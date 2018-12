Ahora Murcia denuncia cortes de luz en el barrio de La Paz

Ahora Murcia ha denunciado que vecinos del barrio de La Paz han sufrido cortes de suministro de energía eléctrica de forma continua. Desde la formación municipal han afirmado que estos cortes de luz no han sido debido a impagos, sino que se han debido a problemas en el suministro por parte de Iberdrola. Tras un año de quejas de los vecinos, el gobierno municipal se ha sentado con directivos de Iberdrola, y desde hace unos días se han frenado los cortes de suministro.

El concejal de Ahora Murcia, Miguel Ángel Alzamora, ha manifestado alegría porque "por fin los responsables del ayuntamiento se han sentado con Iberdrola para frenar los cortes de luz".

El edil ha señalado que tras la reunión se ha terminado temporalmente con los cortes de luz y para él esto confirma que "esta acción se podía haber hecho antes, y de esta forma no haber vulnerado sistemáticamente el derecho a este servicio básico que ha afectado a familias con menores, personas mayores, personas enfermas que tenían todos sus recibos pagados". También Alzamora ha incidido en que "el daño y sufrimiento" que se ha causado a los vecinos es "inaudito" y ha calificado de "electoralista" la última acción de la administración.

Durante el mes de diciembre muchas familias de La Paz estaban transmitiendo sus quejas de nuevo al ayuntamiento, que expresaban que no podían aguantar esta situación ya que no podían calentar sus casas, no podían cocinar y que muchas personas enfermas no podían utilizar los aparatos eléctricos de suministro de oxígeno.

El concejal ha recordado que "el problema ha afectado a la salud de muchos vecinos y vecinas del barrio" y que además "hay electrodomésticos y aparatos eléctricos que se han averiado por culpa de las conexiones y desconexiones de luz continuas". El edil también ha afirmado que en muchos casos han tenido que tirar comida que tenían en congeladores y muchos días sin luz no han podido ni cocinar y han pasado noches a oscuras. Entre los vecinos y vecinas más afectadas hay muchas personas mayores y enfermas que se han sentido muy indefensas porque Iberdrola no hacía caso a sus reclamaciones, ha señalado Alzamora.

Desde la formación municipalista han solicitado al ayuntamiento que disponga la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) las demandas y reclamaciones pertinentes de los vecinos por los daños y perjuicios ocasionados a los vecinos de La Paz por los cortes de luz continuos. Alzamora ha expresado que "una mala práctica en el servicio de suministro de energía esté afectando a la salud de vecinos de Murcia, mientras el ayuntamiento despilfarra dinero público en llenar el centro de la ciudad de luces navideñas y continuos espectáculos lumínicos, nos parece un despropósito y nos avergüenza".