de poder acercaron a PP y Cs a pesar de "estar en las antípodas" en temas clave como la construcción del nuevo polideportivo o que el cargo de interventor y tesorería sean ocupados por funcionarios de carrera. A este respecto, el anterior concejal de Deportes del municipio, el socialista Joaquín López Carreño, se manifestó sobre que esta categoría del puesto de interventor y tesorero acabará "con el enchufismo de épocas pasadas".

El cambio de opinión de Jerónimo Moya, candidato de Cs

El Partido Popular y Cs gobernarán el municipio de Cehegín. Esta alianza se traduce en que la popular Alicia del Amor Galo empezará con el bastón de mando, convirtiéndose así en la primera alcaldesa de la historia del municipio. La nueva alcaldesa de Cehegín anunció en su discurso de investidura que la alcaldía pasará a manos de Jerónimo Moya, candidato de Cs, en 2021.

Poco después de la toma de posesión del nuevo equipo de Gobierno, algunos vecinos del pueblo compartieron en redes sociales un vídeo electoral de Jerónimo Moya, con fecha de 24 de mayo de 2019, en la que el candidato, y próximo nuevo alcalde en 2021, señaló que el Partido Popular "nos ha dejado una deuda ingente, que se gastó lo que no tenía, que nos ha dejado una deuda finaciera de 12 millones de euros, que nos dejó una púa de 3,5 millones de euros con el famoso auditorio y que no tiene proyecto, y no ha tenido capacidad de regenerarse durante estos cuatro años en la oposición", declaró Moya.

El Partido Popular, con 5 concejales, y Ciudadanos, con 4, todavía no han desvelado cómo será el reparto completo de carteras del nuevo Ayuntamiento de Cehegín, aunque sí mostraron que uno de sus principales objetivos será "revisar" todo lo realizado por la anterior corporación socialista.